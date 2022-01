Vítkovice čeká po karanténě kolotoč. O kolik olympioniků přijdou?

Jako by začínali znovu od nuly. Vítkovičtí hokejisté se po týdenní nucené pauze kvůli pozitivním testům na COVID-19 vrátili do tréninku. Kromě zraněného obránce Petra Gewieseho šli na led všichni, trenér Miloš Holaň nabádá k trpělivosti. Moc prostoru pro ni ale nebude, protože Ostravané už ve středu hostí Karlovy Vary (17.30) a v pátek Jágrovo Kladno (17.30). Začátkem února na Vítkovice čeká šest zápasů v deseti dnech, navíc přijdou o lotyšského olympionika Robertse Bukartse. A v hledáčku české reprezentace stále mohou být Dominik Lakatoš nebo Aleš Stezka.

„Jako bychom znovu začínali,“ komentoval první trénink po karanténě trenér Miloš Holaň. Ligu Ostravané naposledy hráli 16. ledna, kdy doma dostali výprask od Litvínova 6:1. „Minimálně polovina týmu už byla nakřáplá. Není to omluva, chyběla nám šťáva. Ale možná je dobře, že už jsme to chytli teď, než někdy později kolem play off.“

Žádný z borců naštěstí neměl těžký průběh nemoci, ale výpadek byl na prvním tréninku znát. Nejenom v kondici. „Jako bychom přišli na led poprvé po letní přípravě,“ přitakal Holaň. „Technika hole, zpracování, přihrávky, odskakování puků... Vše se v jednom mísilo. Ale vymlouvat se na to nemůžeme. Pro nás je to hrozné, ale soupeře to zajímat nebude, takže situaci musíme přijmout jaká je. Musíme se s ní porvat a udělat všechno pro to, aby ve středu zůstaly body doma.“

Pokud by šlo jen o rozhodnutí trenéra, tak by Ostravané hráli až v pátek. Chvíli se řešilo, zda půjde zápas s Karlovými Vary posunout, ale nakonec se hraje. „Vary jsou rozjeté, měly zápasový rytmus, my ho nemáme. Proto bychom měli hrát jednoduše,“ plánuje Holaň. „A taky mít trpělivost. Očekávat ji budu i od sebe. Samozřejmě uděláme pro úspěch maximum, stoprocentně, ale není to příjemná situace. Mužstva, která už se z karantény vrátila před námi, mi to jen potvrdí.“

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM VÍTKOVIC

26. ledna Vítkovice – Karlovy Vary (17.30)

28. ledna Vítkovice – Kladno (17.30)

30. ledna Mountfield HK – Vítkovice (16)

4. února Zlín – Vítkovice (17.30)

6. února Vítkovice – Pardubice (16)

8. února Č. Budějovice – Vítkovice (17.30)

10. února Vítkovice – Liberec (17.30)

11. února Olomouc – Vítkovice (18)

13. února Vítkovice – Ml. Boleslav (16)