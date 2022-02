Kašík o sestupu: Oproti Ukrajině je to maličkost. Přál bych si zůstat

Dělal vše možné, chvílemi i nemožné. Ani gólmanská kouzla Libora Kašíka však definitivní sestup Zlína do Chance ligy neodvrátila. Berani padli v nedělním 57. Kole Tipsport extraligy na ledě Mladé Boleslavi 1:4. Po 42 letech opouští českou nejvyšší soutěž, od září budou hrát o patro níž. „Je to velice těžké,“ přemítal zkušený brankář, který před osmi lety slavil se stejným týmem mistrovský titul. Vyjádřil se i k možnosti, že by v klubu zůstal i v první lize.

Jak se teď cítíte?

„Je to těžký, náročný… Když je člověk ze Zlína a hraje za svůj rodný tým, tak to člověk celou sezonu těžce snáší, když se hraje o sestup. Teď je to definitivní, ale jasné už je to delší dobu. Je to velice těžké. Každého zápasu, který teď chytám, si nesmírně vážím. Jedu na sto procent. Dneska tam asi nebylo nic, z čeho bychom mohli vyhrát. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří sem přijeli, vážili tak dalekou cestu. Moc si toho vážím, chtěl bych jim ještě zatleskat. Těžko se mi to hodnotí, ale na druhou stranu, když se člověk zamyslí, co se děje ve světě, na Ukrajině, v Rusku... Oproti tomu jsou to maličkosti, malichernosti. Spíš bych chtěl ještě popřát Ukrajině a lidem tam, ať se drží. I když mě hokej hodně trápí, tak oni to mají mnohem těžší než my.“

Předvedl jste několik akrobatických zákroků, jen díky vám nebyl rozdíl ve skóre výraznější. Šel jste do zápasu tak, že se rozkrájíte a pro výhru uděláte vše?

„Jak jsem říkal, nesmírně si vážím, že můžu extraligu chytat. Přijeli naši fanoušci a já bych se tam chtěl úplně roztrhat, ale bohužel to letos nevyšlo. Musím uznat kvalitu Mladé Boleslavi, od začátku hráli fakt skvěle. První třetina byla nesmírně těžká, měli toho hodně. Co víc k tomu říct…“

Co se ve vás odehrávalo, když se zápas chýlil ke konci?

„Abych řekl pravdu, přeberu to pak na sebe. Snažím se chytat co nejlíp. Přece jen, když se zápas nevyvíjí tak, jak by měl, tak je vždycky o co hrát. Člověk si v bráně musí najít něco, o co bojuje. Nikdy nevíte, kdo vás na tribuně sleduje. Třeba někoho zaujmete a třeba si vás vybere, když by to nemělo vyjít ve Zlíně. Musíte bojovat za každé okolnosti a nikdy se nevzdávat. I když se zápas nevyvíjel dobře, kluci z Boleslavi měli spoustu šancí. Na druhou stranu můžu mít aspoň trochu dobrý pocit z toho, že jsem aspoň něco chytil. Pomohl jsem klukům mít naději v zápase.“

Co jste si řekli po zápase v šatně?

„Spíš po druhé třetině byly v kabině emoce, to k tomu patří. Nemůžeme si dovolit hrát zápasy s takovým nasazením. Neříkám, že bychom se na to vyprdli, ale prostě to nebylo ono. Přijeli diváci ze Zlína a měli bychom jim to nějakým způsobem vrátit. Po druhé třetině bylo něco řečeno a ve třetí už to nebylo tak do očí bijící.“

Kde hledat hlavní příčiny zlínského pádu?

„Těžko říct. Když jsme vyhráli titul, tak jsem měl tu čest hrát s takovými hráči jako Leška , Balaštík , Čajánek , Hamrlík, Veselý. Mohl bych jmenovat jednoho hráče vedle druhého – Petr Zámorský , Petr Holík . Byl to tak neuvěřitelně skvělý tým, sešly se generace starších i mladších. Nebudeme si nic nalhávat, v té době bylo hodně peněz v klubové kase. Občas je to i o penězích, a když máte silného sponzora a kvalitní vedení, které to dobře poskládá, tak je to přece jen lehčí, než když nemáte takové finanční zázemí jako třeba Třinec a podobné týmy. Na to se ale nedá vymlouvat. Tým byl na sezonu docela dobře poskládaný, ale bohužel to nevyšlo. Nemůžu hledat příčiny, můžu hledat jen chyby v sobě a být lepším a lepším vůdcem pro kabinu.“

Dá se v celé sezoně najít nějaký bod zlomu?

„Bavili jsme se o tom s klukama. Asi hluché období, kdy jsme 14 zápasů po sobě ani nebodovali. To byla největší ztráta v sezoně. Čtrnáct zápasů, to je celá jedna čtvrtina a to nemáte šanci dohnat, pokud neuděláte další šňůru deseti výher v řadě. V této části sezony se asi rozhodlo o neúspěchu.“

Myslíte, že se Zlín může hned za rok do extraligy vrátit?

„Teď bych se k tomu ani nechtěl vyjadřovat. Je spoustu věcí, které člověk zpracovává. Uvidíme, těžko říct, ještě ani nevíme, jak bude vypadat sestava, jak se to poskládá.“

A co se týká vás?

„Smlouvu na příští rok mám, ale v tomhle hokejovém životě člověk nikdy neví. Přál bych si, abych mohl zůstat a zabojovat o to, ale těžko říct, jak to dopadne.“

Mladá Boleslav - Zlín: C’est la vie. Fanoušci hostů se loučí s extraligou

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 4:1. Hosté definitivně sestupují do Chance ligy

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:37. Kotala, 18:36. Lintuniemi, 26:28. O. Flynn, 39:58. Pláněk Hosté: 14:24. Köhler Sestavy Domácí: Krošelj (M. Schwarz) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Fillman – Lunter, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Fořt, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Hosté: Kašík (Huf) – Suhrada, O. Němec (A), Hamrlík, Ferenc, Riedl, M. Novotný – Honejsek, Claireaux, Zabusovs – Kubiš (C), Hejcman, Köhler – P. Sedláček (A), Makarenko, Okál – Karafiát, R. Veselý, Fryšara – Čechmánek. Rozhodčí Mrkva, Kika – Kajínek, Ondráček Stadion Návštěva 977 diváků

PSG Berani Zlín Vše o klubu ZDE