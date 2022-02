Řepíkův velký obrat. Před ZOH skolil Pardubice, Sobotka cítil křivdu

Z městečka v alpském údolí proslaveném díky nádherným lázním a návštěvám mnoha kulturních hvězd rovnou do sestavy pražské Sparty? Ale jistě, jak je libo. Genadij Stoljarov se po třinácti letech v KHL rozhodl změnit ruský vzduch za příjemné klima italského Merana, kde však dlouho nevydržel. „Byli jsme v kontaktu už v průběhu sezony. Tehdy to nevyšlo. Měli jsme na něj skvělé reference. Je to urostlý centr, někdejší kapitán týmu v KHL, prý výborný hráč do kabiny,“ poodkryl důvody angažování nové posily sportovní ředitel Sparty Petr Ton pro klubový web.

Přestože rodák z Moskvy v kariéře odehrál přes 600 klání v nejlepší evropské soutěži, nepřichází jako zářná hvězda, co bude trhat body soupeřovy obrany. „Jsem dříč, který zastane jakoukoliv roli. Trenér Jandač se mnou několikrát mluvil, chtěl mě do role defenzivního centra, co má chodit na oslabení,“ řekl sám pětatřicetiletý hokejista. „Mám přispět svými zkušenostmi, strávil jsem v KHL patnáct let, dvakrát jsem se se svým týmem dostal do finále,“ doplnil.

Bitva s Dynamem jeho slova potvrdila. Poctivé návraty do obrany, neustálá podpora spoluhráčů a emotivní slavení branek. Zkrátka zodpovědný přístup k hokeji. Lídr do kabiny dorazil. Pro Pražany právě včas. Hned po konci zápasu totiž zkušená dvojice Vladimír Sobotka a Michal Řepík zvedla svou bagáž a 4 hodiny po půlnoci nasedají na let do Pekingu. Partě Josefa Jandače budou minimálně dalších pět kol chybět. I proto se schopnosti Rusa budou hodit. „Ano, i o tom jsme se bavili, že bych se je měl snažit po dobu jejich nepřítomnosti trochu nahradit, ale nebude to snadné, jsou to výteční hráči,“ dodal Stoljarov.

Zmíněna dvojice útočníků totiž byla hodně vidět. Závěr patřil vyloženě jim. Za stavu 4:4, kdy do konce chyběly necelé dvě minuty, se totiž právě Sobotka dostal do pěstního souboje, kdy ho Anthony Camara zákeřně zasáhl hokejkou a rozsekl mu tvář, čímž se nastartovaly emoce, které vyvrcholily v posledních půl minutě.

Dvaadvacet sekund před koncem rozhodl duel střelou z první Michal Řepík a s rukama nad hlavou si vychutnával nejen nadšené ovace, ale i fakt, že zajistil v nervy drásajícím závěru tři body svým parťákům. Asi nešlo vybrat lepší způsob, jak se s kamarády rozloučit před dlouhým pekingským dobrodružstvím. Ani zdaleka to ale nebylo všechno.

Sobotka, jenž cítil křivdu, že rozhodčí předtím nepotrestali krvavý zákrok na jeho osobu, chytl pod krkem Dennise Robertsona a pustil se s ním do hodně ostrého pěstního souboje hned po závěrečné siréně. Sobotkovu pomstu chtěl dokonat ještě spoluhráč Tomáš Šmerha, který se vrhl na Anthonyho Camaru a rozhodčím trvalo několik desítek sekund, než je od sebe odtrhli. Celá scéna jen podtrhla atmosféru zápasu, která se hodně blížila té z play off. Narazily na sebe dva celky s nejvyššími ambicemi, což se potvrdilo. Tenhle hokej měl všechno.

Góly Domácí: 23:01. M. Řepík, 37:07. Tomáš Dvořák, 40:59. Chlapík, 55:31. T. Pavelka, 59:13. M. Řepík Hosté: 26:12. D. Robertson, 31:09. A. Musil, 34:24. Matýs, 44:56. Sergijenko

