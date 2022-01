Kdy se vrátí Hořava? O židli jako Prospal nestojí. Nechce být za šaška

V roce 2022 spolu na střídačce Sparty ještě nestáli. Trenér Josef Jandač stále čeká na návrat Miloslava Hořavy, který nadále pokračuje s rehabilitací po operaci kolene. Podle slov současného kouče Pražanů už není comeback trenérského kolegy daleko. „Možná během příštího týdne už tu bude, ale uvidíme. Pořád ho to bolí,“ prozradil mladší z tandemu po výhře 3:1 nad Litvínovem. Zkušenějšímu parťákovi dokonce nabízel možnost, že by si mohl přinést na lavičku židli, jako to minulý ročník udělal Václav Prospal v Českých Budějovicích.

Na kostce nad ledem pražské O2 areny se během představování sestavy Sparty pro utkání pořád ukazuje jméno známého stratéga. Nejinak tomu bylo i před bitvou s Litvínovem. Miloslav Hořava je dokonce představován ještě před Josefem Jandačem , na střídačce však po boku kolegy chybí od závěru minulého roku. Rehabilitované koleno ostřílenému kouči ještě nedovolilo odstát celé utkání na lavičce. S týmem už ale pomalu tráví čím dál více času.

„Miloš sem už tak nějak pajdá, ale protože ještě nemůže stát na střídačce dlouho, ještě ho to bolí, tak víceméně chodí jenom na porady,“ řekl Jandač. Alternativu se židlí na lavičce ve stylu bývalého kouče Motoru Václava Prospala měl Hořava odmítnout. „Navrhl jsem mu, ať si vezme židli, ale na tohle on už není. Říká, že má nějaký svůj věk, že tam nechce dělat v uvozovkách kašpara. Ne, že by ho Venca dělal, ale bylo to takový speciální s barovou židlí a s berlí, kterou ukazoval,“ rozesmál sparťanský trenér novináře.

Jandač odhaduje, že by se Hořava mohl možná poprvé zapojit během příštího týdne, kdy Sparta hraje rovnou čtyři zápasy - jednou doma s Pardubicemi, a pak v Třinci, Mladé Boleslavi a Litvínově. Právě duel s Vervou byl zatím posledním utkáním, ve kterém Spartu vedl bez staršího parťáka. Do konce druhé třetiny nemohl mít ze hry svých svěřenců velkou radost. Po gólu hostů na 1:0 dokonce začali fanoušci v kotli pokřikovat heslo „Jandač ven!“, kterému se trenér nedivil, když s týmem zažívá jeden herní výkyv za druhým.

Chvíli po ne zrovna příjemném skandování ale Sparta rozjela cestu za obratem, který po vyrovnávacím gólu do šatny dokonala ve třetí třetině dvěma slepenými trefami mladých štírků Tomáše Šmerhy a Davida Vitoucha. „Bylo to hlavně ubojovaný utkání. Ve druhé třetině jsme nehráli dobře, ale důležitý moment asi byl ten gól do šatny, potom ve třetí třetině jsme využili možnosti, které jsme měli, hlavně trestné střílení. Dva rychlé góly nás uklidnily, pak jsme se trochu soustředili na obranu a ubránili jsme to. V naší situaci hrozně důležitý body,“ hodnotil Jandač výhru po dvou porážkách v řadě.

Sparta - Litvínov: Němeček nahodil puk a ten si do branky srazil Zdráhal, 1:1

Po poslední porážce s Kladnem (2:3) říkal kouč Pražanů, že hráčům postupem hry docházela šťáva, o kterou přišli v závěru třetí dvacetiminutovky. Nyní ale síla mužstva v rudých dresech rostla, v poslední třetině přímo vyskočila nahoru. Jandačovi se těžko posuzovalo, jestli rostoucí zlepšení bylo díky delší přípravě než posledně, kdy po ukončení karantény absolvoval s týmem jeden trénink a šli hned do akce.

„Prostě to není ono. Nám se to trošku rozjelo až později, když jsme dali ty góly, ono se to pak třeba uvolní, nemusí to být úplně spojený s covidem, ale nedokážu úplně odpovědět, jestli to mělo souvislost. Proti Kladnu nám evidentně síla došla, ale nyní nám vítr do plachet ve třetí třetině opticky posunuly dva góly,“ myslí si třiapadesátiletý trenér.

Zatímco slepené trefy Spartu nakoply k udržení cenného vítězství za tři body, pro výběr Vladimíra Růžičky šlo v dobře rozehraném zápase o nešťastný okamžik. „Pro nás byla trošku smůla, že jsme si dali vlastní gól na konci druhý třetiny a Spartu to malinko nakoplo. Myslím si, že kdybychom nedostali gól na 1:1, tak se mohl zápas vyvíjet úplně jinak,“ řekl litvínovský kouč.

Na O2 arenu, kterou dobře zná z minulosti během působení ve Slavii, má stále pěkné vzpomínky. „Ten pocit… Vždycky tady vidím, když jsme hráli sedmé utkání play off a vyhráli titul. Jinak nic. Samozřejmě… Hráli jsme tady deset let, stadion je krásný,“ zavzpomínal Růžička na zlaté časy se sešívanými, v jejímž někdejším chrámu nyní hraje Sparta. Duely s někdejším velkým rivalem bere pořád dost speciálně. „To tak vždycky bylo. Pořád stejný,“ pousmál se bývalý reprezentační kouč.

Sparta - Litvínov: Šmerha bezpečně proměnil nařízené trestné střílení, 2:1

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:53. David Němeček, 46:21. Šmerha, 46:43. Vitouch Hosté: 23:15. P. Zdráhal Sestavy Domácí: Machovský (Cichoň) – Moravčík, Matuškin, M. Jandus, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Pogorišnyj – Šmerha, Sobotka (A), M. Řepík (C) – E. Thorell, R. Horák, Prymula – Dvořáček, D. Kaše, M. Forman – T. Jandus, Vitouch, J. Strnad. Hosté: Godla (Neužil) – Balinskis, Irving, Hrbas, Strejček, Demel, Stříteský, D. Kolář – Jarůšek, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), V. Hübl (C), Fronk – M. Chalupa, Sukeľ, F. Lukeš (A) – Zygmunt, J. Jícha, M. Havelka. Rozhodčí Šír, Šindel – Brejcha, Votrubec. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 1 000 diváků

