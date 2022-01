Voráček na dálku gratuloval Růžičkovi: Tys byl vždycky šikovný

To se nepovedlo. Indiáni ve 47. kole Tipsport extraligy Oceláře vygumovali. Včetně Martina Růžičky. Hosté vyhráli 1:0, brankář Dominik Pavlát pochytal všech 27 střel. Po dělovce obránce Tomáše Kundrátka v posledních vteřinách mu přálo i štěstí. Kundrátek vyrovnával pár setin po vypršení oficiálního času.

„Martin Růžička je výjimečný hráč, vždycky je super porazit takového borce a takový tým, jako je Třinec,“ neskrýval nadšení Dominik Pavlát. Ceremonií i gratulací osobností si dobře všimnul. Růžičkovi, který minulý týden dorovnal a překonal Richarda Krále v historickém pořadí kanadských bodů (aktuálně 570 / 261+309), na dálku gratulovalo hned několik osobností.

Jako první Jakub Voráček z Philadelphie. S Růžičkou spolu hrávali v juniorce Kladna (2002-03) a byli i u zlata z mistrovství světa 2010. „Tvůj rekord mě nepřekvapuje, tys byl vždycky šikovný,“ usmíval se Voráček na videopozdravu vysílaném na kostce nad ledem. „A v Mariánkách jsme toho spolu jako mladí něco odtrénovali. Buď spokojený a zdravý!“

Růžičku během zápasu o reklamních přestávkách zdravili i brankáři Pavel Francouz a Šimon Hrubec. „Máš štěstí, že jsi nechytal proti mně. Nasbírat tolik bodů by ti trvalo o něco déle,“ žertoval Hrubec, který s Růžičkou v Třinci hrával. Vzájemné souboje naopak připomněl Francouz, který je aktuálně brankářem Colorada. „Pár gólů jsem od tebe dostal, šlapej dál!“

Proti Plzni měl třinecký útočník jednu solidní šanci v přesilovce, ale gól z akce nebyl. Neprosadil se ani žádný z jeho parťáků. Kundrátkova šibenice přišla chvíli po vypršení času. „Neměl jsem o čase přehled, já tak nadával,“ přiznal s úsměvem brankář Dominik Pavlát. „Pak jsem věřil, doufal, že to nebude gól... V koutku duše. Naštěstí se to k nám přiklonilo, super úleva.“

Oceláři byli pochopitelně zklamaní. Poprvé v sezoně prohráli dvakrát za sebou, byť minule v Českých Budějovicích padli až v prodloužení (4:5). Euforii z vyrovnání v poslední vteřině jim sudí sebrali. „Věřil jsem, že to ještě vyjde, ale bohužel to bylo několik setin po siréně,“ pokrčil rameny útočník Miloš Roman. „Bohužel, i tohle k tomu patří. Nemůžeme se spoléhat na to, že dáme gól v šedesáté minutě, měli jsme na to celý zápas. Góly mohly padnout už v průběhu, šance jsme měli, takže se nemůžeme dívat, že nám nebyl uznaný gól těsně po konci.“

