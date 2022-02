Děsivé zákroky v Pardubicích. Camara a Holland volají Ujčíka do práce

Pardubice skoro celé dvě třetiny bušily do bezchybného Marka Čiliaka. Když ho odčarovaly, došly k výhře 4:0. Dynamo dokázalo herně Kometu přejet, soupeř se zmohl jen na 18 střel. Jeho triumf má ale i kaňku. Jen, co se klíčový útočník Anthony Camara vrátil z dvouzápasového trestu, položil se zase do rukou šéfa disciplinárky Viktora Ujčíka znovu. „Musíme s Camem zase promluvit,“ poznamenal kouč Král. Jako bláznivý likvidátor se pak předvedl ještě Rhett Holland.

Moderátor zápasu přivítal dva pardubické střelce, kteří se vraceli do sestavy. Robert Říčka byl zraněný, Anthony Camara odpykával dvouzápasový trest. Zpět v akci je 42 extraligových gólů! Říčka se uvedl skvěle, s Robertem Kousalem na konci druhé třetiny překonali výborného Marka Čiliaka. A Camara? Ten se neuvedl vůbec. Neodehrál ani tři minuty a skončil.

Hned na startu zápasu ho nachytal Michal Gulaši . Když Camara vyvážel puk, postavil se mu do cesty jak betonový sloup. Kanaďan se o svalovce Komety rozmázl. Byl naštvaný, jak se nechal nachytat. Nastartovalo ho to.

Za chvíli nachystal odplatu. Přiletěl do souboje jako třetí a s rukama i hokejkou nahoře si chtěl spravit chuť na Otakaru Šikovi. Nespravil si nic. Rozhodčí ho poslali ven do konce zápasu. Ještě nebylo odehráno ani 5 minut a klíčový pardubický útočník byl v kabině.

Možná, že o fous horší zákrok předvedl pak na druhé straně Rhett Holland, když ramenem sejmul do hlavy Ondřeje Rohlíka. „Tyhle zákroky udělali dva hráči ze zámoří. Oni jsou zvyklí hrát tvrdě. Podle mě to ani jeden neudělal nijak úmyslně. Rhett měl ruce dole, ale rameno tam bohužel bylo. To bylo jasný,“ poznamenal brněnský kouč Jiří Kalous . „Souhlasím, že oba zákroky byly zbytečné. Teď uvidíme, co nám na to řekne Ujča,“ doplnil pardubický trenér Richard Král. Šéf disciplinární komise Viktor Ujčík teď bude konat. Oba kluby budou o víkendu čekat na mail s verdiktem.

Z pohledu Komety nejde zase o takový problém. Pokud vám trest vystřihne Hollanda? Zase tak nic moc se neděje, výkon týmu s ním nepadá. S Pardubicemi a Camarou je to jiný příběh.

Pardubice - Kometa: Navrátilec Camara na ledě dlouho nevydržel! Po pěti minutách sejmul Šika a dohrál

Dynamo svého energického Kanaďana potřebuje na ledě. Ve velkých zápasech se umí měnit na gólového démona, který dělá výhry, krade zápasy, rozdává hity. Když plní svoji úlohu. Teď ukázal i s výhledem na play off svoji slabost. Pokud ho trochu rozhodíte, vypadne z role, zrudnou mu oči, jde se mstít. „Musíme si s Camem zase promluvit a vrátit ho zpátky tam, kde byl zhruba měsíc zpátky,“ dodal Král.

Kromě dvou divokých faulů zápas přinesl hlavně velký souboj Pardubic s Markem Čiliakem. Gólman Komety pochytal 45 střel, chvílemi jste měli pocit, že se z něj až kouří, jak je v ohni. Nakonec tenhle nápor sám nezastavil.

Dvakrát ho překonal Robert Kousal, jednou Říčka a čtvrtý gól Pardubice vstřelily do prázdné brány. „Za mě je Kousy teď nás suverénně nejlepší hráč. Ať má vedle sebe kohokoliv, lajnu dělá. Hraje výborně a snad mu tohle vydrží,“ chválil svého útočníka Král.

Zarostlý playmaker má nejlepší formu za poslední tři sezony. Sbírá body, hraje tvrdě, bere na sebe klíčovou roli. „Dobře se to poslouchá, je pravda, že jsem v hlavně vyklidněný v hlavě. Doufám, že to je znát i na výkonech,“ pousmál se Kousal, když slyšel slova svého trenéra. A pak naznačil, co ho posunulo dál: „Trochu jsem na tom zapracoval. Měl jsem na i člověka, který mi pomohl, pracoval jsem s Marianem Jelínkem, čímž bych mu chtěl i poděkovat. Pomohl mi nastavit hlavu a mysl. Nakopnul mě. Ale abych to rozebíral nějak víc? To je těžké. Prostě jsme něco změnili.“ Dynamo v něm nyní má na ledě lídra, který v posledních 17 zápasech posbíral 23 bodů a válí i herně.

SESTŘIH: Pardubice - Kometa 4:0. Tvrdý zápas rozhodlo Dynamo ve druhé polovině, Frodl má třetí čisté konto

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:47. Říčka, 38:36. R. Kousal, 43:33. R. Kousal, 59:04. J. Zdráhal Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, Sergijenko, Košťálek, O. Vála, Petgrave – Říčka, Poulíček (C), Cienciala – R. Kousal (A), A. Musil, Camara – Hecl, Švyrjov, Paulovič – Herčík, Anděl, O. Rohlík. Hosté: Čiliak (Jakub Sedláček) – Kučeřík, Roth, Bartejs, R. Holland, Gulaši (A), Tansey, L. Doudera – Zaťovič (C), P. Holík, Šalé – Kollár, A. Zbořil, L. Horký – Meluzín, Malý, Šik – Ostřížek, Rákos, R. Pavlík. Rozhodčí Pešina, Mrkva – Gebauer, Hlavatý Stadion Enteria arena, Pardubice

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE