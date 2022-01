Pešoutova past - z 1:6 na 6:6! Útočíme, nemá cenu bránit, zaznělo od Varů

O divoké výsledky mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary není poslední dobou nouze. V předminulé sezoně Energie doma vyhrála 9:1, v závěru stejného ročníku pak v Ostravě s juniorskou sestavou padla 2:8. Tehdy u toho byl i obránce Dalimil Mikyska. Po první třetině, ve které jeho tým Vítkovice semlely 5:0, mu to okamžitě blesklo hlavou.

„Když jsme si po třetině sedli do kabiny, proběhlo mi to hlavou,“ přitakal dvaadvacetiletý obránce. „Ty vole, to bude něco podobného... Díky bohu jsme se semkli, začali makat a postupně jsme dotahovali. Přece jenom, teď to byla úplně jiná atmosféra i tým.“

Karlovarští navíc ani za stavu 0:5 nebyli horší. Měli šance, ale domácím padlo do brány všechno. Vladislav Habal v ní vydržel jen pět a půl minuty, pak ho střídal Filip Novotný. „Neměli jsme co ztratit, horší to být nemohlo,“ popisoval útočník Tomáš Mikúš. „Řekli jsme si, že nemá cenu bránit. Dupneme do toho, zkusíme dát jeden dva góly. Cítili jsme šanci a šli za ní.“

Ostravané nemohli rozjetou mašinu zastavit. Trenér Miloš Holaň si po gólu na 6:4 bral oddechový čas. Nabádal k lepší práci na vlastním brankovišti, odkud se za brankáře Aleše Stezku sypala jedna dorážka za druhou. Dva góly navíc dostal hodně smolné. A v 53. minutě vyrovnal obránce Mikyska. Svou premiérovou trefou v elitní soutěži. Čekal na ni 125 zápasů!

„Co se mi v tu chvíli honilo hlavou? Nic. Fakt nic,“ smál se Mikyska. „Jen jsem byl šťastný, euforie suprová. Že jsme se dostali z 1:6, i z prvního gólu. Čekání na něj už bylo dlouhé, už jsem se trápil. Tři sezony, to už bylo dlouho.“

Vítkovická ztráta z 5:0 a 6:1 je šílená, nicméně Ostravané nehráli vyloženě špatný zápas. Jenže ztratili svou tradiční sílu kolem brankoviště, kde umí skvěle čistit prostor. „Oni to všechno házeli na bránu, taky měli štěstí,“ pokrčil rameny Lukáš Krenželok. „My tam byli, ale ve finále nebyli, protože jsme soupeře nepokryli poctivě. Vary jsme na začátku zaskočili, ve druhé třetině jako by nám začala docházet síla, zadýchávali jsme se, možná tam bylo i podcenění, nevím. Napadaly nám góly, začne pracovat psychika, máte obavy a jsou z toho problémy. Takový zápas ale nepamatuju.“

Ostravané hráli první zápas po karanténě, kabinou proběhnul covid. Na to se ovšem nechtěli vymlouvat. „Já třeba covid neměl, ale pauza ideální není,“ přemítal Krenželok. „Je znát, když nejste dva dny na ledě a my po týdnu bez ledu měli dva tréninky. Ze začátku to bylo v klidu, taky mi přišlo, že jsme odpočatí a lehcí, ale nohy se unaví. Nebudeme se vymlouvat, jedeme dál.“

Podobnou divočinu nepamatují ani trenéři. Na obou střídačkách se o ně chvílemi pokoušely mdloby. Úsměv na tváři karlovarského asistenta Tomáše Marišky nevyloudilo ani přirovnání k pověstné Csaplárově pasti, který říkal, že vést 2:0 v poločase je nejhorší, co může tým potkat. Že by se teď v hokeji za stavu 5:0 říkalo Pešoutova past podle hlavního kouče Varů?

„Hlavně doufám, že tohle už se nebude nikdy opakovat,“ reagoval Mariška. „Když se to na vás valí, co střela je gól... To je opravdu extrémní a zažily si to obě strany. Doufám, že podruhé už nic takového nezažijeme. Pozitivní ovšem je, že jsme se dokázali vrátit.“

Nechápal ani vítkovický Miloš Holaň. „Náskok jsme měli luxusní, ale hra podle představ nebyla. V obraně byly mezery, ve druhé třetině totální. Jsme rádi za druhý bod, mohlo to dopadnout i hůř. Velké ponaučení, tak zkušené mužstvo by si to mělo pohlídat.“

