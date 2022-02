SESTŘIHY: Kometa skolila Spartu 2:1. Hradec uspěl v derby a je v čele

Ztracené vedení, zazářil Kaňák 1+2

Domácím vyšel vstup do utkání a již ve druhé minutě otevřel skóre pohodlnou dorážkou Kindlovy střely před brankou nekrytý Suchý. Další nápor hosté přečkali a vrátili se do hry díky dvěma vyloučením Mertla. Zakončení Fronka do zcela odkryté branky ještě stačil Pavlát skvěle vyrazit, ale ve 14. minutě už plzeňský gólman nemohl zareagovat na Zdráhalovu šikovnou teč Hrbasovy střílené přihrávky.

Za pouhých 46 sekund ale Litvínov srazila také nedisciplinovanost a Zemanovo vyloučení potrestal přesnou ranou z mezikruží Blomstrand. Další plzeňské příležitosti hráči Vervy přečkali a ve druhé třetině plné osobních soubojů výrazně přidali.

Ve 23. minutě se k nebezpečnému bekhendovému zakončení dostal Kudrna, ale gólman Indiánů Pavlát rozklekem zasáhl. Poté se během přesilovky hostů předvedl i jeho protějšek Neužil, jenž kryl samostatný únik Budíka. Početní výhoda následně nevyšla ani domácím, ale přesto v urputném zápase před koncem druhé třetiny znovu převzali iniciativu. Od pohromy ale tým uchránil pouze Neužil, poté co kryl svižnou střelu Langa a po přečíslení zlikvidoval i šanci Kodýtka.

Na začátku třetí dvacetiminutovky ale vystihl rozehrávku soupeře Zdráhal a po jeho přiťuknutí z otočky vyrovnal Estephan a 25 sekund na to nenápadným pokusem z pravého kruhu dokonal obrat na 3:2 Fronk. Šokovaní domácí ve snaze o odpověď začali častěji střílet, ale přes organizovanou defenzivu Severočechů se dlouho nemohli prosadit. Až při hře bez brankáře 63 sekund před koncem třetiny zařídil prodloužení ranou bez přípravy od modré čáry Schleiss. Navíc ještě krátce před sirénou po ideální přihrávce Bulíře Blomstrand zblízka ztroskotal na Neužilovi.

V nastavení o bonusovém bodu pro domácí rozhodl v 65. minutě Kaňák, který dokončil individuální akci Mertla.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček (Plzeň): „Litvínov hrál nepříjemný agresivní hokej. Chtěli jsme před utkáním získat tři body, ale nakonec jsme rádi za dva. Od druhé třetiny se nám hra nedařila a zkomplikovali jsme si situaci dvěma fatálními chybami v úvodu třetí třetiny. Tam jsme soupeři obrat darovali. Musím mužstvo pochválit za to, jak bojovalo a dokázalo těžký zápas ještě otočit.“

Vladimír Růžička (Litvínov): „Inkasovali jsme rychlý gól, ale během první a druhé třetiny jsme se do toho dostávali. Hlavně ve druhé třetině jsme měli poměrně dost šanci a dostali jsme se víc na puk. Plzeň měla výborné protiútoky, na které jsme si museli dávat pozor, dostávali se z nich také do šancí. Na začátku třetí třetiny se nám povedlo během chvilky otočit zápas na 3:2, ale bohužel v power play jsme dostali vyrovnávací gól a podtrhla to chyba v prodloužení.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:46. F. Suchý, 14:06. Blomstrand, 58:57. Schleiss, 64:16. L. Kaňák Hosté: 13:23. P. Zdráhal, 42:00. Estephan, 42:25. Fronk Sestavy Domácí: Pavlát (Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, Kvasnička, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl (C), Hamšík – Blomstrand, Kodýtek (A), Schleiss – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Malát, Mertl (A), M. Lang – M. Marcel, G. Thorell, J. Dufek. Hosté: Neužil (Godla) – D. Kolář, Irving, Demel, Stříteský, Hrbas, Strejček, D. Zeman – Sukeľ, Estephan, P. Zdráhal (A) – P. Straka (A), Gerhát, Jarůšek – Kudrna, Fronk, M. Chalupa – Zygmunt, V. Hübl (C), M. Havelka. Rozhodčí Pražák, Šindel – Gerát, Lederer Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 1000 diváků

Rychlý nástup Bruslařů, pak krvavá bitka

Hned ve druhé minutě poslal domácí do vedení povedenou střelou z mezikruží po chybě obrany Kantner. Mladoboleslavští byli při chuti a ve 13. minutě zvýšil pohotovou tečí Lintuniemiho střely Najman. Domácí brankář Jan Růžička se na druhé straně v první třetině spíše nudil, hráči Motoru na něj vyslali pouhé dvě střely.

