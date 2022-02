Krejčí spal čtyři hodiny, stejně šel hrát. Vypadal unaveně, ale rozhodl

Ve čtvrtek David Krejčí před půlnocí přiletěl z Pekingu, na Ruzyni smutně promlouval o tom, že jeho poslední olympiáda v kariéře dopadla velkým zklamáním.

„S odstupem času to bude mrzet víc a víc. Byla to moje třetí a poslední olympiáda, což si dovolím tvrdit na sto procent. Když se vrátím do roku 2012... Skončili jsme sice třetí, ale prohráli se Slováky v semifinále. Hrál jsem třikrát finále Stanley Cupu a dvakrát mi zisk trofeje utekl. Jednou dokonce v sedmém zápase. Bylo tam pár úspěchů, ale docela hodně neúspěchů. Každý mrzí, ale olympiáda ještě víc. Moc jsem chtěl medaili, zvlášť když jsem pod pěti kruhy hrál naposledy,“ řekl na letišti.

V pátek nad ránem dorazil domů na Hanou a večer už se s kohoutem na dresu a číslem 46 proháněl proti Bílým Tygrům. Na křídlech měl Krejčí úplně nové parťáky: Lukáše Nahodila s Lukášem Klimkem, protože Jan Káňa i Vojtěch Tomeček jsou na marodce.

„O jeho startu se rozhodlo asi patnáct minut před začátkem, když se vrátil z rozbruslení. Řekl, že do toho jde,“ vysvětloval domácí trenér Zdeněk Moták. „Přijel asi ve tři hodiny, spal jen čtyři. Byla to pro něj těžká situace, ale pro nás skvělá zpráva. Velice nám pomohl, přispěl ke kvalitnímu výkonu.“

Liberečtí to čekali. „Mě David v sestavě nepřekvapil. Už z hráčské kariéry vím, že nejlepší lék na splíny a nepovedené zápasy je co nejrychleji naskočit do dalšího. To je na hokeji krásné – že když nejde o poslední utkání sezony, můžete si hned udělat lepší náladu a zapomenout. Opravdu jsem byl od rána přesvědčený o tom, že nastoupí,“ podotkl kouč Severočechů Patrik Augusta.

Olomouc - Liberec: Navrátil trefil horní roh branky, 1:0

Než ho však natěšení fanoušci viděli zpátky v akci, museli si počkat. Start duelu o 40 minut totiž oddálila porucha rolby, na hrací ploše se objevil olej. Když se to lidé se vstupenkami v ruce u turniketů dozvěděli, otočili se a zamířili na pivo do sousední hospody.

U stolů zaplněného podniku samozřejmě probíhaly vtípky na to, že se čeká na největší hvězdu, která se zasekla v koloně na D1.

„Když si dáte nakopávače a pak se nehraje, příjemné to není. Hřejivka na nohách pálila o hodinu dřív, než měla,“ smál se olomoucký kapitán Jiří Ondrušek.

„A David? Vypadal hodně unaveně, byl rozlámaný, ale zase ukázal, jak je rozdílový. Olympiádu už jsme neřešili, stejně si to tam odehrál úplně v pohodě,“ doplnil střelec vítězného gólu, který mu v prodloužení nezištně připravil – kdo jiný než – navrátilec z Číny.

Právě pouze obránce Ondrušek (26:36) toho odehrál z Hanáků víc než Krejčí, jehož ice time byl o čtyři minuty kratší. Na tiskovku nedorazil, vyčerpaný se omluvil. Už v neděli jej čeká mač ve Zlíně. Extraliga je zase mnohem zajímavější.

SESTŘIH: Olomouc - Liberec 3:2p. Krejčí hned po návratu ze ZOH přispěl ke dvěma bodům

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:56. Navrátil, 35:13. P. Kolouch, 60:21. Ondrušek Hosté: 42:45. Ordoš, 58:15. M. Zachar Sestavy Domácí: Lukáš (Kmec) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – Klimek, David Krejčí (A), Nahodil – Kusko, J. Knotek (A), Bambula – Olesz, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Michal Kunc. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, Aubrecht, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, Klepiš – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – Faško-Rudáš, J. Šír, Klapka. Rozhodčí Jeřábek, Hejduk – Gebauer, Hlavatý Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 1000 diváků

