SESTŘIHY: Kladno dobylo Hradec a dohání Litvínov. Sparta - Pardubice 5:4

Účinné přesilovky pomohly Indiánům

Domácí sice začali aktivněji, ale v páté minutě mohli otevřít z brejku skóre hosté. Při přečíslení dvou na jednoho Káňa přihrál Navrátilovi, proti jehož zakončení se stačil včas přesunout gólman Pavlát. Indiáni se přes dobře organizovanou defenzivu Kohoutů dlouho nemohli prosadit, když naráželi na pozorně chytajícího Konráda. Až v 16. minutě jim pomohlo vyloučení Lichance, které po Blomstrandově nabídce potrestal přesnou ranou z levého kruhu Mertl.

Od začátku prostřední části tempo opadlo a oba týmy bojovaly především ve středním pásmu. Až ve 28. minutě po tandemu od Kunce vyrovnal táhlou střelou z pravého kruhu Burian. Domácí nedokázali odpovědět během přesilové hry a naopak olomoucký brejk dva na jednoho ve vlastním oslabení musel zastavit na poslední chvíli Čerešňák.

Po polovině utkání se na ledě přiostřilo a ve 35. minutě při přesilovce vrátil Indiánům vedení Thorell, jenž se prosadil střelou pod horní tyč z bezprostřední blízkosti. Další oslabení před koncem druhé třetiny už hosté díky důrazu kolem brankoviště přečkali.

Na úvod závěrečné dvacetiminutovky před brankou nekrytý Lang vypálil nad a z protiútoku promarnili hosté další akci dvou na jednoho. Navíc se při ní zranil jejich nejproduktivnější hráč Káňa. Přesto se Kohouti drželi na dostřel díky Konrádovi, který ve 46. minutě vykopl svým betonem bekhendovou střelu Blomstranda a za chvíli si poradil i s nebezpečnou dorážkou Kodýtka.

Hosté stáhli hru na tři útoky, v 56. minutě Olesz po šikovném průniku zakončil jen doprostřed branky. Domácí se štěstím přečkali vyloučení Kindla a hostům se nepodařilo vyrovnat ani během závěrečného náporu při hře bez brankáře. Plzeň tak bodovala počtvrté za sebou, z toho potřetí vyhrála.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček (Plzeň): „Utkání se odvíjelo přesně tak, jak jsme očekávali. Bylo to urputné a těžké. Olomouc potvrdila, že je hodně silná v osobních soubojích. Rozhodly přesilovky, v nichž jsme byli dvakrát úspěšní a navíc jsme ubránili soupeřovy přesilovky. Chci klukům poděkovat, že byli trpěliví, náročné utkání zvládli dobře a potvrdili výhru z Třince.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Neodehráli jsme dnes špatný zápas. Plzeň má výbornou formu, přesto to bylo vyrovnané utkání. Rozhodlo proměňování přesilovek. Měli jsme ve druhé třetině některá zbytečná vyloučení. Také jsme si vytvořili šance, ale z nich jen jeden gól je prostě málo. Musíme se soustředit hlavně na sebe a podávat konstantní výkony. Věřím, že zranění Káni nebude vážné.“

SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 2:1. Západočeši vytěžili opět z minima maximum

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:45. Mertl, 34:03. G. Thorell Hosté: 27:53. Burian Sestavy Domácí: Pavlát (Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, J. Holý, Budík, J. Kindl (C), Kremláček – J. Dufek, Mertl, M. Lang – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, Malát. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, A. Rutar – J. Káňa, David Krejčí (A), Michal Kunc – P. Kolouch, J. Knotek (A), Handl – Burian, Nahodil, Navrátil – Olesz, Lichanec. Rozhodčí Šír, Horák – Brejcha, Gerát Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Zaražený Motor spasil Štich

Berani po výhrách v Litvínově a doma nad Kometou bojovali také v Budvar aréně, odkud si odvezli alespoň bod. Přesto se jejich manko na čtrnácté Kladno zvýšilo na 15 bodů.

Jihočeši nechali odpočívat brankářskou jedničku Hrachovinu s lehce zraněným kolenem a příležitost znovu dostal spolehlivý náhradník Strmeň. V obraně chyběl Piskáček a v útoku dlouhodobí marodi Toman s Abdulem. Podruhé za sebou nehrál útočník Novotný, zato z pražské Sparty se vrátil Voženílek.

