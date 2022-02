Bulíř se zranil a nedohrál. Něco bylo za hranou. Je to potřeba, řekl Schleiss

Do kolika šarvátek jste se pustil?

„Nevím přesně, ale bylo dobré, že jsme v nich tentokrát už byli všichni. Posledně v Hradci tam občas zůstal jeden hráč, nestačili jsme to dojet a on dostal naloženo. Je super, že tyhle zápasy mají náboj, mělo by to tak vypadat, do toho přijdou lidi. Patří to k tomu.“

Nebylo zákroků za hranou až moc?

„Některé za hranou určitě byly, ale na to se nedá vymlouvat, vyplyne to ze hry. A po zápase jsme zase normální lidi. V utkání je to potřeba, to ke hře patří. Když člověk zatne tipec, skousne to a pak někomu rozdá zpátky, ne zákeřně, vyplatí se mu to víc, než když bude oplácet, to se pak vymstí.“

Zápas hodně bolel. Čekal jste přesně takový průběh proti Vítkovicím, které mají výškovou převahu?

„Kdo si to uvědomí včas, tak od ledna je to takovéhle do konce play off. Ti, co byli dole, ujel jim na začátku vlak, to honí. Ti, co chtějí zůstat nahoře, to musí držet. Takže je to vyhrocené. Některé týmy mají větší hráče, my máme zase rychlost. Ale je potřeba být na ty souboje připravený. Jakmile je člověk připravený, nemůže se pak stát nic vážného. Někdy je to nevýhoda, ale pokud je chytřejší, najde si druhého někde, kde ho může sundat čistě, když to nečeká. V tom je to krásné.“

Plzeň - Vítkovice: Kalus fauloval Langa a v zápase dohrál

Jak na mužstvo zapůsobí, když je ve druhé minutě odstoupí klíčový hráč jako Michal Bulíř, který skončil po zdánlivě nevinném střetu za brankou?

„Napřed každého zamrazí. Odešel hned, náš nejlepší útočník, hráč par excellence. Strachovali jsme se, co s ním je, doufejme, že bude v pořádku. Tým je pak chvilku skleslý, ale nedá se nic dělat, musí se nabudit, protože musí hrát i za něj. Najednou ví, že tam toho rozdílového hráče nemá, musí za to vzít ti ostatní.“

Měli jste dvě pětiminutové přesilovku. Jednu zkrátil faul, nicméně ani jednu jste nevyužili. Chyběl právě Michal Bulíř?

„Odešlo víc kluků, někteří byli zrovna na šití a tak. Máme na přesilovky nějaké formace a tentokrát se to lepilo z jedné do druhé. Nebylo to optimální. Nepovedlo se to, ale tři body jsme urvali naštěstí jinak. Přesilovkami jsme si pomáhali celou sezonu. Jeden, dva zápasy to nevyjde, ale zase jsme se ukázali v jiných aspektech hry, dokázali to udržet a nedostali žádné dva slepené góly, i když po jejich prvním následovala hned šance po vhazování. Naštěstí se to přiklonilo k nám, uklidili jsme puk pryč a uhráli to.“

Plzeň - Vítkovice: Stehlík fauloval a zápas pro něj taky skončil

SESTŘIH: Plzeň - Vítkovice 3:1. Nedisciplinovanost stála hosty body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:00. Malát, 30:26. Dzierkals, 59:39. Schleiss Hosté: 45:51. A. Solovjov Sestavy Domácí: Pavlát (Miroslav Svoboda) – Kaňák, Kvasnička, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl (C), Hamšík – Suchý, Kodýtek (A), Schleiss – Blomstrand, Bulíř, F. Přikryl – M. Lang, Mertl (A), Dzierkals – Malát, G. Thorell, J. Dufek. Hosté: Dolejš (Stezka) – A. Solovjov, R. Polák (C), R. Pedan, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář, Plášil – M. Kalus, Marosz, Lakatoš – R. Bondra, J. Hruška (A), Fridrich – Dej, Flick, Lednický – Bernovský, Chlán. Rozhodčí Horák, Hejduk – Komárek, Gerát Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 2889 diváků

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE