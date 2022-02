Dynamo má problém. Kůň a lev. Myš a kočka. Pardubice a Hradec

Z velké honičky o druhé místo se nakonec stala dominantní jízda Mountfieldu. Sbohem, Dynamo, my se letíme vzhůru přetahovat s Třincem! „Myslím, že celý zápas od nás vypadal tak, jak jsme chtěli. Přišla malá komplikace, když Pardubice daly na 1:4. Ale pohlídali jsme si to, celkově od nás dobrý výkon,“ hodnotil duel hradecký útočník Jakub Lev.

Dal dva góly, i když o prvním vůbec nevěděl. Možná šlo o klíčový moment, Mountfield zvyšoval na 2:0, puk Lva ťuknul do výstroje. Chvíli předtím vrazil do brankáře Dominika Frodla. Šlo o malý kousek, ale ke střetu došlo v brankovišti. Kdyby si vzalo Dynamo výzvu, třeba by branka neplatila.

„Možné to je, že jsem byl už vevnitř,“ popisoval situaci hradecký útočník. „Chtěl jsem se tam dostat před obránce od mantinelu a tam je to vždycky o centimetrech na brankovišti. Jsem rád, že si výzvu tím pádem nevzali. V hledišti asi neměli videokouče, tak dobrý,“ usmál se.

Pardubice - Mountfield HK: Další teč bránícího hráče! Ránu Lva vychýlil mimo Frodlův dosah Petgrave, 0:4

Pardubice ho měly. Ale byly jen opatrné. „Dívali jsme se na střídačce, ale myslím, že to bylo před brankovištěm. Navíc to asi nebylo nic tak strašného. Nevím, nám se letos ještě žádná výzva nepovedla, neuvažovali jsme o tom,“ vysvětloval trenér Richard Král.

Celkově byl herní rozdíl mezi soupeři obrovský. Hradec dominoval, Pardubice se hledaly. A nenašly se. „Byli strašně dobře organizovaní, hráli poctivý hokej. Takhle závěr sezony bude ale už vypadat,“ ulevil si Robert Říčka, útočník Dynama.

„Takže na jednu stranu je dobře, že jsme takhle vystřízlivěli. Měli jsme v obranné hře někdy docela díry, hlavně ve druhé třetině. Jim výborně vystupovali beci, neměli jsme po příjmu kotouče na nic čas. Jen jsme puky někde honili a nedařilo se nám je vybojovat,“ popisoval jediný střelec Pardubic rozdíl.

Asi nejlépe šel dokumentovat na startu druhé části. Pardubice do ní šly s plánem. Prohrávaly 0:2, k bráně soupeře se zatím moc nepodívaly. Takže přestávka měla sloužit jako restart. Místo toho zhruba dvě minuty Dynamo neopustilo svoji defenzivní zónu.

Když zkusilo puk vyvést, soupeř napadal a kotouč sebral. Když zkusilo puk vyhodit, soupeř sebral a vše otáčel zpátky na Frodla. V čase 22:29 za něj zatloukl další pozdrav Nikita Ščerbak. Kotouč se mu postavil na hranu, prásknul do něj, puk líznul bránícího Ondřeje Válu a pardubický gólman je hodil rukama.

Hradci jeho hokej vycházel znamenitě a taky jste dobře slyšeli, jak tým žil každým detailem. Když Filip Novotný chytil puk, ozvalo se občas z jeho lavičky pištivé: „Jeeeeeah“. Terminátor Lev, který odehrál 588. zápas v řadě, si tak aspoň v klidu mohl večer lehnout do postele. „Vyráželi jsme s klukama na zápas a v baráku potkali zrovna sousedy. Hned spustili, že jestli prohrajeme, nenechají nás vyspat. Takže dobrý, budou spokojený. My samozřejmě taky,“ usmál se.

Dynamo bude mít spaní horší. V testu z hokeje pro play off vyhořelo. „Od prvního gólu existoval jen jeden mančaft. Musím říct, že Hradec byl jednoznačně lepší. Ať už vezmu pohyb, důraz, prostě všechno. Jak se nám dařilo herně v předchozích zápasech, tak tentokrát jsme propadli. Hradec naprosto zaslouženě vyhrál,“ uznal Král.

Nejvíc zápasů v řadě včetně play off Petr Leška 593 Jakub Lev 588 Petr Leška 428