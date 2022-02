Moták a Třinec? Bez komentáře, řekl kouč. Olesz: Kdo by mu to nepřál

Řekl si, že to vezme na sebe. Ostatně má na to roky i zkušenosti. Rostislav Olesz nahradil Davida Krejčího v roli lídra, na domácí straně nebyl nikdo vidět víc.

Dal gól, tvořil, objevil se ve spoustě šancí. Stoprocentně nejlepší výkon šestatřicetiletého útočníka v ročníku. „Všichni víme, jaké mám v této sezoně statistiky (3+6)... Nejsem bodový lídr, ale nasazením snad ano. David je pryč, teď je čas, abychom se nebáli zodpovědnosti,“ řekl na rovinu Olesz.

„Není jednoduché marodit nebo hrát druhé či třetí housle a pak mít najednou vyšší ice time. Ale nikdo se neptá, musíme Davida zastoupit,“ dodal forvard, který zvládl přes 21 minut, tedy zatím suverénně nejvíce v dosavadním průběhu soutěže.

Pro porovnání: ještě nedávno hrál Olesz kolem 13 minut.

I v Motoru byly absence hanáckých opor tématem. „Věděli jsme, že se o to víc semknou a budou bojovat. Na urputném hokeji plném soubojů to mají založené, což se potvrdilo,“ hodnotil trenér Jaroslav Modrý. „Navíc jsme ani nevěděli, jak to poskládají. Hádali jsme, nebylo to lehké,“ doplnil.

Přesilovky poskládali domácí dobře. Dvakrát z nich udeřili, puky lítaly rychle, vyplácel se důraz před brankovištěm. Vše běželo hladce až do závěru druhé třetiny, kdy českobudějovický Martin Bučko snížil na 2:3. Díky dalším dvěma gólům, v poslední části a pak v prodloužení, si do autobusu hosté přibalili dva cenné body.

Ale taky ztrátu Milana Gulaše , jenž odstoupil po střetu s Jakubem Doktorem. Čtyřiadvacetiletý útočník nastoupil za Moru poprvé v rámci střídavých startů z Havířova. Druhý extraligový start v kariéře (ten první si připsal před třemi týdny za Zlín) přišel pro odchovance Motoru právě proti celku, kde vyrůstal. A hned se takhle nechtěně „zviditelnil“.

Doktor poslal Gulaše k doktorovi... „Zranění jsou součástí sportu, uvidíme, co řeknou lékaři. Teď nevíme,“ krčil rameny Modrý nad aktuálním stavem kapitána.

Když tiskovka skončila, kouč Českých Budějovic pogratuloval kolegovi Motákovi k nové štaci. Samozřejmě tím myslel přesun do Třince na novou sezonu, o kterém deník Sport referoval ve čtvrtek jako první. Podle redakčních informací je dohoda hotova. Oblíbený chlapík míří za výzvou. „Bez komentáře,“ usmál se (stále ještě) trenér Olomouce.

Olesze dotaz na Motákovu budoucnost překvapil. Nejdřív se mu do odpovědi moc nechtělo, ale pak to celé hezky zaobalil. „V cizině je běžné, že se veřejně podepisují hráči i trenéři dopředu. Tady je to jiné... Nevím moc, co bych k tomu měl říct. Ale jestli bych mu to přál? Jasně, kdo ne. Třinec je velkoklub. Když to řeknu fotbalově, jde o takový český Real Madrid. Asi každý by tam chtěl působit. Na jakékoli pozici,“ podotkl spolu s Lukášem Pechem jednoznačně nejlepší hráč klání.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:55. Navrátil, 21:47. J. Knotek, 32:05. Olesz Hosté: 02:18. Pech, 37:24. Bučko, 44:01. M. Beránek, 64:47. Štencel Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – Ondrušek (C), Rašner, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek – J. Káňa, Nahodil, Klimek – Kusko, J. Knotek (A), J. Doktor – Olesz (A), P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Michal Kunc. Hosté: Strmeň (Maleček) – Vráblík, Štencel, Piskáček (A), Štich, Bindulis, Šenkeřík, Bučko – Vondrka, Koláček, Chlubna – Gulaš (C), Pech (A), Holec – J. Ondráček, J. Novotný, D. Voženílek – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Lhotský, Svoboda Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 1000 diváků

