SESTŘIHY: Senzační Plekanec! Motor zničil čtyřmi body. Vary - Plzeň 5:4

Další triumf Ocelářů pečetil Marcinko v čase 59:59

Oba týmy se rychle domluvily na předehrávce, protože jejich soupeři jsou v karanténě a museli si odložit zápas. Třinec nastoupil přesně po týdnu, kdy porazil Zlín i bez téměř poloviny základní sestavy. Oceláři už hráli v kompletním složení.

Olomouc, která měla zápasovou pauzu ještě o pět dní delší, působila v úvodní třetině živějším dojmem a ujala se vedení, byť se štěstím. Strapáč nahazoval puk zleva před branku, kde si jej Dravecký srazil hokejkou do vlastní sítě. Zvýšit mohl třetí hostující útok. Bambula se obtočil kolem Kundrátka a po jeho střele vznikl v brankovišti závar, ale dorážka Navrátila ani Olesze v brance neskončila. Hanáci i dobře bránili, Oceláře nepouštěli do gólových šancí.

Olomouci vyšel draze trest pro příliš mnoho hráčů na ledě a domácí vyrovnali z první přesilové hry v zápase. Už po 13 sekundách zakončil rychlou souhru na jeden dotek kapitán Vrána.

Hostům mohl vrátit vedení vzápětí Klimek, ale zblízka nevyzrál na Mazance. Za Třinec kontroval Růžička a po jeho bekhendovém pokusu ležel puk v brankovišti, ale dobře zasáhl Ondrušek. V podobné situaci se nedostal na druhé k dorážce Knotek. Jeho spoluhráč Káňa se ještě v závěru prostřední části dostal před Mazance, který opět domácí podržel.

Stav 1:1 platil po dvou třetinách v obou předchozích vzájemných zápasech v této sezoně, ale Třinec v poslední části strhl výhru na svou stranu. Tentokrát rozhodl Chmielewski, který měl po přihrávkách bratří Kovařčíkových před Konrádem dost času. Polský útočník rychle zamíchal s pukem a poslal jej nad Konrádovu lapačku.

Olomouc se nevzdala, měla několik slušných akcí, ale ani jednu nedotáhla. Necelou minutu před koncem se připravila o power play, když hrála v sedmi, ale i v oslabení málem v posledních sekundách vyrovnala. Krejčí ale nedosáhl na Švrčkovu přihrávku před prázdnou branku. Vzápětí se prosadil Marcinko střelou od vlastní střídačky v čase 59:59.

SESTŘIH: Třinec - Olomouc 3:1. Chmielewski dokonal obrat Ocelářů nad Hanáky

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:05. P. Vrána, 46:59. Chmielewski, 59:59. Marcinko Hosté: 05:19. Strapáč Sestavy Domácí: Marek Mazanec (Kacetl) – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – Hrňa, Marcinko, Chmielewski. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek – J. Káňa, David Krejčí (A), Kucsera – Kusko, J. Knotek (A), Klimek – Olesz, Navrátil, Bambula – Strapáč, Nahodil, Michal Kunc – Burian. Rozhodčí O. Hejduk, M. Sýkora – Ganger, Klouček Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 1 000 diváků

Plekancova jízda s Jágrem na střídačce

Kladno, v jehož sestavě tentokrát chyběl hrající majitel Jágr, bylo v úvodu mírně aktivnější. Hosté si však v rozmezí 44 sekund vypracovali dvoubrankový náskok a pomohl jim k tomu nejistý Bow.

Kanadskému gólmanovi nejprve prošla mezi betony lehká Karabáčkova střela, poté nedokázal zastavit Ondráčkův pokus. Následně měl Bow, jemuž ze střídačky poprvé kryla záda nová akvizice Rytířů Janus, štěstí při Pechově šanci. Po Percyho střele mu pomohla tyč.

Domácí se oklepali a v přesilové hře snížili. Plekanec připravil ideální přihrávkou Kubíkovi šanci a nejlepší střelec týmu si připsal čtrnáctý gól v sezoně. Ještě v první třetině mělo Kladno několik slibných šancí k vyrovnání, Hrachovina ale chytal spolehlivě.

