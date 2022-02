Starý Čiliak je zpět, byl v ohni, chytil 45 střel: Musíme si rázně promluvit

Tohle byl starý Marek Čiliak. Takhle ho znáte z let, kdy dokázal pro Kometu krást zápasy a vyhrávat s ní tituly. Jenže pořád je „jen“ brankář, ne kouzelník. V Pardubicích na něj šlo skoro 50 střel. Parta před ním nestíhala divoké ofenzivní tempo soupeře a Kometa padla 0:4. Ale Čiliak zářil. Dokonce ho zastavovali fanoušci Dynama, aby se jim podepsal při odchodu z ledu. Vyhověl. „Překvapilo mě to, ale taky potěšilo,“ usmál se.

Byl utahaný jak pes. Aby ne, celý zápas se prakticky hrálo před ním, Pardubice Kometu svíraly před její brankou. „Kolik mi dáte, můžu tak 15 minut?“ odpověděl Marek Čiliak na žádost o rozhovor. Když slyšel, jestli by to nešlo o něco dříve, hned broukl, že si pospíší a za chvíli je zpátky. Lehce si nechal projet od maséra záda a dorazil. Pot z něj ještě kapal. „Pardon, dělal jsem, co se dalo,“ ještě se omluvil.

Byl jste hodně utahaný po té pardubické palbě?

„Vůbec nevím, kolik tam měly střel.“

Celkem jich na vás šlo 48...

„Jo? No tak to jsem byl v tempu. (usměje se) Ne, hráli jsme hodně oslabení, dělali jsme zbytečné fauly, to nám bere síly. Pak jsme je už neměli na to, abychom hráli dopředu. Říkali jsme si, že vylučovaní nebudeme a jak si zkusíme vynutit pohybem fauly my. Nevycházelo nám to. Nepodali jsme takový výkon, jaký jsme měli.“

Od vás si ale při odchodu z ledu fanoušci Pardubic brali podpisy. Bylo to ocenění brankáře, že se na něj nelije pivo, ale soupeř uzná, že odvedl opravdu dobrou práci?

„Víte, že vám neřeknu, jestli jsem se někdy v životě už podepisoval na dres jiného mužstva? (usměje se) Překvapilo mě to, ale taky potěšilo. Jsem za takové věci rád.“

Máte za sebou výborný zápas s Mladou Boleslaví, teď jste přidal další. Hřeje i přes porážku aspoň pocit, že forma roste?

„My si hlavně musíme popovídat a asi trochu rázněji. Propadáme na modrých čárách, ztrácíme zbytečně puky a soupeři dáváme velké šance. Přichází to po našich chybách, to si musíme rozebrat, protože v play off tohle musíme změnit.“

Navíc tam jsou ještě věci, jako když Tansey namaže zpoza brány soupeři do gólovky. Tohle se nemůže stávat tak často, nemyslíte?

„Někdy to přijde, ale nemělo by to být. Musíme pár věcí doladit a zlepšit. Věřím tomu, že když každý budeme hrát, co máme, půjdeme nahoru.“

Když budete chytat jako v Pardubicích, zase se na vás všechno hodí a vy budete ten, kdo drží na ramenou celou Kometu. Láká vás tahle zodpovědnost?

„Přišel jsem sem s tím, jak se tady poperu o místo v brance, že pomůžu klukům v šatně i mimo ni. Tohle je moje práce a hodně jsem se na to těšil.“

Čím to, že svůj nejlepší hokej dovedete předvádět vždycky v Kometě?

„To je těmi lidmi okolo. (usměje se) Začíná to majitelem, pokračuje přes trenéry, rolbaře, vrátného... Pořád tady jsou většinou ti samí lidé, najednou si připadáte, jako kdybyste včera odešli a dnes se vrátili zpátky. Přišel jsem do známého prostředí, které mám rád.“

Za týden se do hal začnou pouštět lidé. Bude to pro Kometu doping, když už do haly přijde víc fanoušků než jen tisíc?

„Konečně! Na tohle se těší každý a tím spíš u nás v Brně. Zase to bude o něčem úplně jiném, na zimáku bude hukot, lidi nás poženou dopředu.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 47 28 4 6 9 150:99 98 2. Mountfield 47 26 7 4 10 153:101 96 3. Pardubice 47 21 11 4 11 156:122 89 4. Plzeň 47 22 4 7 14 146:125 81 5. Č. Budějovice 46 21 5 3 17 138:127 76 6. Vítkovice 47 19 6 4 18 118:124 73 7. Liberec 46 19 3 7 17 118:126 70 8. Sparta 44 17 6 5 16 158:132 68 9. M. Boleslav 47 18 3 5 21 109:125 65 10. Brno 44 14 8 5 17 118:128 63 11. Olomouc 46 14 7 3 22 106:130 59 12. K. Vary 44 14 4 7 19 131:137 57 13. Litvínov 46 14 3 7 22 125:148 55 14. Kladno 47 11 5 8 23 120:157 51 15. Zlín 47 8 4 5 30 93:158 37 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup