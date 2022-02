Smutný Okál o Zlínu: Není mi dobře. Neumím si představit, co bude

Mluvilo se mu těžko. Se záchranou Zlína už je to po porážce s Třincem (1:4) beznadějné a Zdeněk Okál (31) je z toho špatný. V klubu vyrostl, v extralize nehrál nikde jinde. A teď vůbec neví, co bude dál. S ním i s celou organizací. „Zlín je můj domov, mám to tady rád. Za město, za kluky v šatně i za fanoušky budu bojovat, dokud to půjde,“ ujistil člen hokejového rodu před posledními pěti zápasy základní části. Aby se Berani dostali před Kladno do baráže, museli by všechno vyhrát za tři body a Rytíři zůstat na nule…

Jak se hraje s nožem na krku?

„Každý zápas musíme. Jako v play off, při boji o záchranu. Hrajeme o život, o diváky. Pokud hoří nějaký plamínek, vzdávat to určitě nebudeme.“

Prožíváte to jako rodilý Zlíňák silněji?

„Na rovinu, není mi moc dobře. Je to těžké. Moc dobře se mi nechodí po Zlíně. Vůbec si neumím představit, co bude a jak je těžké dostat se zpátky nahoru. Do první ligy jsem jezdil jenom jako mladý kluk. Čas vše ukáže.“

Musíte neustále vysvětlovat okolí, proč to tak dopadlo?

„Známí vědí, jak se teď cítím. Většinou mě nechávají být. Občas mě ale někdo zastaví a zeptá se, co se děje. Není to příjemné.“

Budete hrát Chance ligu?

„Smlouvu mám. Všechno se bude řešit. Jsem Zlíňák.“

Ale mohl jste hrát za mistrovský Třinec, odkud jste měl nabídku, že?

„Osudy jsou takové, jaké jsou. Tehdy jsem vybral dobře a i teď bych volil stejně. Zlín je můj domov, mám to tady rád. Za město, za kluky v šatně i za fanoušky budu bojovat, dokud to půjde.“

Zažil jste i osobně mnohem lepší ročníky, co?

„Poslední sezony jsem měl standard jinde. Nepředvedl jsem to, co bych měl předat mužstvu. Určitě to jde i na mou hlavu.“

Každopádně, poslední dobou už jste konkurenceschopní. Vnímáte posun ve výkonnosti?

„Bruslíme, dohráváme hráče. Bojujeme, snažíme se, jsme rovnocenným soupeřem. Při hře pět na pět jsme Třinec chvílemi i přehrávali. Oni ale mají smrtící přesilovky. I já jsem udělal faul a byl z toho gól. V kabině není nikdo, kdo by něco vypustil. Hokej je hra chyb a my jsme jich udělali v sezoně dost.“

Góly

Domácí: 02:45. Zabusovs

Hosté: 26:02. Daňo, 41:32. Chmielewski, 45:59. Martin Růžička, 59:55. Bakoš

Sestavy

Domácí: Kašík (Huf) – Gazda, M. Novotný, Suhrada, O. Němec (A), Ferenc, Hamrlík, Reidl – Zabusovs, Claireaux, Honejsek – Köhler, Hejcman, Kubiš (C) – Okál, Makarenko, P. Sedláček (A) – Fryšara, R. Veselý, Chludil.

Hosté: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Zahradníček, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Svačina, A. Nestrašil, Bakoš – Hrehorčák, Miloš Roman, Kofroň – Dravecký (A).

Rozhodčí

Hejduk, Vrba – Kis, Ganger

Stadion

Zlín, Zimní stadion Luďka Čajky