Již v úvodní minutě mohl otevřít skóre Ondráček, jenž nastoupil k 700. utkání v extralize. Neuspěl však v sólu, do kterého jej vyslal Štencel. Následně se domácí ubránili při trestu Chlubny, přesto brzy inkasovali. Při vyvážení kotouče z obranného pásma chyboval Voženílek a Zabusovs kličkou do bekhendu otevřel skóre.

Domácí tým potom přečkal vyloučení Štencela a dokázal využít svoji první přesilovku. Claireaux neposeděl na trestné lavici ani minutu. Gulaš popojel do středu a švihem překonal Kašíka, jemuž zakrýval výhled obrovitý Voženílek.

Na začátku druhé části měl blízko ke gólu Honejsek, jenž se protáhl ke Strmeňovi, ale domácí brankář zasáhl výborně. Valaši pokračovali v aktivní hře a ještě před polovinou základní doby šli znovu do vedení. Honejskovu přihrávku zužitkoval obránce Ferenc. Zakrátko Makarenko nabídl Motoru čtyřminutovou přesilovku. Gulašův pokus při obléhání zastavil Kašík, bez efektu zůstala také Voženílkova teč Koláčkovy střely.

Domácí nevyužili ani další početní výhodu při trestu O. Němce, znovu se o to pokoušel Gulaš. Necelou půlminutu před druhou přestávkou šel pykat Okál, ale velkou šanci Voženílka po Gulašově přihrávce zneškodnil zlínský brankář.

Ve zbytku přesilovky na startu třetí části marně zkoušel zakončit Gulaš s Pechem. Pokračující českobudějovické snažení nabídlo zajímavou kombinaci s bekhendovým pokusem Beránka. Z protiútoku zahrozil Gazda, ale trefil jen blokujícího obránce Šenkeříka. Čarovat musel Kašík, k němuž prokličkoval Valský.

Trochu laciné vyrovnání zařídil sváteční střelec Štich, jehož nahození zapadlo do branky, aniž Kašík stihl zaregistrovat dráhu kotouče. Brzy poté se na protější straně vyznamenal Strmeň.

V nastaveném čase nedokázal skórovat Percy z přečíslení dva na jednoho. Potom se hosté dvakrát nechali vyloučit, ale Jihočeši toho nevyužili. V samostatných nájezdech byli za Motor úspěšní Koláček a Valský, za hosty pouze Claireaux.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Byl to těžký zápas s kvalitním soupeřem, na kterém bylo vidět, že má nůž na krku a bojoval jako o život. Udělali jsme pár chyb a po celý zápas jsme museli dotahovat. Měli jsme i kliku, když jsme vyrovnali pět minut před koncem střelou, která měla oči. Podržel nás Honza Strmeň v brance, zaslouží si velkou pochvalu. Nájezdy potvrdily, že máme šikovné a kreativní hráče. Zranění prvního gólmana Hrachoviny snad nebude vážné.“

Luboš Jenáček (Zlín): „Utkání se mi těžko hodnotí, protože jsme byli blízko ke třem bodům, které jsme moc potřebovali v naší situaci. Před koncem nám tam ale spadl gól po střele od modré čáry. Ubránili jsme spoustu přesilovek proti Motoru, který na ně má skvělé hráče. Mužstvo hrálo obětavě na hranici svých možností. Rozhodně se nemáme zač stydět, ale pouze jeden bod je pro nás málo.“

SESTŘIH: České Budějovice - Zlín 3:2sn. Motor udolal Berany v nájezdech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:51. Gulaš, 54:54. Štich, . Valský Hosté: 07:36. Zabusovs, 27:17. Ferenc Sestavy Domácí: Strmeň (Maleček) – Šenkeřík, Bindulis, Štich, Percy, Štencel, Vráblík, Bučko – J. Ondráček, D. Voženílek, Valský – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Holec, Pech (A), Gulaš (C) – Vondrka, Koláček, Chlubna. Hosté: Kašík (Huf) – M. Novotný, Gazda, O. Němec (A), Suhrada, Mamčics, Ferenc, Hamrlík – Honejsek, Claireaux, Mallet – Köhler, Hejcman, Michasjonok – Kubiš (C), R. Veselý, Zabusovs – Okál, Makarenko, P. Sedláček (A). Rozhodčí Pražák, Obadal – Lederer, Zíka Stadion Budvar aréna, České Budějovice

Oceláři rozjeli gólovou show i bez pěti opor

Zatímco domácí se museli obejít pouze bez olympionika Balinskise, na straně Ocelářů scházela ze stejného důvodu hned pětice hráčů stabilního kádru - vedle českých beků Musila s Kundrátkem postrádal kouč Václav Varaďa i slovenského beka Marinčina a jeho krajany z útoku Daňa s Romanem.

