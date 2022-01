Třesk ve Spartě: Salák měl porušit smlouvu a skončí! Míří do Švédska

Po minulé sezoně se Spartou prodloužil smlouvu o další dva roky. Tu ale Alexander Salák nedodrží. Podle informací iSport.cz se mu ji klub chystá kvůli jejímu porušení, ukončit. O co přesně šlo, zatím není jasné. „Řešíme to. Může to skončit jakkoli,“ přiznává sportovní ředitel klubu Petr Ton. Švédská televize SVT už informovala, že se Salák stane novou posilou Djurgardenu.

Do Sparty přišel na konci prosince 2020, aby se stal rovnocenný parťákem Matěji Machovskému . Brankoviště ale nakonec Alexander Salák získal pro sebe, uplynulý ročník dochytal a v dubnu pak dostal k podpisu nový dvouletý kontrakt.

„Jak asi víte, naše rodina se nedávno rozrostla na sedm členů a s manželkou se nám v Praze moc líbí. To samé mohu říct o sparťanské kabině, kde je opravdu skvělá parta. Vím, že se tu buduje opět vynikající tým, se kterým budeme pomýšlet na nejvyšší příčky. Už když jsem do Sparty přicházel, říkal jsem si, že by bylo skvělé v tomto klubu zakotvit na delší dobu,“ říkal po stvrzení smlouvy Salák. Zakotvit se mu ale nepovede, čeká ho hledání nového přístavu.

Podle zpráv iSport.cz by dnes měl být Salákovi kontrakt ukončen. Spekuluje se, co je důvodem předčasného rozchodu. Obě strany teď hledají cestu, jak svazek ukončit. „Řešíme to. Může to skončit jakkoli,“ přiznal iSportu v úterý ráno sportovní ředitel Pert Ton. Sám Salák měl navíc údajně sdělit, že už v klubu působit nechce.

Před polednem pak švédská televize SVT informovala, že má Salák podepsat smlouvu s Djurgardenem. Klub z hlavního města Stockholmu je aktuálně v nejvyšší soutěži suverénně poslední. „Salák je špičkový gólman s bohatými zkušenostmi z velkých zápasů. Za Djurgarden by mohl naskočit už o víkendu,“ stojí v článku.

Neklidná je zřejmě i situace v Salákově rodině. Manželka Michaela je aktuálně sama jen se dvěma dětmi v Dubaji. „Vůbec jsem dovolenou neplánovala. Tohle bylo rozhodnutí z hodiny na hodinu. Je to trochu útěk před realitou. Vypnout, nemyslet a načerpat sílu,“ napsala na svůj Instagram.

Podle úspěšnosti zákroků patřil Salák mezi nejhorší extraligové jedničky. Tu měl pod devadesáti procenty (89,9 %), průměr se pak zastavil na 2,95 obdrženého gólu na utkání. Tým dovedl k vítězství ve 14 z 23 zápasů, do nichž naskočil.

Faktem ale je, že Sparta má s defenzivou velký problém od samého startu sezony. Vždyť více branek inkasovali v sezoně jen Kladno a Zlín. Pražský klub teď bude muset začít shánět náhradu. S koncem Saláka v klubu zůstanou pouze Machovský a mladý gólman Oldřich Cichoň (19), v Litvínově je pak na hostování do konce sezony Jakub Neužil.

Dá se očekávat, že se teď Pražané budou snažit zobchodovat jeho práva v extralize. Nedá se ale očekávat, že by po 35letém účastníkovi tří mistrovství světa a olympijských her v Soči někdo skočil.

