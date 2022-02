Orsava o hradecké jízdě: Výhrami nám narostlo sebevědomí, Třinec sledujeme

Hradec jede, Hradec válí! Mountfield HK natáhl vítěznou šňůru už na sedm utkání, v úterním 55. kole Tipsport extraligy získal dva body v Mladé Boleslavi po výhře 3:2 na nájezdy. Nicméně to mohl být další tříbodový lup, který by Východočechy ještě o něco více přiblížil zisku Prezidentského poháru. Hosté měli proti trápícímu se sokovi jasně navrch, o slibné vedení 2:0 nicméně přišli. Útočník Jakub Orsava po utkání řekl, že by si třetí bodík ještě zasloužili. „Máme jen dva, i ty se ale z Bolky cení," uznal autor druhého hradeckého gólu.

Mrzí ztráta bodu?

„Myslím, že bychom si zasloužili ještě bodík navíc, měli jsme tam gólové šance. Bohužel jsme to moc neproměňovali, takže máme jen dva. I ty se ale tady z Bolky cení, dlouho jsme tady nevyhráli.“

Měli jste výrazně víc ze hry, dvojnásobný počet střel na branku. Jaký to byl zápas?

„Nehráli jsme vůbec špatně, naše hra měla parametry, gólovky jsme si vytvořili. Ujeli nám pak dva na jednoho a dali gól na 2:2. Na to si musíme dát pozor takhle na konci, měli jsme si to pohlídat.“

Vaší trefu na 2:0 rozhodčí nejdříve neuznal, pak rozhodlo video. Věděl jste hned, že byl puk za čárou?

„Viděl jsem ho za čárou. Možná to nebylo pořádně vidět přes kamery, protože tam měl beton. Doufal jsem, že to uvidí i videorozhodčí a uzná to.“

Mladá Boleslav - Mountfield HK: Orsava nakonec protlačil puk do branky, 0:2

V nájezdech jste proměnili všechny své čtyři pokusy. To je celkem rarita…

(usměje se) „Povedly se nám, čtyři ze čtyř, kluci pěkně vykoupali Gašpiho (brankáře Gašpera Krošelje). A máme bonusový bodík.“

Jak se cítíte vy osobně? Už se to blíží vaším představám a třeba i představám trenérů a vedení?

„Pořád je co zlepšovat, nikdy to není úplně ideální. Cítím se líp a líp, teď budu jen doufat, aby to vygradovalo směrem k vrcholu sezony.“

Člověk z Hradce cítí, že u vás může udeřit každá lajna. Cítíte to tak i vy?

„Jo, ono to jde ruku v ruce s tím, že se nám daří. Často situace dobře vyřešíme, že pak skončí brankou. Sezona je dlouhá, výhrami nám narostlo sebevědomí. Samozřejmě se pak hraje lehčeji. Každá lajna se snaží plnit, co má.“

Jakub Lev by měl zanedlouho překonat rekord v počtu odehraných zápasů v řadě. Jak to vnímá kabina?

„On s tím v šatně furt otravuje… (usměje se) Ne, to je sranda. Samozřejmě mu to přejeme, je to dlouhá série.“

Vyhráli jste posedmé v řadě, znovu jste o dva body odskočili Třinci. Co stojí za skvělými hradeckými výkony?

„Snažíme se takticky plnit to, co chceme hrát. Odvíjí se to od toho, aby nám šly nohy. Když nám jdou a dodržujeme systém, který chceme hrát, tak se soupeři proti nám nedostávají moc do šancí. Když to všechno jde, tak hrajeme hodně na puku. To je asi tím důvodem, že jsme už něco vyhráli.“

Jak velké lákadlo je Prezidentský pohár?

„Tak lákadlo… Každý chce samozřejmě vyhrávat, každý chce být nejlepší. Musíme jít zápas od zápasu, každý zápas musíme chtít vyhrát za tři body, pak se to sečte a uvidí se, kdo bude lepší.“

Jak vnímáte souboj s Třincem? Sledujete teď hodně výsledky?

„Samozřejmě se koukneme, jak hrajou nebo jak hráli, už je to tam jen mezi námi. Máme ještě pět zápasů, je tam 15 bodů, což je docela dost. Možná se to bude rozhodovat až v posledním kole.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:27. Bičevskis, 55:41. O. Flynn Hosté: 20:38. Lev, 28:23. Orsava, . McCormack Sestavy Domácí: Krošelj (s.n. J. Růžička) – Jánošík, Lintuniemi, D. Moravec, Pláněk (C), Pavel Pýcha, Fillman, T. Hanousek, Bernad – Lunter, Adam Raška I, D. Šťastný (A) – O. Flynn, O. Najman, Kantner – Grim, Fořt, J. Stránský (A) – Bičevskis, Závora. Hosté: F. Novotný (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, R. Pilař, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, Kalina – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – Cingel, Orsava. Rozhodčí Pražák, Obadal – Gebauer, Hlavatý Stadion Návštěva 949 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 51 29 8 4 10 170:106 107 2. Třinec 51 30 4 7 10 164:108 105 3. Pardubice 51 21 11 4 15 164:136 89 4. Plzeň 51 23 5 7 16 157:140 86 5. Č. Budějovice 49 23 5 3 18 146:132 82 6. Sparta 49 20 6 6 17 175:143 78 7. Vítkovice 50 20 7 4 19 125:129 78 8. Liberec 49 21 3 8 17 126:132 77 9. M. Boleslav 51 19 3 6 23 116:135 69 10. Brno 49 15 9 5 20 129:145 68 11. Olomouc 50 15 8 4 23 116:140 65 12. K. Vary 49 16 4 7 22 144:157 63 13. Litvínov 50 16 3 8 23 136:159 62 14. Kladno 50 12 5 8 25 129:168 54 15. Zlín 50 9 5 5 31 100:167 42 Generali Play-off

Mladá Boleslav - Mountfield HK: McCormack rozhodl nájezdovou loterii, 2:3

Mladá Boleslav - Mountfield HK: Flynn vyrovnal po rychlém protiútoku, 2:2