Do domácího brankoviště se po nedělním odpočinku vrátil Godla a v páté minutě vychytal v první větší šanci Kurovského. Na druhé straně trefil o chvilku později Estephan tyčku. Litvínovští pak sice nevyužili přesilovku, ale ve 14. minutě slavili vedoucí zásah, když si zlepšil náladu Estephan. Jenže 82 sekund před první přestávkou zavěsil bekhendem Svačina a vyrovnal.

I ve druhém dějství patřila první větší možnost Kurovskému, jenž těsně minul. V končící 26. minutě už byl však po 22 sekundách z přesilovky přesný hostující kapitán Vrána a 11. gólem sezony poslal hosty do vedení. Před polovinou zápasu kontroval litvínovský ostrostřelec Irving a začínalo se znovu. Závěr třetiny však patřil opět hostům a Hrehorčák vrátil vedení na jejich stranu.

Jak se nakonec ukázalo, byl to také gól vítězný. Do domácí branky šel ve třetím dějství Zajíček, ale ani tento tah už zvrat nepřinesl. I proto, že Mazanec vychytal v úvodních sekundách Fronka a tým Vervy nevyužil vzápětí přesilovku. V 52. minutě ještě rozezvučel tyčku Jarůšek. Třinečtí byli v koncovce nemilosrdní: mezi 53. a 57. minutou přidali další góly Chmielewski, Kofroň a Szturc.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička (Litvínov): „První třetinu jsme měli výbornou, ale bohužel jdeme do kabiny za stavu 1:1 místo toho, abychom vedli. Soupeř měl jednu gólovou šanci a proměnil jí, my jsme jich měli o dost víc, ale dali jsme také jediný gól. Ve druhé třetině hosté hru zrychlili a více po nás šli, ale z naší strany nebyla ani tahle část špatně odehraná. Měli jsme zase šance, ale nedali jsme góly a ke konci třetiny jsme udělali hrubou chybu a dostali jsme gól na 2:3. Ve třetí třetině jsme hráli přesilovku, měli tutovou šanci na 2:3, ale Marek Mazanec to chytil. Více a více jsme pak hru otvírali, jenže soupeř v podstatě každou šanci, co měl, tak využil a potrestal nás. Třinec to zkrátka umí, je vidět, že v té koncovce je hodně dobrý. My ty góly bohužel nedáváme. Ale právě na góly se ten hokej hraje.“

Marek Zadina (Třinec): „Myslím, že první třetina nebyla ideální, do zápasu jsme nevstoupili zrovna optimálně, nebyli jsme důrazní v osobních soubojích a soupeř nás přehrával. Domácí měli více ze hry, měli šance i více střel. Ale my jsme to přestáli, něco jsme si řekli k té druhé třetině a tam se to už zlepšilo. Při forčeku a v útočné třetině jsme byli důraznější, dostávali jsme se na kotouče a naše hra se zlepšila, dali jsme i nějaké góly. Ve třetí třetině jsme vyhrávali o gól, soupeř se do nás tlačil a měl spoustu šancí, ale podržel nás Mazanec, hlavně pak tím, jak chytil to zakončení do prázdné brány, to myslím, že rozhodlo. Místo srovnání na 3:3 jsme pak odskočili z našeho brejku, dali jsme gól na 4:2, soupeř to musel otevřít a my jsme to tím měli jednodušší. Jsme hrozně rádi, že jsme tady vyhráli a připsali si tři body.“

SESTŘIH: Litvínov - Třinec 2:6. Oceláři si s Vervou poradili i bez olympioniků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:34. Estephan, 28:33. Irving Hosté: 18:38. Svačina, 25:54. P. Vrána, 38:50. Hrehorčák, 52:45. Chmielewski, 54:07. Kofroň, 56:49. R. Szturc Sestavy Domácí: Godla (41. Zajíček) – Irving, D. Kolář, Strejček, Demel, O. Baláž, Hrbas, Stříteský – P. Zdráhal (A), Estephan, P. Straka (A) – Jarůšek, Sukeľ, Kudrna – Fronk, V. Hübl (C), Zygmunt – P. Svoboda, Gerhát, M. Havelka. Hosté: Marek Mazanec (Kacetl) – M. Doudera, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček, D. Krenželok, Teper – Chmielewski, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kurovský, Marcinko, Svačina – Hrehorčák, R. Szturc, Dravecký (A) – Kofroň. Rozhodčí Hejduk, Ondráček – Rampír, Bohuněk Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 1000 diváků