Ve stejném duchu se pokračovalo i ve druhé třetině, nebezpeční ale byli už i hosté. Jenže další branku přidali opět domácí - při končící hře čtyři na čtyři zvýšil na 3:0 Lunter.

Komplikace v domácí cestě za vítězstvím přišla paradoxně ve vlastní dvojnásobné přesilovce. V ní ujel domácím Pech a Šťastný jej zastavil faulem. Nařízené trestné střílení využil druhým gólem v sezoně 14 sekund před koncem druhé třetiny Koláček. Samotné přesilové hře ještě předcházela krvavá bitka Jánošíka s Voženílkem a trest do konce utkání pro hostujícího Šticha.

Středočeši si už ve třetí třetině spíše zkušeně hlídali náskok, hosté neměli dostatek sil k obratu. Dvě a půl minuty před koncem zápasu to ještě zkusili při hře bez brankáře, ale výsledkem byl pouze inkasovaný gól do prázdné klece z hole Šťastného.

Ohlasy trenérů

Petr Haken (Mladá Boleslav): „První třetina dala ráz celému zápasu. Já jenom musím pochválit všechny hráče, protože pak jsme se chvílemi dostávali pod tlak. Škoda, že jsme si nepomohli třeba ještě v přesilovce pět na tři. Ale vítězství jsme potřebovali a dnes jsme si ho i víc zasloužili.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Měli jsme špatný vstup do zápasu. Soupeř nás v první třetině přehrával rychlostí, vyhrával osobní souboje. My jsme pak srovnali fyzičnost, začali jsme bruslit, ale soupeř nám odskočil. Byť jsme odehráli dobré dvě třetiny, tak nás úvod zápasu stál celé utkání.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:14. Kantner, 12:49. O. Najman, 33:32. Lunter, 59:26. D. Šťastný Hosté: 39:47. Koláček Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Jánošík, Ševc (C), Pavel Pýcha, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, Bernad – Lunter, Kotala, D. Šťastný – Kantner, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Fořt, J. Stránský (A) – O. Flynn, Bičevskis, Závora. Hosté: Strmeň (Maleček) – Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Bindulis, Štencel, Vráblík, Štich – Holec, Koláček, J. Ondráček – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Abdul, Pech (A), Vondrka (C) – D. Voženílek, J. Novotný, Valský. Rozhodčí Sýkora, Veselý – Ganger, Klouček Stadion Návštěva 928 diváků

Horký dvěma góly sestřelil Spartu

Do domácí sestavy se po uzdravení vrátili útočníci Peter Mueller, Luboš Horký a Tomáš Vincour, naopak ve sparťanské ještě chyběli olympionici Michal Řepík a Vladimír Sobotka a David Tomášek.

Do první střelecké příležitosti se dostali hosté po střele Matuškina, kterou Čiliak zlikvidoval. Poté Kometa získala převahu, lépe bruslila a vytvořila si i možnosti k otevření skóre. Využil ji v 17. minutě Horký, jehož vyslal do brejku Zbořil, navrátilec do brněnské sestavy zužitkoval svoji rychlost a poslal puk přesně mezi Machovského betony.

Na konci první třetiny neproměnil velkou šanci Mueller, na začátku druhé mohl zvýšit brněnské vedení Zbořil, ale Machovský jeho střelu z pár metrů vyrazil.

I v této fázi zápasu se hrál oboustranně zajímavý hokej s větší útočnou snahou na brněnských hokejkách, kterou tupil soustředěný výkon sparťanského gólmana, jenž zlikvidoval ve 28. minutě i dorážku Holíka z bezprostřední blízkosti.

Na konci druhé třetiny Pražané přidali na důrazu před Čiliakovou brankou, více se cpali do zakončení, nicméně ani jeden ze závarů se neujal.

