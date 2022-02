Obránce Novotný o ataku Lakatoše: Nebylo to košer, ale byl jsem za to rád

Diváky nadchl tvrdým čistým hitem, po kterém ho neférově napadl vítkovický rabiát Dominik Lakatoš. Obránce Martin Novotný (32) byl jedním z oslavovaných hrdinů Zlína v další vítězné bitvě (4:1), která udržela Beranům teoretickou naději na záchranu extraligy. „Musíme pořád hrát co nejlíp, aspoň pro ty lidi, co přijdou. V podstatě se nesmíme ani neohlížet na Kladno,“ prohlásil obránce poté, co pozdravil skandující fanoušky.

Zlínští příznivci vyvolávali vaše jméno, na což nejste úplně zvyklý. Bylo to kvůli potyčce s Dominikem Lakatošem?

„Já ani nevím. Snad kvůli výkonu. To ani nebyla bitka.“

Byl to od vítkovického útočníka hodně nefér?

„Asi ano. Když na vás jdou dva, jeden zepředu a druhý zezadu, nebude to úplně košer. Ale upřímně, to mi ani nevadilo. Možná jsem byl i rád.“

Opravdu?

„Věděl jsem, že budou mít o trest víc. Ani jsem se nesnažil pořádně bránit. Naštěstí se nám povedlo proměnit přesilovky, které nám soupeř nabídl. To určilo ráz zápasu. Paradoxně jsme byli snad letos poprvé horší v první třetině a vedli jsme. To se nám předtím nestalo. Konečně takové utkání přišlo.“

Jak jste viděl zákrok Tobiase Lindberga na Tomáše Žižku, jenž skončil v krvi a z utkání odstoupil?

„To ať si vyhodnotí pan Ujčík (předseda disciplinární komise). To je ode mě celé. Ze střídačky jsem viděl, že Žíža dostal po odehrání kotouče v nejvíce zranitelné pozici ránu na hlavu. Co vím, má tržnou ránu pod okem. Nevím, jestli to ten hráč takto chtěl. Podle mě ani ne. Ale prostě se to tak sešlo.“

Jak zvládl záskok v obraně útočník Pavel Kubiš?

„Výborně, super. On je univerzál, brání hodně oslabení. Je zkušený. Věděli jsme o této alternativě, kdyby někdo z nás šesti nedohrál. “

Pořád věříte v záchranu?

„Musíme věřit. Nic jiného nám nezbývá. Situace je pořád kritická. Musíme pořád hrát co nejlíp, aspoň pro ty lidi, co přijdou. V podstatě se nesmíme ani neohlížet na Kladno.“

Přišla změna k lepšímu po příchodu posil ze zahraničí?

„To nedokážu posoudit. Samozřejmě nám pomohli, o tom žádná. Ale neumím říct, jestli je to opravdu tím.“

