SESTŘIHY: Sparta zdolala Litvínov. Gulaš dal gól Plzni, debakl Zlína 2:7

Sparta - Litvínov

Hokejisté Sparty porazili v dohrávaném utkání 37. extraligového kola Litvínov 3:1. Pražané sice inkasovali jako první, ale nakonec rozhodli povedenou třetí třetinou, kterou vyhráli 2:0. Oba góly vstřelili v rozmezí 22 sekund, ten vítězný si připsal z trestného střílení útočník Tomáš Šmerha. Dva body (1+1) zaznamenal obránce David Němeček. Sparta zabrala po dvou utkáních bez bodového zisku a posunula se díky lepšímu skóre na deváté místo před Kometu Brno. Litvínov je dvanáctý.

První třetina se odehrála bez branek. Domácí byli v jejím úvodu o něco aktivnější, jenže bez gólového vyjádření. Dobře nabito na kruh měl hned zkraje duelu v přesilovce Řepík, jenže gólmana Godlu překonat nedokázal. Stejně dobře si vedl i jeho protějšek Machovský v deváté minutě při šanci Zygmunta.

V 17. minutě měli Severočeši takřka minutu možnost hrát přesilovku čtyři na tři, strávili ji celou v útočném pásmu a zasypali Machovského hned několika pokusy, ale rovněž bez efektu. Blízko vedoucímu zásahu byl až při následující klasické početní výhodě Irving, jenž ranou z první orazítkoval brankovou konstrukci.

SESTŘIH: Sparta - Litvínov 3:1. Obrat Pražanů, rozhodlo trestné střílení Šmerhy

Litvínovští se však dočkali brzy po přestávce. Jarůšek od zadního hrazení perfektně našel Zdráhala, který rychlým zakončením zblízka nedal Machovskému šanci. Právě po Zdráhalově akci mohl ve 29. minutě zvýšit před brankovištěm číhající Jícha, ale Machovský byl proti. Pražané srovnali krok 67 sekund před druhou přestávkou: Němeček bekhendem nahazoval puk z velkého úhlu a Zdráhal ho nešťastně srazil za Godlova záda.

Do té doby nervózně vypadající sparťany gól uklidnil a ve třetím dějství byli lepším týmem. Po Kolářově podrážení je dostal do vedení ve 47. minutě proměněným trestným střílením Šmerha a oslavil tak první gól v sezoně. Hned o 22 sekund později navíc zvýšil bekhendem Vitouch.

Jen chvilku nato předvedl fantastický zákrok Godla proti Dvořáčkovi a udržel tak týmu Vervy alespoň malou naději na návrat do zápasu. Ten však už nepřišel. Severočeši se nedočkali snížení ani v závěrečné hře bez gólmana.

Hlasy trenérů:

Josef Jandač (Sparta): „Dnes to bylo spíše ubojované utkání. Hlavně ve druhé třetině jsme nehráli dobře, ale důležitým momentem byl gól do šatny. Ve třetí třetině jsme využili možnosti, které jsme měli. Ty dva góly nás trošku uklidnily a daly nám vítr do plachet, pak jsme se soustředili na obranu a ubránili jsme to. V naší situaci to jsou hrozně důležité body.“

Vladimír Růžička (Litvínov): „Myslím, že zápas se pro nás rozhodoval ve druhé třetině. Tam jsme měli plno šancí, ale nedali jsme góly. Pak jsme udělali chybu ve třetí třetině, Sparta toho trestným střílením využila. Hned jsme potom udělali další chybu a zápas jsme bohužel prohráli. I když jsme se s tím snažili ještě něco udělat a vytvořili si trochu tlak, Sparta si to pohlídala.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:53. David Němeček, 46:21. Šmerha, 46:43. Vitouch Hosté: 23:15. P. Zdráhal Sestavy Domácí: Machovský (Cichoň) – Moravčík, Matuškin, M. Jandus, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Pogorišnyj – Šmerha, Sobotka (A), M. Řepík (C) – E. Thorell, R. Horák, Prymula – Dvořáček, D. Kaše, M. Forman – T. Jandus, Vitouch, J. Strnad. Hosté: Godla (Neužil) – Balinskis, Irving, Hrbas, Strejček, Demel, Stříteský, D. Kolář – Jarůšek, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), V. Hübl (C), Fronk – M. Chalupa, Sukeľ, F. Lukeš (A) – Zygmunt, J. Jícha, M. Havelka. Rozhodčí Šír, Šindel – Brejcha, Votrubec. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 1 000 diváků

Plzeň - České Budějovice

Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 51. kola extraligy České Budějovice 4:1 a nepřipustili třetí domácí porážku v řadě. Hosté sice zlepšeným výkonem na začátku druhé třetiny srovnali na 1:1, ale Indiáni o svém vítězství rozhodli ve 35. minutě dvěma góly během třiceti vteřin. V plzeňském dresu se blýskl dvěma góly a jednou asistencí Michal Bulíř, který se dotáhl v čele produktivity na Petera Muellera k Komety Brno. Zdatně mu třemi přihrávkami sekundoval Filip Přikryl.