Sparta v úvodu třetí třetiny nevyužila přesilovku a po ni se rozpoutal boj o každý kousek ledu a s tím i šance. Na straně jedné Mueller, na straně druhé Pavelka, ale proti nim stáli vždy výborně připravení gólmani. V závěru utkání měl více práce Čiliak, ale až za stavu 2:0 pro svůj tým, když vedení navýšil v 55. minutě zblízka opět Horký.

Sparta pak svoji přesilovku podpořila odvoláním brankáře, toho využil Forman,který vstřelil svůj 100. gól v extralize. Pak si Pražané vytvořili další velký tlak, který už Brno ubránilo. Sparta tak prohrála s Kometou po pěti předchozích výhrách a poprvé v sezoně.

Ohlasy trenérů

Jiří Kalous (Kometa): „Byl to boj o každý metr ledu s výborným soupeřem. Dostali jsme se do vedení, v závěru zápasu jsme se až moc stáhli, Sparta si vytvořila velký tlak, při nás stálo štěstí a jsme rádi za tři body. Kromě nich mě těší vyprazdňující se marodka, vrátili se Mueller, Horký i Vincour, jsou v plné zátěži. Je už na čase po celé sezoně být kompletní. Překvapilo mě navýšení trestu pro Rhetta Hollanda o jeden zápas. Nepočítali jsme s tím, nechápu toto rozhodnutí.“

Josef Jandač (Sparta): „Nám trochu trvalo, než jsme se rozjezdili, byli jsme v úvodu takoví zpomalení, ale popravdě jsme to po čtvrtečním zápase čekali. Chtěli jsme ustát první třetinu bez branky, ale to se po naší chybě nepovedlo, tato branka byla klíčová, rozhodla duel. Po polovině zápasu jsme se zvedli, v závěru jsme měli tlak, nastřelili jsme nějaké tyčky, bod by byl pro nás zlatý. Mužstvo to odmakalo a oddřelo, body bere Kometa a my jí k tomu gratulujeme. Olympioniky jsem ještě neviděl, ve hře byl start Davida Tomáška, ale řekl, že se musí připravit. Příkazem jsme mu to nedali.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:50. L. Horký, 54:18. L. Horký Hosté: 58:28. M. Forman Sestavy Domácí: Čiliak (Jakub Sedláček) – Bartejs, Roth, Kučeřík, L. Doudera, Gulaši (A), Tansey, Fajmon – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Kollár, A. Zbořil, L. Horký – Šik, Malý, Šalé – Dočekal, Rákos, Vincour. Hosté: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, Tomáš Dvořák, A. Polášek (C), T. Pavelka, Jurčina, Moravčík, Mikliš – E. Thorell, R. Horák, D. Kaše – M. Forman (A), Chlapík (A), Z. Doležal – Prymula, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Rozhodčí Hradil, Kika – Pešek, Malý Stadion Winning Group Arena Návštěva 1000 diváků

Dvougólový střelec Lev řídil triumf v derby

Po návratu z olympiády, kde plnil roli náhradníka, se do pardubické sestavy vrátil útočník Matěj Blümel. Mezi sedmičkou obránců nechyběl uzdravený obránce Michal Hrádek. Hosté z Hradce postrádali Petra Koukala, Mountfield nastoupil jen s jedenácti útočníky.

Start do zápasu vyšel lépe hostům, kteří se již po 77 sekundách dostali do vedení. V rychlém brejku dvou hráčů na jednoho Perret nepřihrál, ale rovnou vystřelil a překonal brankáře Frodla. Pardubičtí pak hráli první přesilovku, ale ještě před jejím vypršením museli taky do čtyř.

V 11. minutě měl nejprve obrovskou šanci Smoleňák, jenž zůstal osamocený mezi kruhy, jenže Frodl jeho zakončení přečetl. O pár sekund později se v závaru před gólmanem Dynama hosté prosadili a protlačili puk do branky. Za autora gólu byl označen Lev.

