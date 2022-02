Fořt u sestupu „svého“ Zlína: Mrzí mě to... Doufám, že se za rok vrátí

Ani pro něj to nebyl jednoduchý zápas. Tomáš Fořt pomohl v nedělním 57. kole Tipsport extraligy k výhře Mladé Boleslavi 4:1 nad Zlínem. Nad klubem, kde působil téměř celou kariéru a ještě na začátku sezony mu dělal kapitána a který po prohře dostal definitivní jistotu sestupu do Chance ligy. K pádu už se nicméně schylovalo už nějakou dobu. „Jsou na posledním místě prakticky celou sezonu,“ zmínil 29letý útočník. Ještě před rozhovorem vzal syna na led a jel pozdravit zlínské fanoušky, kteří vyvolávali jeho jméno.

Smíšené pocity?

„Před zápasem mě napadlo, že to takhle může dopadnout. Když vyhrajeme, tak Zlín půjde do první ligy… Přemýšlel jsem nad tím, že se to může stát. Jsme rádi, potřebovali jsme vyhrát za tři body, což se podařilo. Ale samozřejmě mě to mrzí vůči Zlínu.“

Cítíte smutek?

„Mrzí mě to. Zlín je klub, kde jsem vyrostl. Od dorostu se tam o mě starali a nemohu na ten klub říct nic špatného, takže mám trošku smíšené pocity. Mám radost, že jsme vyhráli, ale bohužel pro Zlín.“

Stihl jste si už něco říct s vašimi bývalými spoluhráči?

„Zatím ne, ale za chvilku se asi na chodbě ještě potkáme.“

Mladá Boleslav - Zlín: C’est la vie. Fanoušci hostů se loučí s extraligou

Teď jste se byl i na ledě pozdravit s fanoušky Zlína?

„Ne, to vyšlo náhodně, já jsem ani nevěděl, že ještě na tribuně jsou. Vždy když máme nedělní zápas od čtyř, tak pak beru syna Radovánka na led.“

Ale nakonec vyvolávali vaše jméno…

„Byl to příjemný pocit, ale já už jsem boleslavský hráč, už se soustředím na Boleslav.“

Může se Zlín za rok vrátit mezi elitu?

„Ano. Celou sezonu už v podstatě v klubu nejsem, takže nevidím do zákulisí, ale doufám, že se Zlín vrátí.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 4:1. Hosté definitivně sestupují do Chance ligy

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:37. Kotala, 18:36. Lintuniemi, 26:28. O. Flynn, 39:58. Pláněk Hosté: 14:24. Köhler Sestavy Domácí: Krošelj (M. Schwarz) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Fillman – Lunter, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Fořt, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Kašík (Huf) – Suhrada, O. Němec (A), Hamrlík, Ferenc, Riedl, M. Novotný – Honejsek, Claireaux, Zabusovs – Kubiš (C), Hejcman, Köhler – P. Sedláček (A), Makarenko, Okál – Karafiát, R. Veselý, Fryšara – Čechmánek. Rozhodčí Mrkva, Kika – Kajínek, Ondráček Stadion Návštěva 977 diváků