Ve 22. minutě si gólman Motoru poradil i s Plekancovým brejkem, o pět minut později ho již kladenský kapitán z podobné akce překonal.

Jihočeši, kteří se po karanténě představili v soutěžním zápase poprvé od 11. ledna, se snažili získat vedení zpět na svou stranu, aktivnější ale byli domácí. V 38. minutě byli odměněni, když třiatřicetiletý Kadlec bez větších problémů přebruslil o sedm let mladšího lotyšského obránce Bindulise a prvním extraligovým gólem v kariéře posunul Rytíře do vedení.

Ve 45. minutě mohl domácí přiblížit výhře Kristo, ve velké šanci však ideálně netrefil puk a o několik sekund později toho Středočeši litovali. Po Gulašově přihrávce vyrovnal Vondrka, jenž si připsal jubilejní desátou trefu v sezoně.

Hosté měli v Chomutově problém s vysokým počtem vyloučení a v 56. minutě v oslabení inkasovali počtvrté. Do horního rohu Hrachovinovy branky se trefil nejlepší hráč utkání Plekanec. Bývalý reprezentant nakonec při power play hostů zkompletoval hattrick, když z obranného pásma trefil prázdnou branku Českých Budějovic.

Ohlasy trenérů

Jiří Burger (Kladno): „Odehráli jsme dobré utkání. V první třetině jsme měli výpadek, dostali jsme dva rychlé góly a soupeř měl navíc samostatný nájezd, který Bow chytil. To nám pomohlo. Kdyby dal soupeř na 3:0, bylo by to pro nás hodně složité. Gólem z přesilovky na 2:1 jsme se vrátili a jak už jsem řekl, hráli jsme dobrý hokej, bruslili jsme, dostávali jsme se do šancí, takže se třemi body spokojenost.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Utkání, které jsme měli dobře rozehrané, jsme nezvládli. Udělali jsme pár chyb a Kladno nás potrestalo. Domácí měli výborné přesilové hry a my jsme se úplně zbytečně nechali vylučovat. Dostaneme se do utkání, vyrovnáme na 3:3 a šest minut před koncem zbytečně hloupé vyloučení (za faul) ve střední třetině. A to nás stálo utkání. Blahopřejeme soupeři k výhře, my sklopíme uši a jdeme zase pracovat.“

SESTŘIH: Kladno - České Budějovice 5:3. Skvělý Plekanec 3+1 řídil výhru nad Motorem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:27. A. Kubík, 26:21. Plekanec, 37:59. M. Kadlec, 55:23. Plekanec, 59:32. Plekanec Hosté: 05:42. Karabáček, 06:26. J. Ondráček, 44:49. Vondrka Sestavy Domácí: Bow (Janus) – Kehar, Baránek, K. Wood, Ticháček, Babka, J. Suchánek (A), Funk – Hlava, Plekanec (C), A. Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – M. Kadlec, Filip, Martin Procházka – Kristo, M. Indrák, M. Beran. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Bindulis, Percy, Šenkeřík, Piskáček (A), Bučko – Vondrka, Pech (A), Z. Doležal – Abdul, J. Novotný, Gulaš (C) – J. Ondráček, Koláček, Valský – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček. Rozhodčí Šindel, Kika – Lederer, Gerát Stadion ROCKNET Aréna, Chomutov Návštěva 1000 diváků

Karlovy Vary - Plzeň 5:4

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:00. Dlapa, 32:09. O. Beránek, 35:34. Koblasa, 43:31. Hladonik, 53:13. Hladonik Hosté: 26:24. Blomstrand, 40:19. Schleiss, 46:30. F. Suchý, 47:33. Bulíř Sestavy Domácí: F. Novotný (48. Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, Pulpán (A), T. Havlín, Weinhold – T. Rachůnek (A), Černoch, Flek – Hladonik, T. Mikúš, Vondráček (C) – Koblasa, Kulich, Kohout – Redlich, Osmík, O. Beránek. Hosté: Miroslav Svoboda (44. Pavlát) – Budík, Čerešňák (A), Graňák, J. Holý, L. Kaňák, J. Kindl (C), Kremláček – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – F. Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, J. Dufek. Rozhodčí Jeřábek, Veselý – Pešek, Malý Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 1000 diváků