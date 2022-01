Oceláři mají nového krále, Růžička přepsal historii. Velká věc, jásal

Dlouhé roky se to v Třinci zdálo jako nepřekonatelný rekord. Přeskočit v klubovém bodování Ocelářů legendárního Richarda Krále? Nemožné. Útočník Martin Růžička (36), který přitom v roce 2009 přicházel ze Znojma jako slušné bránící (!) křídlo, to zvládl. Ve 45. kole Tipsport exraligy proti Mladé Boleslavi (7:3) si připsal tři body (1+2) a dorovnal Krále. Má 568 bodů (260+308), díky větší porci branek je v historickém žebříčku první. „Velká věc!“ hledal slova Růžička.

Bezprostředně po zápase Martin Růžička emoce krotil. V zápise mu sice svítily tři body, ale s asistencí na první branku Erika Hrni si nebyl jistý. I proto zástupci klubu narychlo žádali o konzultaci šéfa ligy Josefa Řezníčka. Je tahle přihrávka opravdu platná? Neseberou ji Růžičkovi dodatečně? Můžeme do světa pustit, že je oficiálně novým rekordmanem? Řezníček přihrávku potvrdil.

Čím jste si po zápase nebyl jistý?

„Jsem docela pověrčivý. A jelikož jsem nevěděl, jak to s body bude... Nechci nějak házet špínu, ale byl to gól, který si Boleslav, i když nechtěně, dala sama (Hrňovu střílenou přihrávku v přesilovce si do vlastní brány srazil Maris Bičevskis). Nevěděl jsem, jak to bude, tak jsem nechtěl dopředu slavit. Protože člověk neví, co bude zítra. Říkal jsem si, že pokud asistenci potvrdí, tak rád mezi novináře přijdu a oslavím si to. Do té doby jsem nechtěl.“

Třinec - Mladá Boleslav: Historický gól! Růžička se po nahrávce Daňa stal nejproduktivnějším Ocelářem v historii, 7:3

Nemáte rád oslavy?

„Oslavy mám rád, ale nerad slavím předčasně. (usmívá se) Opravdu nevíte, co se může stát zítra, tak nerad slavím dopředu.“

Řezníček body posvětil, jak vám tedy nový rekord zní?

„Je to velká věc. Nevím, co k tomu teď říct, tak nějak to soukám do sebe.“

568 bodů v jednom klubu, to je vskutku porce jako hrom.

„Ano, znamená to pro mě dost. Je spousta lidí, kteří za tím stojí, není to čistě jenom moje práce. Ať už to je rodina, manželka, spoluhráči, vedení... Všichni v klubu, kteří tady se mnou za ty roky byli. A dali mi důvěru, spoluhráči mi pomohli. Všem bych chtěl poděkovat. Asi si dám dneska panáka.“

Trenér Varaďa, který s vámi ještě i hrával, říkal, že bodů ještě přidáte hodně. Věříte tomu?

„Tak, když to říká Venca, tak jo. (usmívá se) Uvidíme, jak to bude. Věk člověk nezastaví, ale snažím se týmu pomáhat, jak jen to jde.“

O rekordu se nějaký čas mluvilo, ulevilo se vám, že jste mety konečně dosáhl?

„Abych řekl pravdu, tak jo. Občas mi to někdo připomněl, takže to v podvědomí bylo. Jsem rád, že se to povedlo. Teď to ze mě spadne a bude to lepší. Neměl jsem teď úplně ideální období, tak jsem rád, že to mám za sebou.“

Když jste v roce 2009 do Třince přicházel, manažer a trenér Pavel Marek tehdy říkal, že přicházíte jako bránící křídlo. Jak vám to teď zní?

(zasměje se) „To nevím, co k tomu říct. V tu dobu jsem ve Znojmě tolik bodů neměl, tak asi spíš čekali, že to tak bude. Nakonec se z toho vyklubalo něco, co nikdo nečekal.“

Jak si vlastně pamatujete Krále?

„Richarda? Upřímně... Viděl jsem videa, jak hrál, ale moc jsem to tehdy ještě nevnímal. Člověk neví, kde bude, soustředí se na to, kde je. Byl jsem mladý, tak si to tak nepamatuju. Ale viděl jsem videa a spoustu věcí, co tady udělal, takže to pro mě je obrovská čest. Takového hráče a člověka překonat.“

Na kolik sezon a bodů se ještě cítíte?

„Nevím. Rád bych vám to řekl, ale já jedu sezonu od sezony, snažím se připravit, co to jde. A uvidím, co tělo vydrží. Nechci hrát donekonečna, ale uvidíme, jak to bude.“

Rekordů držíte řadu, kam řadíte tento?

„Určitě vysoko, tohle je taková dlouhodobá práce. A jak jsem říkal, jsou za tím i spoluhráči, rodina, manželka. Hodně si toho vážím. Člověku se třeba povede sezona, pak už to nezopakuje. Tohle je taková dlouhodobá práce.“

Proti Boleslavi jste se blýsknul i gestem fair play, když jste za stavu 4:2 odvolal vyloučení brankáře Jana Růžičky. Měl jste jasno, že to nebyl faul?

„Úplně nevím, ale myslím, že mi brankář vzal čistě puk. Já se chtěl přes jeho hokejku dostat, trošku jsem skočil, takže si myslím, že to faul nebyl. Nevím, na videu jsem to ještě neviděl. Rozhodčí mi říkal, že to bylo padesát na padesát, podle něho faul. Ale podle mého ne.“

Dres Richarda Krále už pod stropem WERK ARENY visí. Bude tam jednou i váš?

„To není otázka na mě. Neprotestoval bych, je to ocenění práce, ale není to otázka na mě.“

Říkal jste, že si dáte panáka, co si nalijete?

„Sedneme si s manželkou a malinko to oslavíme. Zavolám si s tátou, s mámou, s kamarády. Už jsem měl nějaké esemesky. Tak se trochu poradujeme a další den zase do posilovny.“

Martin Růžička Richard Král 2009-11, 2012-14, 2016-? v Třinci 1995-2005 568 body 568 260 góly 209 308 asistence 359 528 zápasy 499 3 (2011, 2019, 2021) tituly 0

