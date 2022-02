Vítkovice na poslední chvíli řešily obranu. Končí Galvinš, posila z KHL

„Museli jsme reagovat na situaci v obraně, když se k dlouhodobě zraněnému Petru Gewiesemu přidal odchod Guntise Galvinše z osobních důvodů,“ vysvětluje sportovní ředitel Roman Šimíček pro klubový web. „Hledali jsme spíše zkušenějšího hráče. Ruslan Pedan nám vyšel jako ideální volba. Administrativně máme vše vyřešeno a do tréninkového procesu se zapojí v pátek 4. února.“

Sedmadvacetiletý zadák Ruslan Pedan se sice narodil v litevském Kaunasu, ale národností je Rus. V šestnácti letech vyrazil do zámoří, v USA působil šest sezon a kromě juniorských soutěží hrál také tři roky v univerzitní NCAA za minnesotskou Bemidji State.

Do Ruska se vrátil ve 22 letech, hrával KHL za Soči, Spartak Moskva, Dinamo Riga, Kunlun a Chabarovsk. V KHL odehrál 151 zápasů, nasbíral 22 bodů (6+16). V aktuálním ročníku měl v Chabarovsku bilanci 39 zápasů/ 9 bodů (4+5).

Ve vítkovické sestavě nahradí lotyšského beka Guntise Galvinše. Ten se na vlastní žádost rozhodl ukončit působení v ostravském celku a není vyloučeno, že definitivně ukončí i kariéru. Za Vítkovice odehrál 66 zápasů (1+4).

„Guntis za námi přišel a požádal nás o předčasné ukončení kontraktu z osobních důvodů,“ komentoval Roman Šimíček. „Své rozhodnutí nám zdůvodnil a my jsme na jeho žádost, byť neradi, přistoupili a s okamžitou platností jsme s ním rozvázali smlouvu. Škoda, že skončil předčasně, Guntisovi děkujeme za vše, co pro nás udělal a odpracoval. A přejeme mu do dalšího, ať už sportovního i osobního života hodně štěstí.“