Hradecké ostřelování Bowa na body nestačilo

Kladno i bez hrajícího majitele Jaromíra Jágra, který zápasu přihlížel jen v civilu ze střídačky, předvedlo další fantastickou první třetinu. Indrákův průnik ještě domácí dostatečně nevaroval, zato trefa obránce Wooda o tyčku už ano. Puk skončil jen pár centimetrů za brankovou čarou, ale rozhodčí video nepotřebovali. Pak začali Hradečtí kupit obrovské chyby. Nedomlelovi podjely brusle, což pustilo do úniku Berana a tyčka hrála znovu pro Rytíře.

Po Jerglově zadovce na Pavlíka, který z úrovně brankové čáry překvapil gólmana Bowa, se ještě domácí zvedli. Kelly Klíma, Blain ani Lev ale z dobrých pozic neuspěli a Mountfield potopily kiksy kanadských obránců. Právě Blain nejdřív vyslal špatnou přihrávkou do brejku Filipa, jenž prostřelil Kiviaha mezi betony. Dokonce ve vlastní přesilovce potom McCormack sekl Kubíka a ani ten z trestného střílení nezaváhal.

Druhá část se rychle proměnila v souboj celé hradecké sestavy s Bowem. Kladenský brankář vychytal možné i nemožné, zastavil 25 střel. Velké šance měli Koukal, v přesilovce Oksanen pálící do tyče, Cingel nebo Orsava. Na ledě přibývaly emoce, které přiživil i nafilmovaný pád Zikmunda, jenž zakopl o vlastní brusli. Když v ojedinělé možnosti hostů selhal Babka, závěr třetiny zase přinesl hradecký nápor. Jen z přečíslení měli domácí tolik šancí, že by skóre mohli klidně otočit. Bow byl ale nepřekonatelný.

Hradečtí ho odčarovali až ve chvíli, kdy měli na kontě přes 50 ran na branku a 80 střeleckých pokusů. Obránce Nedomlel trefil růžek branky a skóroval ve druhém zápase za sebou. Na další snížení pak několikrát útočil Kevin Klíma, hlavně jeho průnik přes celé hřiště bral dech, ale útočníkovi při zakončení sklouzl kotouč. Až když vybídl Jergla, Bow kapituloval potřetí a drama bylo na světě. Kladno přežilo McCormackovu šanci a po Dotchinově vyloučení se muselo bránit hradecké power play šesti proti čtyřem, kterou úspěšně přestálo.

Ohlasy trenérů

Ladislav Čihák (Mountfield HK): „Zápas jsme si prohráli v první třetině, která byla z naší strany strašně špatná. Podcenili jsme to, vůbec jsme nebyli nachystaní. V kabině jsme si něco řekli a zbývajících čtyřicet minut jsme byli jasně lepší, ukazuje to i počet střel, ale brankář nám neumožnil víc gólů. Nepomohli jsme si v přesilovce ani v power play. Můžeme se vymlouvat, na co chceme, protože to byl hodně zvláštní zápas, ale hlavně se musíme poučit z té první třetiny.“

David Čermák (Kladno): „Zhodnotím to hodně krátce. Můžu celému mužstvu poděkovat za bojovný výkon a vyzdvihnout našeho fantastického brankáře.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Kladno 3:4. Rytíři dobyli Hradec po 28 letech, Bow 67 zákroků!

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:36. F. Pavlík, 46:24. Nedomlel, 52:55. Jergl Hosté: 03:58. K. Wood, 06:53. M. Beran, 16:01. Filip, 16:54. A. Kubík Sestavy Domácí: Kiviaho (Sajdl) – Blain, Jank, F. Pavlík (A), R. Pilař, McCormack, Nedomlel – Oksanen, Cingel, Smoleňák (C) – Lev (A), Lalancette, Ščerbak – Jergl, Kevin Klíma, Orsava – Kelly Klíma, Koukal, Miškář. Hosté: Bow (Janus) – Dotchin (A), Kehar, Ticháček, K. Wood, J. Suchánek (A), Baránek, Arzamascev – A. Kubík, Plekanec (C), Hlava – Melka, Zikmund, Pytlík – M. Beran, Filip, M. Indrák – O. Bláha, Kuťák, Babka. Rozhodčí Kika, Sýkora – Špůr, Klouček Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 1000 diváků

První výhra pro Čiliaka od návratu

Vše podstatné v první třetině se odehrálo na jejím konci. Nejprve Mladá Boleslav zareagovala na neplodný nápor Brna šancí Najmana a potom v oslabení Šťastného, v obou případech byl králem těchto situací brankář Čiliak.