I do druhé třetině vstoupil Mountfield se vstřeleným gólem. Ve 23. minutě nedokázal Petgrave odpálit kotouč, naopak se do něj opřel Ščerbak a jeho tečovaná střela zapadla pod horní tyčku. Hosté měli navrch, Pardubicím se nedařilo, v polovině utkání byli Hradečtí blízko k dalšímu gólu. Stav 0:3 vydržel díky Frodlovi.

Jenže hosté se ještě ve druhé třetině prosadili i počtvrté. V početní výhodě zakončil hradeckou kombinaci Lev. Pro Dynamo mohlo být ještě hůře, v brankovišti zasahoval i obránce Hrádek, který zblokoval další střelu. Pardubičtí se poprvé prosadili ve 40. minutě, kdy přihrávku zblízka usměrnil do sítě Říčka.

Ve třetím dějství nejprve střílel Blümel, jenže brankář Novotný byl připraven. Poradil si s pokusem Kousala, který to zkusil zblízka. Pardubice ztrátu nezmírnily ani v přesilovce. Hosté si pozorně hlídali třígólový náskok, který vydržel až do konce, a slavili pátou výhru v řadě.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Měli jsme dobré první střídání a pak jsme šli nesmyslně na pinčink až někam do rohu. Dali jsme soupeři přečíslení, které využil. A od té doby existoval jeden mančaft. Musím říct, že Hradec byl jednoznačně lepší. Ať už vezmu pohyb, důraz, prostě všechno. Jak se nám dařilo herně v předchozích zápasech, tak tentokrát jsme propadli. Hradec naprosto zaslouženě vyhrál.“

Ladislav Čihák (Mountfield HK): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, začali jsme prakticky gólem. Myslím, že celé utkání se nám povedlo. Kromě malého výpadku na konci druhé třetiny kluci odvedli skvělý výkon. Ať už hra pět na pět, měli jsme i výborná oslabení, pomohli jsme si přesilovkou. Kluci to odmakali celých šedesát minut. Já jako nezávislý člověk vnímám, jak tato dvě města specifickým zápasem žijí. Je to až neuvěřitelné. Jsem proto rád, že jsme utkání zvládli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:24. Říčka Hosté: 01:17. Perret, 10:44. Lev, 22:29. Ščerbak, 36:47. Lev Sestavy Domácí: Frodl (V. Nečas) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, Sergijenko, Košťálek, O. Vála, Petgrave, Hrádek – Říčka, Poulíček (C), Cienciala – R. Kousal (A), A. Musil, Paulovič – Hecl, Anděl, Blümel – T. Urban, O. Roman, Švyrjov. Hosté: F. Novotný (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, R. Pilař, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, Šalda – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Cingel, Orsava. Rozhodčí Pešina, Šír – Lhotský, Svoboda Stadion Enteria arena, Pardubice

Krejčí hned po příletu z Pekingu přispěl k výhře

Začátek utkání mezi Olomoucí a Libercem musel být kvůli problémům s rolbou posunut o 40 minut až na 18:40. Hned v úvodu měli domácí k dispozici dlouhou přesilovku po vyloučení Vlacha na pět minut a do konce utkání. Jenže Navrátil během ní z dobré pozice těsně minul, Krejčí trefil jen připraveného brankáře Kváču a s dorážkou neuspěl ani Knotek.

Také Liberec poprvé zahrozil během přesilové hry, Grígerova dorážka skončila vedle branky. Další šanci měl olomoucký Klimek, který po Oleszově přihrávce v úniku dvou proti jednomu trefil masku přesouvajícího se Kváči.

Domácí se před koncem první třetiny dostali do vedení po hezké individuální akci Navrátila. Dvaadvacetiletý olomoucký útočník nabral rychlost v obranném pásmu, dostal se za bránící hráče a trefil se přesně do horního rohu branky.

K druhému gólu Olomouci málem pomohl šťastný odraz, jenže Kváča svoji chybu napravil a situaci ve svém brankovišti zachránil. Dobrou tečí se vzápětí prezentoval hostující Gríger, puk ale k jeho smůle zamířil nad Lukášovu branku.

Liberec na začátku druhé třetiny přidal na obrátkách a Lukáš musel předvést několik dobrých zákroků. Při střele Birnera před polovinou základní hrací doby už byl dokonce překonán, ale zachránila ho pravá tyč. Nebezpečně vystřelil také olomoucký Bambula, jehož pokus zamířil těsně nad.