Domácí po úvodním ubráněném oslabení získali v páté minutě vedení, když po šikovné přihrávce Bulíře nekrytý Suchý zblízka skóroval bekhendem. Střelecky aktivnější Indiáni poté naráželi na pozorného gólmana Hrachovinu a srážela je nedisciplinovanost. Nepřesně kombinujícím hostům ale nevycházela ani hra v početní výhodě.

Záhy po zahájení prostřední části vybojoval Schleiss puk pro mezi kruhy volného Kodýtka, jehož střelu zastavil Hrachovina. Ve vlastním oslabení poté svůj únik zakončil příliš slabě Vondrka a za chvíli se strážce branky Motoru zaskvěl při přečíslení dvou na jednoho, kdy ho po Mertlově ideální nabídce nepřekonal Dzierkals.

SESTŘIH: Plzeň - České Budějovice 4:1. Gulašův gól nestačil, výhru režíroval Bulíř (2+1)

Hosté ale ve 26. minutě po rychlé akci srovnali na 1:1, po průnikové přihrávce Vondrky totiž Gulaš uspěl s bekhendovou kličkou. Jihočeši následně převzali iniciativu, gólman Pavlát musel zlikvidovat šanci Hanzla a v polovině utkání ho po střele Percyho zachránila pravá tyčka.

Ve 35. minutě se však domácí při vyloučení Šenkeříka po dorážce Bulíře znovu ujali vedení a o 30 vteřin později navíc po přihrávce Schleisse zvýšil ranou bez přípravy na 3:1 Blomstrand. Hosté zareagovali náporem, před koncem druhé třetiny se ale proti zakončení Štencla do odkryté branky stačil na poslední chvíli přesunout Pavlát.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky hosté ubránili oslabení a vzápětí po chytré nabídce Vondrky gólovou příležitost Gulaše znovu zlikvidoval Pavlát. Rozlet Motoru zbrzdilo další vyloučení, rychlou střelu Mertla z mezikruží však dokázal Hrachovina ve 46. minutě reflexivně vyrazit.

O tři minuty později připravil napadající Přikryl dobrou pozici nekrytému Bulířovi a ten zvýšil na 4:1. Hráči Motoru už nedokázali zkorigovat výsledek ani během dvou početních výhod a proti Indiánům nebodovali poprvé po pěti soubojích. Navíc se Plzeň poprvé v roce 2022 dočkala plného bodového zisku a povedlo se jí to po šesti zápasech, z nichž pět prohrála.

Hlasy trenérů:

Václav Baďouček (Plzeň): „Dobře jsme začali, měli jsme tlak, pohyb a dařilo se nám na kotouči. Tam jsme měli odskočit na věší brankový rozdíl. Nevyužili jsme poté šanci na začátku druhé třetiny a soupeř z brejku vyrovnal. Druhá třetina byla od nás špatná. Ztratili jsme pohyb a zmatkovali jsme. Soupeř měl hodně šancí, ale Pavlát chytal výborně. Naštěstí naše dva rychlé góly potom to utkání zlomili. Ve třetí třetině jsme se k naší hře vrátili a zaslouženě jsme vyhráli. Konečně máme tříbodovou výhru v novém roce.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Neměli jsme úplně ideální vstup do zápasu, ale výbornou druhou třetinou jsme se dostali do utkání. Měli jsme plno šancí a tam kdybychom přetáhli góly na svou stranu, tak se utkání mohlo vyvíjet úplně jinak. Místo toho přišla naše individuální chyba, nechali jsme se vyloučit a tím jsme soupeři nahráli k vítězství. Ve třetí třetině si to už Plzeň pohlídala a my jsme tahali za kratší konec.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:51. F. Suchý, 34:20. Bulíř, 34:50. Blomstrand, 48:33. Bulíř Hosté: 25:34. Gulaš Sestavy Domácí: Pavlát (Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, J. Holý, Budík, J. Kindl (C), Kremláček – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Dzierkals, Mertl, M. Lang – M. Marcel, G. Thorell, J. Dufek. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Šenkeřík, Piskáček, Bindulis, Percy, Štencel, Vráblík, Štich – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – J. Ondráček, J. Novotný, Valský – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Chlubna, Koláček, Z. Doležal (A). Rozhodčí Mrkva, Pražák – Lederer, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 1000 diváků

Zlín - Mladá Boleslav

Hokejisté posledního Zlína podlehli v dohrávce 42. kola hokejové extraligy doma Mladé Boleslavi vysoko 2:7 a počtvrté za sebou nebodovali. V boji o záchranu ztrácejí Berani na čtrnácté Kladno stále 14 bodů. Bruslařský klub vyhrál teprve podruhé z posledních šesti zápasů a posunul se na osmé místo před Kometu Brno.

