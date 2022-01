Divoký západ ve Varech: rozsekaná hokejka i hurónský řev při derby

V součtu s předchozími dvěma vzájemnými zápasy trvalo více než pět třetin, než plzeňští hokejisté překonali karlovarského gólmana Filipa Novotného. Když už k tomu však došlo, jako kdyby se mu Indiáni chtěli za předchozí skvělé výkony pomstít. Od jejich úvodní branky trvalo pouze jednadvacet minut, a další tři oslavné tanečky po gólech k tomu, než brankáře vyhnali na střídačku.

Mimochodem, to už bylo v době, kdy i na druhé straně došlo ke změně. A to dost emotivní. Po čtvrté inkasované brance, která padla po nešťastném odrazu, rozsekal svou hůl o brankovou konstrukci Miroslav Svoboda. S pahýlem, který mu v ruce zůstal, odjel na střídačku a zmizel v šatně. „Bouchly v něm emoce, já to chápu. Byl to nešťastný gól, je to jeho právo. Ale budu s ním o tomhle momentu mluvit,“ řekl trenér Plzně Václav Baďouček.

Pro hokejisty z pivovarského města to vůbec byl smutný zápas. Nejvíce asi pro Petera Čerešňáka. Slovenský lídr a jasná obranná jednička zažívá životní ročník. Asistence mu na účtu naskakují rapidním tempem. V utkání shrábnul tři a celou jeho sbírka nyní čítá 31 přihrávek. V historii české extraligy nasbíral více jen Martin Hamrlík v dresu Zlína před před dvaadvaceti lety a Miloslav Hořava v roce 1996. Čerešňákovi sice současné tempo překazí účast na olympiádě, nicméně má ještě dost času zmíněné pány překonat. Ani jeho počin však ke třem bodům nestačil.

Karlovy Vary - Plzeň: Po krásné kombinaci domácích se na jejím konci trefuje Hladonik, 5:4

Bídná plzeňská situace se prohloubila, Baďoučkovi svěřenci zvítězili jen pětkrát v posledních 6 bitvách. „Na začátku roku jsme měli trochu potíže se sestavou, trochu jsme vypadli z rytmu. Ale dneska jsme dali čtyři góly a to by nám mělo stačit k vítězství. My utkání začali velice špatně a náš hokej jsme vlastně začali předvádět až ve třetí třetině,“ kroutil hlavou Baďouček. „Kouše se to těžko, prohráli jsme si to sami,“ doplnil trenéra forvard Filip Suchý.

Naopak druhá strana, nesmírně žíznivá po ostrém zápase, slavila. “Jsme rádi, že jsme konečně mohli sehrát utkání, bylo to dlouhé. Naskočit po 20 dnech do ostrého zápasu a to ještě do derby, není pro hráče nic snadného. Jsme moc rádi, že jsme to dokázali zvládnout,“ shrnul pohled Energetiků asistent trenéra Tomáš Mariška.

Hrdinou se stal především dvougólový Jan Hladonik a pak kapitán Tomáš Vondráček. Mimochodem, jeho hurónský řev po vítězném gólu, který právě Hladonikovi připravil, dával najevo, jakou úlevu cítil. Předtím zbytečným oplácením poslal svůj tým do tří a soupeř srovnal. I proto oslavoval Vondráček krásný gól tak emotivně. V juchání pak mohl pokračovat, Vary ovládly čtvrté západočeské derby na domácím ledě.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Plzeň 5:4. Divoké derby na západě Čech rozhodl Hladonik

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:00. Dlapa, 32:09. O. Beránek, 35:34. Koblasa, 43:31. Hladonik, 53:13. Hladonik Hosté: 26:24. Blomstrand, 40:19. Schleiss, 46:30. F. Suchý, 47:33. Bulíř Sestavy Domácí: F. Novotný (48. Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, Pulpán (A), T. Havlín, Weinhold – T. Rachůnek (A), Černoch, Flek – Hladonik, T. Mikúš, Vondráček (C) – Koblasa, Kulich, Kohout – Redlich, Osmík, O. Beránek. Hosté: Miroslav Svoboda (44. Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, J. Holý, L. Kaňák, J. Kindl (C), Kremláček – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – F. Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, J. Dufek. Rozhodčí Jeřábek, Veselý – Pešek, Malý Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 1000 diváků

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE