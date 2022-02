Zdrcený Honejsek o pádu Zlína: Šílený, byl to extrém. Nebráním se zůstat

Co se ve vás teď odehrává?

„Je to strašný, taková malá sportovní tragédie. Neprohráli jsme si to v posledních 20 zápasech, ale už na začátku sezony. Za poslední roky jsme to nějakým způsobem doháněli, letos už to byl extrém. Z prvních 22 zápasů jsme vyhráli jeden za tři body, to je šílený. Ke konci jsme se zvedli, ale bohužel jsme to nedokázali dotáhnout v době, kdy jsme měli na Kladno tři body. Tam nám odskočili a my už se toho nedokázali chytit.“

Pro vás jako zlínského patriota je to určitě hodně silné emočně…

„Určitě… (odmlčí se) Neprohráli jsme to teď ve druhé půlce, ale v té první. Snažili jsme se, zlepšili jsme se. Ale nedokázali jsme to, psychika byla strašně dole. Každý je z toho v týmu zdrcený.“

Je to pro vás osobně nejhorší moment kariéry?

„Je, určitě. Co může být horšího, než když hráč sestoupí se svým rodným klubem? Strávil jsem tady celý dorost, juniorku, v mužích. Byla to fakt těžká sezona. V posledních sezonách jsme to několikrát dokázali otočit zpátky. Letos jsme měli proher na začátku moc a nezvládli jsme to už dotáhnout.“

Mladá Boleslav vás herně přejela, Libor Kašík se v brance oháněl. Vnímali jste na ledě, že už by vás v posledních pěti kolech mohl zachránit jen zázrak?

„Byl to nepovedený zápas, Libor tam chytil ještě dalších pět gólů. Do toho nám cinkaly tyčky… Chtěli jsme samozřejmě vyhrát, ale věděli jsme, v jaké jsme situaci a že to bude hrozně těžký. Když jsme dostali první gól, potom hned rychle druhý. V naší situaci už to bylo strašně těžké otáčet. Hlava letos pracovala šíleně, psychika byla hrozně špatná u většiny hráčů. Vyžrali jsme si to až do konce.“

V Mladé Boleslavi vás podporovalo zhruba 30 fanatických fanoušků, po zápase vám i přes sestup děkovali. Jak jste to vnímal?

„Podporují nás výborně celou dobu. Po zápase nám děkovali, zpívali. Šlo vidět, že si dneska ten den v Boleslavi užijí. Viděl jsem, že měli dokonce nějaká speciální trička udělaná na tento zápas. I co jsme se bavili s ostatními kluky, tak po každém zápase v poslední době nás hnali dopředu. Klobouk dolů.“

Cesta domů bude hodně dlouhá, bude nad čím přemýšlet?

„Asi jo, autobus bude podle mě zticha tak jako při posledních zápasech. Je samozřejmě důležité odehrát ještě ty poslední čtyři zápasy se ctí. Dát tam všechno pro fanoušky za to, jak nás celou sezonu podporovali. Budeme se snažit bojovat, vyhrát nějaké zápasy a postupně přemýšlet, jak se dostat co nejrychleji zpátky.“

Je to ještě hodně předčasné, ale věříte, že Zlín bude mít sílu vrátit se za rok zase zpátky?

„Určitě, myslím si, že jo. Síla tady je, bude to hlavní cíl. Pevně věřím týmu, že to může zvládnout.“

Vy sám budete pokračovat?

„Ještě jsme se s vedením vůbec nebavili, takže těžko říct, s čím za námi přijdou po sezoně. Zatím máme takové informace, že se bude chtít co nejrychleji postoupit zpátky. Doufám, že to tak bude, že tým bude silný, pak se nebráním pokračovat. Je to samozřejmě ještě předčasné říkat. Všechny nás odchovance to teď žere, takže chuť by měla být to dostat zpátky.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:37. Kotala, 18:36. Lintuniemi, 26:28. O. Flynn, 39:58. Pláněk Hosté: 14:24. Köhler Sestavy Domácí: Krošelj (M. Schwarz) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Fillman – Lunter, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Fořt, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Kašík (Huf) – Suhrada, O. Němec (A), Hamrlík, Ferenc, Riedl, M. Novotný – Honejsek, Claireaux, Zabusovs – Kubiš (C), Hejcman, Köhler – P. Sedláček (A), Makarenko, Okál – Karafiát, R. Veselý, Fryšara – Čechmánek. Rozhodčí Mrkva, Kika – Kajínek, Ondráček Stadion Návštěva 977 diváků

