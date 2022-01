Kotel křičel Jandač ven! Sparta pak zvládla obrat. Nedivím se, řekl kouč

Na hřišti O2 areny se střetly týmy, kterým nedávno skončila karanténa. A i když už si Sparta po návratu do akce zahrála již v neděli, následky covidu v kabině byly na sestavě proti Litvínovu znát i včera. Na marodce Pražanů stále zůstává osm hráčů. Bezpochyby nejvíc chyběl Filip Chlapík. Absenci klíčového útočníka se trenér Josef Jandač pokusil vyřešit promícháním útoků. Vedle Řepíka a Sobotky tak dostal prostor v elitní lajně štírek Tomáš Šmerha.

Zatímco sparťané museli v dohrávce 37. kola pořádně zamíchat se sestavou, Verva po ukončení karantény nastoupila takřka v plné síle a rozhodně byste neřekli, že od jejího posledního zápasu uběhlo devět dní. „Myslím si, že tohle potkává každé týmy, ale řekl bych, že jsem byl s výkonem našeho mužstva velice spokojený. Na našem mužstvu to nějak moc vidět nebylo. Kluci mají síly, jezdili a hráli jsme to, co jsme chtěli,“ řekl trenér Vladimír Růžička po zápase k návratu z izolace.

Tentokrát diváci v O2 areně nebyli svědky desetigólové divočiny, jako při úvodním střetu sezony 23. září, kdy Jandačova parta vyhrála 6:4. Spartě od úvodních minut hry nešla upřít velká snaha. Pražané se pokoušeli cpát do branky Denise Godly, drtivou většinu pokusů ale zlikvidovali precizně bránící hosté. Jen málo sparťanských šancí se dostalo k betonům slovenského gólmana, aniž by do nich někdo z hráčů Litvínova začal řádně šťourat hokejkou, nebo příhodně nastavil nohu.

SESTŘIH: Sparta - Litvínov 3:1. Obrat Pražanů, rozhodlo trestné střílení Šmerhy

Ze začátku měli nelehkou práci také Litvínovští. Ve druhé dvacetiminutovce ale udělali sparťané velkou chybu. Mezi kruhy nechali bez dozoru útočníka Patrika Zdráhala, který skóroval po téměř měsíci stráveném mezi marody. Inkasovaná branka byla odrazem špatně zahrané druhé třetiny. Z mizérie je ale ve 39. minutě hodně šťastným gólem vyvedl obránce David Němeček, jehož nenápadné nahození se od Godlových betonů odrazilo za jeho záda.

Zajímavé bezpochyby je, že trefa do šatny od navrátilce z marodky padla jen chvíli poté, co fanouškům ve sparťanském kotli ještě za stavu 0:1 došla trpělivost. Ze sektoru za brankou dali hlasitě najevo, že prahnou po Jandačově odvolání z trenérské lavičky.

„Já tohle nějak nevnímám, ale nedivím se tomu. Hrajeme blbě, tak to takhle je. K trenérskému řemeslu to patří, ale není to tak, že bych já lpěl na tom, že tady musím zůstat za každou cenu. To je vždycky věc celého vedení, které tohle musí řešit. Není to nic příjemného pro mě ani pro mužstvo, ale buď se s tím nějak společně vypořádáme, vyhrabeme se z toho, nebo… řešení mý osoby je velice jednoduchý,“ reagoval zkušený kouč na heslo „Jandač ven!“

Ve třetí třetině se však nálada fanoušků úplně změnila, když v pro Spartu nádherné 47. minutě proměnil Šmerha trestné střílení a o 22 vteřin později zvyšoval na 3:1 mladík David Vitouch po krásném úniku a ještě lepším zakončením z bekhendu. „Dva rychlé góly nás uklidnily, pak jsme se trochu soustředili na obranu a ubránili jsme to. V naší situaci hrozně důležitý body,“ přiznal Jandač během pozápasového hodnocení.

Trenér Pražanů už vyhlíží návrat ostříleného kolegy Miloslava Hořavy, který stále rehabilituje po operaci kolene. Šedesátiletý stratég by se na střídačce mohl objevit už příští týden.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE