Bulíř o Plzni, reprezentaci i zahraničí: Mladí teď mají cestu jednodušší

V Plzni už si zvykli, že sportovní manažer Tomáš Vlasák precizně trefuje nové akvizice. Parádně se tu zabydleli Švédové v čele Ludwigem Blomstrandem, Lotyš Martins Dzierkals si vybojoval olympiádu. Tím to nekončí. Liberecký patriot Michal Bulíř (30) ve Škodovce prožívá nejproduktivnější období kariéry a dává logiku, že se mu opět otevřou brány do ciziny. „Budu muset popřemýšlet, co a jak dál,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium.

Čtyřicet odehraných zápasů a čtyřicet bodů v šuplíku. Michal Bulíř ve třiceti letech prodává, co v něm je. Parádní ruce, herní inteligence, prudký švih a ruce letí nahoru. Už jednou ho tohle propojení vyslalo do KHL, další šance přijde záhy. Reprezentace? Tam je to složitější, na hromádce má pouhé čtyři čárky a jednu trefu. Jak vidno, letitá známost s trenérem Filipem Pešánem nehraje roli. „Z pozvánky bych měl radost. V prosinci jsem měl myslím hodně slušnou formu, ale stejně jsem do Moskvy nejel,“ krčí rameny v jedné z plzeňských kaváren.

Nečekáte do 24. ledna na telefon? Ten den se uzavírá olympijská soupiska.

(usměje se) „Abych pravdu řekl, nepočítám s tím. Nehrál jsem v listopadu na Karjale ani poté v Moskvě, asi to je pro mě zavřený. Nevěřím, že mám reálnou šanci.“

Tu zprvu neměl například ani Ronald Knot, který neodjel žádný turnaj. A dostalo se na něj, protože ostatní na akcích EHT nepřesvědčili. Do toho covid… Takže?

„Vím nebo tuším, kteří hráči jsou pod pomyslnou lajnou, takže to bude těžký. Jasně, Rony Knot taky nikde nebyl a najednou jede, ale nevztahuju si to k sobě, že já bych mohl být stejný případ. V hlavě s tím nepočítám. V prosinci jsem měl myslím hodně slušnou formu, ale stejně jsem do Moskvy nejel.“

Blesklo vám hlavou, že byste mohl mít do reprezentace blíž vzhledem k tomu, že vás kouč Filip Pešán dobře zná? Nemyslím na protekci, jen na fakt, že ví, co umíte. Dost jste mu pomohl.

„Určitě mi to blesklo hlavou. Filip mě vedl několik let, zná mě dobře. Napadlo mě, že díky tomu bych šanci mít mohl, teď už ji však nevidím. Nevím, jestli se do nároďáku nehodím nebo v čem to vězí. Těžko říct z mého pohledu. Z pozvánky bych měl určitě radost, ale nepřišla. Nic, jdeme dál.“

MICHAL BULÍŘ Narozen: 12. srpna 1991 (30 let) v Liberci Výška, váha: 187 cm, 82 kg Klub: Plzeň (od 2021) Kariéra: Liberec (2009-21), Magnitogorsk (2018/19) Bilance v extralize: 505 zápasů, 305 bodů (150+155), +10 Bilance v KHL: 46 utkání, 18 bodů (9+9) Bilance v reprezentaci: 4 utkání, 1 bod (1+0) Největší úspěchy: mistr extraligy (2015/16), 2x finále (2016/17 a 2020/21), nejlepší střelec play off (2021)

Upnete se k MS, anebo reprezentaci úplně vymažete z hlavy, ať ji máte co nejčistší na Plzeň?

„Spíš nad tím nebudu přemýšlet a o to víc se budu soustředit na výkony v extralize. Kdyby něco přece jen přišlo, budu to brát jako bonus a milé překvapení. Marná sláva, reprezentace je pořád nejvíc. Ať si každý říká, co chce.“

Osobně jsem vás čekal už loni ve finále přípravy na mistrovství světa, v play off jste měl s třineckým Martinem Růžičkou osm gólů, nejvíc ze všech. Co vy?

„Nebudu říkat, že se mi play off nepovedlo. S Libercem jsme hráli finále, padalo mi to tam. Trochu jsem si na repre myslel. Nevyšlo to. Po přesunu do Plzně jsem měl složitější start, ale postupem času se mi začalo dařit, cítil jsem