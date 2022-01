Gulaš končí v reprezentaci. I kvůli (ne)komunikaci: Vzali mi vítr z plachet

„Až mi to je trochu nepříjemné, daleko radši bych byl, kdyby to bylo trochu klidnější,“ pousmál se českobudějovický Milan Gulaš. Nebylo mu přáno. Právě jeho jméno vzbudilo jeden z největších ohlasů po oznámení nominace na olympijské hry. Gulaš ve výběru chyběl, trenér Filip Pešán sice následně tvrdil, že se může do týmu klidně ještě dostat, aby následně generální manažer Petr Nedvěd v rozhovoru pro deník Sport těžce vysvětloval, že střelec tedy je v širším výběru, ale že už je jasné, že nakonec nepojede.

„Nedal nám spát. Strávili jsme nad tím hodně času, brali to zleva zprava. S tím, že buď mu ušijeme roli na míru a bude nám obstarávat první přesilovku a další věci, anebo v té pozici bude někdo jiný. A na konci dne nám tam Milan úplně nevyšel. Šlo o kolektivní rozhodnutí, za které nesu hlavní odpovědnost já,“ pronesl hned den po oficiální tiskové konferenci Nedvěd.

Jenže tohle se odehrálo z pozice reprezentačních stavitelů. Sám Gulaš celý problém cítil úplně jinak, avšak nemohl se o něm pobavit, protože, jak už bylo zmíněno, komunikace veškerá žádná.

„Když máte možnost bojovat o olympiádu, tak tam pojedete nechat duši. Ze svého věku to navíc beru už trochu jinak. Nešlo o to, že bych si honil ego, že jsem na olympiádě, ale spíš o to, že bych pomohl českému hokeji, abychom zase zažívali ty pěkné roky. Abychom zase vytvořili motivaci mladým klukům v Česku. Stejně, jako jsme to měli my. Přitom já bych přijal jakoukoliv roli. I kdybych přesilovku nehrál, budu tam a budu nápomocen komukoliv, kdo by to potřeboval,“ reagoval Gulaš na vyjádření generálního manažera.

Celkový závěr nechává po zkonzumování celého produktu na patře velmi nepříjemnou pachuť nedůstojné komunikace reprezentačních činitelů. Přitom, člověka snadno napadne, že se tomu dalo tak snadno předejít. „To je jediné, co bych si představoval lepší. Stačil by opravdu krátký telefonát. Vždyť je normální, že se do nominace někteří hráči vejdou a jiní ne. Dozvěděl jsem se to z televize. Od konce turnaje v Rusku jsem nekomunikoval vůbec s nikým.“ pokrčil rameny.

Nejlepší kanonýr posledních ročníků extraligy tak znovu, vinou podivných okolností, přišel o možnost pomoci národnímu týmu na velké akci. O poslední olympijské hry přišel vinou zranění na poslední chvíli. Mnohokrát ho těsně minuly reprezentační akce, třeba letošní turnaj Karjaly, nebo světové šampionáty. Na MS si zahrál jen jedinkrát, v roce 2019 v Bratislavě.

A žádné další už ho nečekají. V reakci na svou budoucnost v reprezentaci reagoval jasně a vyrovnaně. A bylo patrné, že události posledních dní rozhodnutí značně uspíšily.

„V současné chvíli je pro mě národní mužstvo nejspíš uzavřená kapitola. Tímhle mi trochu vzali vítr z plachet. Když necítíte zájem ze strany trenérů, tak trochu ztratíte i motivaci. Jak jsem řekl, je to pro mě uzavřená kapitola a chci se soustředit jen na klubovou štaci,“ popsal křídelník své rozhodnutí. Muž, se kterým se po dlouhé týdny počítalo jako s jedním z tahounů týmu a který jako jeden z málo na posledním turnaji EHT v Rusku bodově přesvědčil, končí prazvláštním způsobem.

Jako by i samotný konec tohoto reprezentačního příběhu přesně zapadl do tolika zklamání, která Gulaše v minulosti ve spojitosti s reprezentací potkala.