Kometa udeřila v početní výhodě, když Rothovu střelu od modré čáry šikovně tečoval Zaťovič. Hned 16 vteřin poté se po zmatku v mladoboleslavské obraně prosadil střelou do odkryté branky jedenadvacetiletý útočník Šik a vsítil tak svoji první extraligovou branku v dresu Brna.

Hosté mohli korigovat na přelomu první a druhé třetiny ve čtyřminutové přesilovce, ale Čiliak vychytal i šanci Fořta. NIc to však neubralo na větší útočné aktivitě Středočechů v této fázi hry. Jejich iniciativa ale neměla finální fázi, do vyložené šance se Mladá Boleslav nedostala a tak jedinou šanci na změnu skóre měl ve 29. minutě opět domácí Zaťovič po přihrávce Muellera, i tady byl poslední instancí gólman Krošelj.

Obraz hry v závěrečném dějství se příliš nezměnil. Brno bránilo dvoubrankové vedení důsledným zavřením středního pásma, z něhož se Mladá Boleslav jen těžko dostávala k vážnějšímu ohrožení Čiliakovy branky.

Kontaktní gól přišel v 53. minutě, kdy po nájezdu po pravém křídle propálil brněnského gólmana Stránský. Kometa se pak ve zbytku základní hrací doby bránila, uhájila i téměř dvouminutovou power play hostí. I čtvrtý souboj těchto týmů v sezoně tak skončil tříbodovou výhrou domácího celku.

Ohlasy trenérů

Jiří Kalous (Kometa): „Byl to z naší strany výborně odehraný zápas, Boleslav hrála dobře, skvěle bruslila, ale pohybem a nasazením jsme se jí vyrovnali. Pro nás bylo důležité, že jsme jednak využili přesilovku a jednak jsme se ubránili velkému počtu našich oslabení. To byl rozhodující prvek tohoto duelu.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Zápas rozhodly dva slepené góly v závěru první třetiny, zvláště ten druhý v situaci, kterou jsme měli zvládnout. Celý zápas jsme se tlačili k bráně, snažili jsme se dát gól, ale povedlo se to jen jednou, kdežto soupeř dal dva a to rozhodlo. Hráčům nemůžu nic vyčítat, nechali na ledě to, co v nich momentálně bylo, Chtěl bych vyzvednout gólmana Brna Čiliaka, dnes mu to sedlo a chytal výborně.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Mladá Boleslav 2:1. Skvělý Čiliak vychytal domácím vítězství

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:47. Zaťovič, 17:03. Šik Hosté: 52:16. J. Stránský Sestavy Domácí: Čiliak (Jakub Sedláček) – Kučeřík, Roth, Ďaloga, R. Holland, Gulaši (A), Bartejs, Tansey – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Kollár, A. Zbořil, L. Horký – Meluzín, Malý, Šalé – Ostřížek, Rákos, Šik. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Jánošík, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Pavel Pýcha, Fillman, Bernad – Kantner, Fořt, D. Šťastný – Pospíšil, Kotala, Kelemen – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Grim, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Lacina, Šindel – Pešek, Malý Stadion DRFG arena Návštěva 1000 diváků

Dvougólový Řepík za hrdinu před odletem na ZOH

Sparta i Pardubice naposledy nastoupily s hokejisty nominovanými na olympijské hry. Domácím Pražanům bude již v příštím extraligovém kole chybět dvojice zkušených útočníků Řepík a Sobotka. Dynamo se bude muset obejít bez talentovaného Blümela, který s reprezentací odletí do Pekingu jako jeden ze tří náhradníků.

Po úvodní sérii nedorozumění na obou stranách se k první vážnější střele dostal obránce domácích Polášek, jeho prudký pokus ze 4. minuty ale brankář Dynama Frodl vykopl betonem. V 9. minutě se po přesilovkové souhře Sparty dostal do nadějné pozice na brankovišti Šmerha, Frodl ale výborným rozštěpem udržel nerozhodné skóre. Sparta pokračovala v náporu i po konci početní výhody a z tlaku vytěžila další šanci pro Šmerhu, ten však na Frodla v souboji jeden na jednoho nevyzrál ani napodruhé.

