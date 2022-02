Olomouc si oddychla, kouč Kladna zuřil: Ať se na ten gól každý podívá...

Místo strachu z baráže skok do klidné zóny na jedenáctou příčku. Takový rezultát má pro Moru cenná tříbodová výhra nad Kladnem. Že šlo o hodně, bylo znát nejen z návštěvnosti, celkové atmosféry, jiskření na ledě, ale zejména následně na usměvavých olomouckých tvářích. Jedenáctibodový polštář před hrůznou baráží je šest kol před koncem základní části komfortní.

„Před zápasem nás tabulka trápila, všichni jsme se dívali dolů, byli jsme nervózní,“ řekl na rovinu kouč Hanáků Zdeněk Moták. „Ale pořád ke všemu přistupujeme s pokorou. Dokud nebude vše stoprocentní, musíme se dívat hlavně pod sebe,“ dodal.

Rytířům naopak do řeči nebylo, zvlášť když třináctý Litvínov vyloupil Kometu. Baráž se blíží. Paradoxní je, že víc než polovinu mače hráli velmi dobře. Kapitán Tomáš Plekanec byl od první minuty vynikající, souboje s Davidem Krejčím na buly byly ozdobou duelu. Stejně jako trefa, kdy Plekanec ujel po levém křídle a otevřel skóre. Nálada v „plecharéně“ byla rázem pokažená.

Pak však srovnal snajpr posledních dní Lukáš Klimek a vše se otočilo.

„Ať se na ten gól každý podívá...“ ucedil naštvaně trenér Kladna David Čermák. „A že jsme byli podráždění? Nezlobte se, nesmím to komentovat, stojí to třicet tisíc,“ poznamenal.

Olomouc - Kladno: Po odrazu od zadního mantinelu skóroval Klimek, 1:1

I z opakovaných záběrů však regulérnost Klimkovy branky nikdo zpochybnit nemůže. Svědčí o tom i reakce hostů včetně brankáře Landona Bowa, kteří byli okamžitě naštvaní na vlastní nedůraz a nezodpovědnost, než že by řešili nějaký přestupek.

„Nevím, co mohl jejich trenér reklamovat. Normálně jsem stál před bránou,“ divil se Klimek, jenž po dvougólovém nedělním večeru ve Zlíně přidal další zářez. Spolupráce s Lukášem Nahodilem a Davidem Krejčím, dvěma nejtechničtějšími plejery „kohoutů“, klape lépe než v úvodu sezony.

„Tehdy jsem nebyl v ideálním rozpoložení, necítil jsem se komfortně. Teď je to mnohem lepší. Dostáváme se do šancí, začalo to tam padat, oběma klukům musím poděkovat. Tohle byl jeden z nejdůležitějších zápasů v ročníku, jsem strašně rád, že jsme to zvládli,“ pochvaloval si Klimek.

A komplimentu se dočkal i od nadřízeného. „Do neděle dal jeden gól v sezoně, teď přidal hned další tři. To je přece báječné! Snad mu to bude lepit i nadále,“ usmíval se Moták.

Brzy v domácí šatně přivítá i bronzového medailistu z Pekingu, gólmana Branislava Konráda. Parťák Jan Lukáš byl spolehlivý, ale nikdo by se asi nedivil, kdyby zkušený Slovák podobně jako Krejčí překonal jet lag a únavu rovnou ostrým startem. Třeba hned v pátek na Spartě.

„Braňo měl v úterý přiletět do Vídně, možná ještě někde tančí. Trenér brankářů je s ním v kontaktu, uvidíme, kdy se zapojí. Posílal jsem mu do Číny pohled a gratuloval...“ rozesmál Moták novináře. „Ne, dělám si srandu. I přes whatsapp však bylo znát, že je veselý a ohromně šťastný. Jsem za něj rád. Slováci hráli opravdu výborně, díky aktivnímu bruslení neměli tolik defenzivních záležitostí.“

