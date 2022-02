Hudáček srazil Olomouc mimo play off: Chceme čtyřku! Masku dá dražit

Za Spartu odchytal pátý zápas, potřetí vyhrál. Gólman Július Hudáček pomohl svému novému klubu k důležité výhře 6:3 nad Olomoucí, která Pražany katapultovala na dostřel čtvrtému místu a přímé účasti ve čtvrtfinále play off. Po utkání se slovenský brankář rozpovídal o průběhu duelu, akci Sparta vzdává hold i situaci na Ukrajině. „Pevně věřím, že to celé brzo skončí a všichni se budeme zase radovat z míru, který tu tak dlouho byl,“ přeje si. Naopak poražená Olomouc spadla na třináctý flek mimo vyřazovací boje.

Ubojovaná výhra. Souhlasíte?

„Určitě. Pro nás ale hodně důležitá. Museli jsme třikrát dotahovat, nakonec se nám povedlo vyhrát. Fakt těžký zápas. Od začátku to od nás nebylo dobré, všude jsme byli pomalejší. Oni měli šance, dali nějaké góly. V rozích byli silnější, důraznější, vyhrávali všechny puky. Nebylo to ono, ale od gólu na 3:3 jsme se zvedli. Pak jsme to už kontrolovali. Jsem šťastný, že jsme to nakonec zvládli.“

Zrovna když měla Olomouc v polovině zápasu největší tlak, tak jste skórovali. Soupeře to ochromilo. Trefili jste se třikrát během tří minut.

„Před gólem na 2:3 jsem klukům během komerční pauzy říkal, že musíme být lepší. Pětkrát jsme ztratili puk ve vlastním obranném pásmu, když jsme ho měli na holi. Olomouc ho vzala a začala nás točit. Napadali nás, hráli fakt dobře. Naštěstí právě tyhle góly to zlomily. Začali jsme hrát jednoduše, ale první třetina? Strašně moc malých chyb. Dokázali jsme to ale odstranit.“

Jak jste si užil zvláštnost utkání v rámci akce Sparta vzdává hold?

„Bylo to parádní, jen mi teda bylo hrozné teplo. Měli jsme nové návleky, všechno mě stahovalo. Nebylo to ono. Atmosféra byla ale vynikající. Jen doufám, že diváci budou chodit, že se to otevře. Tohle je úplně jiné, než když tu byla tisícovka lidí. Energie je jiná, žene vás to dopředu. Pro fanoušky hokej hrajeme.“

Vy jste dokonce nastoupil i ve speciální helmě vyrobené pouze na tento večer.

„Já mám tyhle akce rád. Maska půjde do aukce, snad se vydraží za co nejvíc peněz. Je nádherná, moc se povedla. Upřímně byla jedna z nejhezčích, jaké jsem kdy měl.“

Gólmani jsou často hodně upjatí na svou výstroj. Vám změna nedělala problém?

„Ani ne. Helma je pro mě kus výstroje, který mi fakt nevadí. Kdyby to byla vyrážečka, lapačka nebo betony, bylo by to jiné. Maska je ale stejný model, jaký mám normálně. Nebylo tam moc nastavovat.“

V aréně jste měl i manželku se třemi dětmi. Chodí na vás koukat pravidelně?

„Chodí moc rádi. Pořád se ptají, proč zase taťka jde do jiného klubu. (usmívá se) Líbí se jim to. Milujou nové maskoty, rádi poznávají nové místa i kluby. Tenhle zápas se jim musel líbit.“

Jak se jim a zároveň i vám zatím v Praze líbí?

„Jsme tu moc spokojení. Co se hokeje týká, všechno klape, jak má. Taky život je tu samozřejmě parádní. Tým se na začátku sezony trochu trápil, sledoval jsem to. Kvalita, kterou v šatně máme, se ale musí projevit. Na českou ligu máme velmi silný tým. Teď se to otáčí, musíme nabrat formu před play off. Je velká motivaci dostat se do čtyřky, máme reálnou šanci. V neděli nás čeká přímý soupeř Liberec, budeme chtít uspět.“

V brance se zatím pravidelně střídáte s Matějem Machovským. S tím jste asi počítal, že?

„Ano, když jsem přicházel, vedení mi říkalo, že chce mít dva vyrovnané a rozchytané brankáře. Zápasů je strašně moc, takže je fajn, že se střídáme. Machy chytil po angažmá v Rize taky super formu. Tam se trochu trápil, teď mu to jde. Podporujeme se. Zažil jsem hodně play off, kdy začal jeden gólman a končil ho druhý. Každý musí mít opravdu dva brankáře.“

Jak těžké je soustředit se v událostech posledních dnů na hokej?

„Je to strašné. Mám v Rusku hodně kamarádů, tohle je událost politického rozměru. Znám spoustu Rusů, kteří napadení Ukrajiny odsuzují. Pevně věřím, že to celé brzo skončí a všichni se budeme zase radovat z míru, který tu tak dlouho byl.“