Olomouc se poté dostala do dvoubrankového vedení, přesilovou hru zužitkoval střelou z pravého kruhu Kolouch. Dobře pak mířil také Olesz, Kváča tentokrát puk vyrazil mimo tři tyče maskou.

Hosté měli šanci snížit na začátku třetí třetiny, jenže Filippi z dorážky odkrytou branku zblízka netrefil. Z dobré pozice pak vystřelil Zachar, proti kterému předvedl pohotový zákrok Lukáš. Přesto Liberec dobrý vstup do třetí třetiny potvrdil gólem, po nahrávce zpoza branky a úspěšné kličce snížil Ordoš.

Poté se hra opticky vyrovnala a na další šanci se čekalo až do 51. minuty, kdy Rychlovský tvrdou střelou prověřil připraveného Lukáše. Hostům se pak podařilo vyrovnat při přesilové hře dvě minuty před koncem základní hrací doby, křižnou přihrávku přes osu hřiště využil Zachar.

Prodloužení nemělo dlouhé trvání, Krejčí už v první minutě předložil puk před branku Ondruškovi a ten se zblízka nemýlil.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Olomouc): „Musíme respektovat sílu soupeře a ta je obrovská. Náš výkon byl ale kvalitní a první dvě třetiny jsme hráli dobře, měli jsme střelecké i brankové příležitosti a dostali jsme se asi na 30 střel. Bohužel jsme pak inkasovali příliš brzy kontaktní gól. Do třetí třetiny jsme totiž nastoupili příliš ustrašeně. Soupeř si šel za gólem, napadal nás a my jsme si s jejich aktivním forčekingem nevěděli rady. Bohužel jsme pak dostali kontaktní gól, což nás dostalo do útlumu a lehké deprese. Pak jsme se z toho dostali, ale přišlo vyloučení, které nechci komentovat. Bohužel jsme v oslabení obdrželi druhou branku a zápas šel do prodloužení. Musíme si vážit každého bodu a tak jsme si toho bodu vážili. Zároveň jsme si řekli, že si pro ten druhý bod půjdeme. Nakonec to bylo jen krátké prodloužení a my máme důležité dva body. Musím vyjádřit spokojenost a poděkovat a pogratulovat chlapcům, protože dnes hráli opravdu dobře. Bylo vidět, že si chceme jít pro body a nakonec jsme díky tomu byli úspěšní. O účasti Davida Krejčího se rozhodlo deset minut před zápasem po rozbruslení. Spal jen čtyři hodiny, ale velice nám pomohl. Byl to ten poslední kámen do pomyslné skládačky, který dnes rozhodl.“

Patrik Augusta (Liberec): „Jsem potěšen, že jsme se dokázali vrátit do zápasu poté, jak se pro nás po dvou třetinách vyvíjel. Závěr pak už byl rychlý a krutý. Bylo to těžké utkání proti kvalitnímu soupeři. V první třetině se nám podařilo ubránit sedm minut oslabení. Soupeř pak dal gól z trochu náhodné akce, díky čemuž se uklidnil. My jsme se zvedli na začátku druhé třetiny, měli jsme dvě tři šance včetně tyčky. Pak se to zlomilo a posledních deset minut druhé třetiny byl soupeř lepší a tlačil nás. Proti takto kompaktní a silné obraně to nebylo jednoduché utkání. I když jsme prohráli, což nikdo nechce, tak můžeme být mírně pozitivní díky povedené třetí třetině a návratu do zápasu.„

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:56. Navrátil, 35:13. P. Kolouch, 60:21. Ondrušek Hosté: 42:45. Ordoš, 58:15. M. Zachar Sestavy Domácí: Lukáš (Kmec) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – Klimek, David Krejčí (A), Nahodil – Kusko, J. Knotek (A), Bambula – Olesz, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Michal Kunc. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), Štibingr, M. Ivan, Melancon, Derner, Aubrecht, J. Šedivý – Birner (A), Filippi, Klepiš – Ordoš, Gríger, M. Zachar – J. Vlach, P. Jelínek (C), Rychlovský – Faško-Rudáš, J. Šír, Klapka. Rozhodčí Jeřábek, Hejduk – Gebauer, Hlavatý Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 1000 diváků