První šanci měli domácí, Malletova teč před Krošeljem ale byla nepřesná. Potom začali úřadovat hosté. V čase 4:51 propadla Kašíkovi do sítě Kelemenova střela. Vzápětí měli hosté dispozici 38 sekund hry pět na tři, což jim bohatě stačilo k navýšení vedení. Pobídku Ševce tečoval mezi betony Kašíka Kotala. A když v pokračující klasické početní výhodě v 10. minutě zvýšil na 3:0 Šťastný, Kašík opustil brankoviště a nahradil jej Huf.

Přestřelka ale pokračovala, za minutu snížil střelou od modré čáry Žižka. Ve 14. minutě Zlínští nezvládli rozehrát, a jak snadné je skórovat, ukázal Beranům Kousal, který vypálil přesně z kruhu.

SESTŘIH: Zlín - Mladá Boleslav 2:7. Berani schytali další debakl a baráž se vzdaluje

Zlínští šli do kolen, podruhé v utkání vyhodili puk na tribunu a hráli další oslabení. V něm ale nečekaně sami skórovali. Claireaux, ještě minulý týden hráč Mladé Boleslavi, vyvezl puk a střelou z rohu kluziště zaskočil Krošelje. Ještě větší drama mohli způsobit Berani za pár chvil, protože dostali kotouč do sítě potřetí, radost jim ale sebral odpískaný faul Okála.

V prostředním dějství se hra zklidnila, což více vyhovovalo hostům, kteří vedli. Ve 28. minutě navíc zvýšili na rozdíl tří branek. V přesilové hře tečoval Pýchovu střelu mimo Hufův dosah Najman. Byla to třetí přesilovková trefa Bruslařského klubu v zápase.

Zlínský zmar pokračoval i v úvodu třetí části, kdy Berani nejprve hráli 20 sekund pět na tři a následně pokračující čtyřminutovou klasickou početní výhodu. Jenomže místo snížení sami inkasovali z hole Najmana, který se prosadil podruhé v utkání. Druhou trefu v zápase přidal ve 48. minutě také Kotala, jenž upravil na konečných 7:2.

Hlasy trenérů:

Luboš Jenáček (Zlín): „Prvních pět minut jsme měli slušných, bohužel my gól nedáme a z první střely inkasujeme. Celkově na nás bylo asi sedm střel a dostali jsme čtyři góly, to je pak těžké. Co se týče naší pozice v tabulce, góly musí dávat příchozí Valentin (Claireaux) a dvaačtyřicetiletý Žižka, co na to říct. Michasjonok si letěl vyřídit pracovní vízum, které mu skončilo. Zabusovs nehrál, protože neplnil dlouhou dobu věci, co měl. Dostal stopku, aby si ve svém mladém věku některé věci uvědomil. Případ Petr Šidlík ukazuje asi i na dnešní dobu. Ještě před pár lety by bylo nemyslitelné, aby hráč takto reagoval a nebyl profíkem, že řekne, že (z Mladé Boleslavi) do Zlína nebo tam, kde to není na dojezd, tak nepůjdu a radši skončím. Je to neuvěřitelné a nepochopitelné. Ale mezi kluby není co řešit, vše je podepsané a udělané. Až v podstatě v momentě, kdy se tady hráč měl hlásit, tak se ozval, že prostě nepřijede a radši skončí s hokejem.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Do utkání jsme vstoupili dobře a byli jsme produktivní. Dali jsme tři góly a to určilo ráz zápasů. Zlín pak vždy snížil a my jsme uskočili, což bylo důležité. Ve třetí třetině už jsme si zápas pohlídali. Co se týče Petra Šidlíka, situace okolo něj je pro mě překvapením. V životě by mě nepadalo, že v takovém věku někdo ukončí kariéru. Vůbec jsem o tom nevěděl.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:19. Žižka, 18:10. Claireaux Hosté: 04:51. Kelemen, 07:42. Kotala, 09:16. D. Šťastný, 13:15. P. Kousal, 27:38. O. Najman, 45:57. O. Najman, 47:52. Kotala Sestavy Domácí: Kašík (10. Huf) – Mamčics, Gazda, O. Němec (A), Suhrada, Žižka, Ferenc, M. Novotný – Honejsek, Claireaux, Mallet – Okál, R. Veselý, Makarenko – Kubiš (C), Hejcman, Vopelka – Köhler, P. Sedláček (A), Karafiát. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Bernad, T. Hanousek, Fillman – Lunter, Fořt, D. Šťastný – Pospíšil, Kotala, Kelemen – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Obadal, Ondráček – Rampír, Bohuněk Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 1000 diváků