Trejd gólmanů! Získal Hradec novou jedničku? Lukeš se stěhuje

Velká změna před play off! Do Karlových Varů se stěhuje hradecký brankář Štěpán Lukeš, opačným směrem míří Filip Novotný. Oběma končí po sezoně smlouvy a ani u jednoho to nevypadalo, že by měl kontrakt prodloužit. Přestupní termín v extralize končí 31. ledna, tohle je první velká bomba, která se dostala ven.