Pardubice dlouho působily zaskočeným dojmem, v závěru třetiny ale převzaly iniciativu a dostaly se do dvou zajímavých šancí. Camara se po Košťálkově pasu dostal sám před Machovského a Blümel zkoušel štěstí střelou z pravého kruhu, s oběma pokusy si však domácí brankář poradil.

První gól utkání padl ve 24. minutě, kdy se prosadil Řepík. Kapitán domácího celku šikovně tečoval Moravčíkovo nahození od modré čáry a poslal Spartu do vedení. Pardubice po inkasované brance zatlačily Pražany do obranného pásma a ze svého tlaku záhy vytěžily vyrovnávací trefu. V čase 26:12 se středem hřiště probil obránce Robertson a vstřelil svou čtvrtou branku v pardubickém dresu.

O obrat ve skóre se postarala nejproduktivnější útočná formace Dynama. Centr druhého pardubického útoku Musil se ve vlastním obranném pásmu dostal ke kotouči a v přečíslení nadvakrát překonal Machovského. V 35. minutě v samostatném úniku vychytal Frodl nejproduktivnějšího hráče Sparty Chlapíka a prakticky z protiútoku potřetí udeřily Pardubice. Sám mezi kruhy se objevil Matýs, který přesnou ranou do horního rohu zvýšil pardubický náskok.

Sparta ještě před pauzou zásluhou obránce Dvořáka snížila. Šestadvacetiletý bek potrestal nedůrazné počínání pardubických hokejistů v obranné třetině ranou na vzdálenější tyč Frodlovy branky.

Také úvod třetí části zvládla lépe Sparta. Domácí ve 41. minutě využili propadnutí pardubických obránců v útočném pásmu a z přečíslení dva na jednoho díky Chlapíkovi srovnali na 3:3. Útočník, jenž po sezoně zamíří do švýcarského celku Ambri-Piotta, svým 50. bodem v sezoně potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče extraligy.

Nerozhodný stav vydržel jen čtyři minuty, po kterých poslal Dynamo do opětovného vedení obránce Sergijenko. Ruský bek dorazil za Machovského Košťálkovu střelu do tyče a v pátém zápase v pardubickém dresu získal první bod. V 56. minutě srovnal domácí Pavelka a o vítězství Sparty rozhodl v poslední minutě zápasu svým druhým gólem v zápase Řepík.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Sparta): „My jsme ze začátku nehráli špatně, ale dali jsme soupeři šance do přečíslení, které naštěstí nevyužil. Bohužel ve druhé třetině jsme úplně vypadli ze hry, soupeř byl lepší, přehrával nás, vyhrával souboje a třikrát nás potrestal. Ve třetí části se otočil obraz hry, přidali jsme v důrazu, hráli jsme na puku a šli jsme si za výhrou. Nakonec jsme dokázali rozhodnout v přesilovce.“

Richard Král (Pardubice): „Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém se na konci přiklonilo štěstí k domácímu týmu. Za stavu 3:1 jsme nedokázali proměnit několik nadějných šancí a po chybě jsme inkasovali na 3:2. Nakonec rozhodla přesilová v poslední minutě.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Pardubice 5:4. Dramatický šlágr rozsekl Řepík

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:01. M. Řepík, 37:07. Tomáš Dvořák, 40:59. Chlapík, 55:31. T. Pavelka, 59:13. M. Řepík Hosté: 26:12. D. Robertson, 31:09. A. Musil, 34:24. Matýs, 44:56. Sergijenko Sestavy Domácí: Machovský (Cichoň) – Matuškin, Tomáš Dvořák, A. Polášek (A), T. Pavelka, David Němeček, Moravčík, M. Jandus – Šmerha, Sobotka (A), M. Řepík (C) – E. Thorell, R. Horák, Chlapík – D. Kaše, Stoljarov, M. Forman – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, Sergijenko, Košťálek, O. Vála, D. Robertson, Kaštánek – Cienciala, Poulíček (C), Blümel – R. Kousal (A), A. Musil, Camara – Paulovič, Anděl, O. Rohlík – Hecl, O. Roman, Matýs. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lhotský, Svoboda Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)