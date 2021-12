Lukeš po návratu z Karjaly nechytá. Za trest? Dohoda, reaguje manažer

Na startu sezony byl Štěpán Lukeš senzací extraligy. Vítězství bral hráběmi, vynikal v klíčových gólmanských statistikách. Přiletěla i nominace na Karjala Cup, kde si zachytal dva zápasy. V Hradci ho ale přechytal Henri Kiviaho a on jezdí chytat první ligu do Kolína. Současně zatím nepodepsal prodloužení smlouvy, ale generální manažer Aleš Kmoníček říká, že nejde o žádný trest: „Taková byla dohoda před sezonou. Druhý gólman jezdí do 1. ligy, byl tam i Henri.“

Senzace první části sezony zůstala včera proti Spartě jen na střídačce. Nebylo to překvapení, Štěpán Lukeš přestal za Hradec chytat. Od návratu z premiérové reprezentační akce ve Finsku byl v bráně jen dvakrát. Pokaždé dostal čtyři góly, jednou dokonce za půl zápasu. Borec, který do 8. října vychytal tři nuly, hledá formu.

Místo něj bránu obsadil Fin Henri Kiviaho. „Před začátkem sezony jsme si s brankáři nastavili jasná pravidla. Oba mají stejnou výchozí pozici a kdo je momentálně lepší, chytá. Dodržovali jsme to od začátku a držíme to dál,“ říká generální manažer Aleš Kmoníček.

Sezonu měl začít Kiviaho, ale byl nemocný, trápily ho problémy se žaludkem, takže nastoupil Lukeš a Fina do akce nepustil. Teď se všechno otočilo. „Ano, Štěpán chytal velmi dobře, takže Henri si musel na příležitost počkat. V té době jezdil jako dvojka do Kolína, protože tam chceme zachránit první ligu. Oba brankáři s tím byli před startem sezony srozuměni,“ přidává Kmoníček.

Lukešovi končí po sezoně smlouva, ale zatím ji neprodloužil. Podle generálního manažera nejsou cesty do Kolína žádným trestem kvůli chybějícímu podpisu na kontraktu: „Tak to určitě není. Jak na začátku sezony držel Kolín Henri, chceme to samé i teď po Štěpánovi.“

Co se týká nové smlouvy, hradecká nabídka je stále platná. Ale nemusí to platit věčně. „Začali jsme se Štěpánem jednat, ale bylo nám řečeno, že potřebuje čas, aby si všechno promyslel. Po první reprezentační pauze nám s agentem řekli, že čekají na nabídku ze zahraničí. My odpověděli, že to respektujeme a uvidíme, jestli se budeme chtít bavit o nové smlouvě později. Samozřejmě, že pracujeme neustále na posílení kádru. Nic uzavřeného teď není, v kontaktu se Štěpánovým agentem jsme velmi často a ví, že zatím se k jednání můžeme ještě kdykoliv vrátit,“ přidává Kmoníček.

Že je však Hradec na trhu aktivní, dokazuje informace deníku Sport o sondování situace kolem Jakub Kováře nebo Matěje Machovského. První si vybírá z nabídek, druhý nakonec odešel do Sparty. Ale není vyloučeno, že námluvy nemohou probíhat s výhledem na příští ročník. Klub tuhle informaci komentovat odmítl.

Aktuálně se situace má tak, že objev sezony musí zase předjet Kiviaha. Jinak se do branky dostane maximálně v Kolíně nebo aby Finovi v hradecké brance ulevil. „Štěpán je hráč, který za poslední dobu rychle vyrostl, za poslední tři sezony neodchytal ani padesát zápasů, ale vyšvihl se do reprezentace. Najednou poslouchá, že je o něj zájem venku, v tu chvíli na vás taky může být té slávy až moc, záleží na každém, co si k sobě připustí a co ne. Nedokážu mu vlézt do hlavy, jestli to něco udělalo s jeho psychikou, ale každopádně chytá lepší gólman a Kiviaho nás teď drží,“ uzavřel Kmoníček.

Brankáři Hradce Štěpán Lukeš Henri Kiviaho Do Karjala Cupu Po 27. listopadu Do Karjala Cupu Po 27. listopadu Zápasy 14 2 2 12 Průměr/60 minut 1,9 5,4 2,1 1,9 Úspěšnost zákroků 93,1 % 81,4 % 92,4 % 93 %

