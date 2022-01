Litvínov padl s Kladnem a musí si hlídat spodek: Každý si hraje, co chce

Neveselo, truchlivo. Po pátém gólu Kladna do opuštěné branky rozbil Patrik Zdráhal před střídačkou hokejku. Obraz zmaru a rozpoložení, v jakém se nachází Litvínov. Tým nezvládl už závěr pátečního duelu s posledním Zlínem a padl v prodloužení. Tentokrát obrali Vervu porážkou 2:5 o všechny body Rytíři. „Byl to už druhý zápas v řadě, kde se výkon nedá nazvat jinak než tristní,“ řekl asistent domácího týmu Václav Sýkora.

Kladno z posledních osmi zápasů posedmé bodovalo, v lednu vyšlo naprázdno jen s celky z obou pólů tabulky, Třincem a Zlínem. Na Hlinkově stadionu šlo do trháku v první třetině. Po deseti minutách vedlo o dva góly, před přestávkou o tři.

„V úvodních minutách jsme byli hodně na puku, ale nic z toho nevytěžili. První třetina se ukázala jako rozhodující, hosté se dostali do vedení 3:0 a pro nás to bylo hodně těžké. Měli jsme dvě třetiny před sebou, chtěli s tím něco udělat. Možná by ještě svitla naděje, kdybychom ve třetí části nenastřelili tyčku, ale dali na 2:3. To byl ale jeden z mála momentů, kdy jsme byli opravdu nebezpeční, náš tlak byl jinak platonický,“ pokračoval litvínovský trenér.

Do sestavy Rytířů se po čtyřech utkáních vrátil Jaromír Jágr, ale šetřil se, nechodil na přesilovky. Zato upoutal další veterán Tomáš Plekanec. K vítězství přispěl gólem z brejku a dvěma asistencemi. Celkově v této sezoně posbíral už 43 bodů a drží se v nejlepší pětce produktivity. Tři body si připsal rovněž Nicolas Hlava, který se trefil dvakrát.

Litvínov - Kladno: Domácí nezvládli situaci pro buly. Hlava tak Rytířům vrátil tříbrankový náskok, 1:4

Brankářská jednička Vervy Denis Godla neseděl ani na střídačce. Chytal hodně zápasů v řadě a podle Sýkory nebyl úplně fit. Trenéři se rozhodli ho pošetřit, ale brzy by měl být připraven. Mezi tyče se postavil Jakub Neužil, který zazářil při svém litvínovském debutu ve Vítkovicích. Proti Rytířům připomínal mučedníka u kůlu. Obrana otevřela dveře, před Hlavovým prvním zásahem nedosáhl jen těsně na ležící kotouč a následná střela se odrazila do branky od vytasené lapačky.

Po čtvrtém gólu Kladna snížil litvínovský Jiří Fronk. Zbývalo ještě dvě a půl minuty, následnou šanci však Richard Jarůšek nevyužil. Zázrak se nekonal, Litvínov podruhé ztratil zápas s mužstvem ze spodku tabulky. Prohrál potřetí za sebou, naposledy zvítězil ve Vítkovicích před nástupem do karantény.

„Nevím, jestli znám správné vysvětlení. Možná mohl sehrát roli covid, připadá nám, že jsme najednou ztratili energii, nemáme to správné nasazení. Ale tohle nemůžeme brát jako důvod, proč jsme zápasy odehráli takovým způsobem. Je to i otázka taktiky a dodržování systému a to z naší strany vůbec nefungovalo,“ poznamenal Václav Sýkora.

Litvínov vzhlížel k play off, ale musí si hlídat spodek. Náskok na předposlední Kladno se ztenčil už jen na devět bodů. „Vůbec bych to nenazval luxusním náskokem…Teď budeme mít týmy z opačného pólu tabulky. Třinec, pak Pardubice, takže špičková mužstva. Tam se ukáže, jak rychle se z toho otřepeme, jak se dokážeme zmobilizovat. Je to hlavně o hlavě. Musíme si to srovnat v hlavách. Co chceme, jakým způsobem musíme hrát. A dodržovat základní zásady, protože teď jsme hráli dva zápasy hokej, kde nám připadalo, že si každý hraje, co chce,“ pravil Václav Sýkora.

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE