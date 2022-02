Smutný pád, ale Zlín už rezignoval... Fanoušci se loučili ikonickou písní

Je hotovo, Zlín sestupuje do Chance ligy! Štempl na pád slavné značky z nejvyšší soutěže dala nedělní prohra 1:4 na ledě Mladé Boleslavi. Zázrak se nestal, manko 15 bodů na předposlední Kladno už nejde v posledních čtyřech kolech dohnat. Berani se loučí s nejvyšší soutěží po dlouhých 42 letech. „Je to strašný, taková malá sportovní tragédie,“ smutnil útočník Antonín Honejsek.

Už by šlo jen o zázrak na ledě. A pořádně velký. Berani museli z posledních pěti kol získat 15 bodů a zároveň potřebovali, aby Kladno zůstalo na nule. Jiná cesta k záchraně nebyla. „V té situaci už by nám asi ani zázrak nepomohl. Věděli jsme, že Kladno určitě nějaký bod uhraje a v našich silách není proti soupeřům jako Sparta, Pardubice nebo Plzeň vyhrát pět zápasů v řadě. Bylo to těžké na psychiku,“ přiznal smířeně trenér Luboš Rob.

Že Zlín na boj o záchranu už rezignoval, bylo znát i z pouštění opor v posledních dvou týdnech. Postupně odešli obránce Roberts Mamčics (Linköping), útočníci Vladimir Michasjonok (operace) a Alexandre Mallet (Wolfsburg) a naposledy v sobotu se pakoval i nejproduktivnější hráč týmu Daniel Gazda, který zamířil na hostování do Ilvesu Tampere.

Mírná odevzdanost byla z Beranů cítit i při nástupu na led před utkáním. K většímu zápalu je nedonutila ani skupinka zhruba 30 fanoušků, kteří od první minuty neúnavně hnali tým dopředu. „Chtěl bych jim poděkovat. Moc si toho vážím,“ děkoval brankář Libor Kašík . Ten mezi třemi tyčemi dělal, co mohl. Chvílemi předváděl až akrobatické kusy, ale ani jeho kouzla už extraligu ve Zlíně nezachránila. Berani padli v Mladé Boleslavi 1:4.

„Mrzí mě to… Je to klub, kde jsem vyrostl. Mám smíšené pocity, radost že jsme vyhráli, ale bohužel pro Zlín,“ mísily se emoce v boleslavském útočníku Tomášovi Fořtovi, ještě na začátku sezony kapitána Beranů.

Mladá Boleslav - Zlín: C’est la vie. Fanoušci hostů se loučí s extraligou

Od září bude Zlín, dvojnásobný extraligový mistr z let 2004 a 2014, mezi elitou chybět. Čekají ho bitvy o patro níž. „Je to velice těžké. Když je člověk ze Zlína a hraje za svůj rodný tým…“ pronesl Kašík. Slova těžko hledal i útočník Antonín Honejsek, další zlínský patriot: „Co může být horšího? Hlava letos pracovala šíleně, psychika byla hrozně špatná u většiny hráčů. Vyžrali jsme si to až do konce.“

Zlínští fanoušci si zápas, který definitivně stvrdil sestup, i tak užívali. Do Mladé Boleslavi vyrazili ve speciálních tričkách. Během třetí třetiny už zpívali chorál o Chance lize, v úplném závěru vytáhli transparent s nápisem „C´EST LA VIE“. Hráče nakonec vyprovodili s popěvkem, že je nikdy neopustí. Potlesk přišel i od boleslavských příznivců, kteří počkali s děkovačkou, než soupeř opustí led.

C´est La Vie, takový je život. Zlín teď čeká nový začátek. Mluví se o změnách ve vedení, deník Sport nedávno přišel s informací, že by se novým generálním manažerem a spolumajitelem klubu mohl stát bývalý brankář Robert Hamrla. Zcela jistě se změní i kádr. Bude v něm Kašík? „Smlouvu mám, ale člověk v hokejovém životě nikdy neví. Přál bych si zůstat a zabojovat, ale těžko říct, jak to dopadne,“ prohlásil krátce po sestupu.

Slavná značka míří ke dnu: připomeňte si zlínské NEJ momenty v extralize

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 4:1. Hosté definitivně sestupují do Chance ligy

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:37. Kotala, 18:36. Lintuniemi, 26:28. O. Flynn, 39:58. Pláněk Hosté: 14:24. Köhler Sestavy Domácí: Krošelj (M. Schwarz) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Fillman – Lunter, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Fořt, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Kašík (Huf) – Suhrada, O. Němec (A), Hamrlík, Ferenc, Riedl, M. Novotný – Honejsek, Claireaux, Zabusovs – Kubiš (C), Hejcman, Köhler – P. Sedláček (A), Makarenko, Okál – Karafiát, R. Veselý, Fryšara – Čechmánek. Rozhodčí Mrkva, Kika – Kajínek, Ondráček Stadion Návštěva 977 diváků

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE