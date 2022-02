Ďaloga už je po olympiádě fit, ale i v Kometě trpí: Všichni bojovali

Hned po návratu z bronzové olympiády, kterou komplet promarodil, potvrzuje Marek Ďaloga (32) pozici obránce číslo jedna v Kometě. Proti Mountfieldu HK (2:4) v přesilovce skóroval, dral se do dalších šancí. Čtvrtou porážku v řadě však neodvrátil a Brno se třepe, aby vůbec proklouzlo do předkola play off. „Každý má tabulku před očima,“ ujistil slovenský tahoun.

Proč to proti Hradci nevyšlo?

„Po minulém zápase jsme si něco řekli, abychom celé utkání hráli na sto procent, bojovali. Tentokrát jsme si za tím šli, jen nám tam nepadlo víc gólů. Šance jsme na to měli. Od tohoto výkonu se můžeme odrazit. Bojovali všichni. Ale některé situace si musíme rozebrat. Nemůžeme z nich dostat góly. Třeba hned po buly.“

Jak vnímáte, že je Brno kousek od nepostupového třináctého místa?

„Každý to vnímá a má tabulku před očima. Ale takový je hokej. Chceme vyhrávat, být v play off. Každý pro to dělá maximum. Vyrovnal jsem na 1:1, ale vzápětí jsme dostali další gól. Jsme tým, máme velmi dobré hokejisty. Je to na nás. Musíme se z toho dostat. Bojovat, bojovat a věřit, že nám to tam padne a zlomí se to v náš prospěch.“

Hradecký univerzál Radek Pilař prohlásil, že jste byli lepší. Viděl jste to stejně?

„Na ten zápas jsme se připravovali důkladně. Trenéři udělali pečlivou přípravu. Lepší, lepší? Nemáme ani jeden bod a oni sebrali všechny. Potřebujeme, aby se nám vrátila lehkost. Žádný zápas už nebude snadný. Je jedno, jestli budeme hrát proti prvnímu nebo druhému týmu. Musíme se dívat na sebe prostě jít za vítězstvím.“

Jak berete, že první přesilovku hraje pět útočníků a žádný bek?

„Máme to rozdělené takto. Trenéři se rozhodli a každý to respektuje. Je jedno, kdo tam je. Musíme prostě ty šance proměnit.“

Z Pekingu jste si přivezl bronzovou medaili, ale kvůli zranění třísla jste na olympiádě nehrál. Jak jste to prožíval?

„Pro mě to bylo těžší, divné. Dva a půl týdne jsem se snažil, abych se dal do kupy. To se mi nakonec celkem podařilo. Takové zranění jsem měl poprvé. Myslel jsem, že to bude za dva, tři dny dobré. Vrátil jsem se na led a zase jsem se zranil. Shodli jsme se s doktorem, že to nemá smysl. Mohlo se to ještě zhoršit. Měl jsem pauzu sedm dní, nedělal jsem vůbec nic. To mi pomohlo. Ještě to cítím, ale je to o hodně lepší. Oslavy ale byly super, něco takového jsem v životě nezažil. Ještě den potom jsem nevěděl, co se vlastně dělo. Bylo to neskutečné. Ale teď musíme makat tady v Brně. Tohle je priorita.“

