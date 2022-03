O co se ještě hraje v extralize: duel o Prezidenta i domácí výhoda

O co se ještě hraje v extralize? • FOTO: koláž iSport.cz Fanoušci se vracejí na stadiony, hokejová horečka stoupá. Adrenalin taky. Kromě zlínského odpadlíka mají všichni o co hrát. V banku pro čtrnáct týmů leží moře výzev. Jágrovo Kladno se baráži těžko vyhne, ale nemůže si dovolit přestat makat, jinak může z extraligy vyfičet jako Berani. Začít venku předkolo? Taky nic moc nabídka. Poslední čtyři kola (někdo tři, někdo pět) slibují výživnou podívanou. Blíží se období slávy i padání hlav. O co komu jde?

Prezidentský pohár Řečeno meteorologickou hantýrkou je polojasno, až skoro jasno. K poháru Prezidenta má jasně našlápnuto hradecký Mountfield. Aktuálně má na Třinec náskok pouhých dvou bodů, k tomu zápas k dobru. Pro Hradec navíc mluví i los. Dvakrát si zahraje s Litvínovem, pak s Vítkovicemi a Motorem. Oceláře čekají tři duely venku, navíc na ledech nabitějších soupeřů. Prezidenta potřebují určitě víc než slezský rival. Pro Východočechy by šlo o první celkový triumf v základní části v historii. „Jako cíl to ale nemáme, nekoukáme na to. Snažíme se jít zápas od zápasu a formu směřovat především k play off. Je ale super, že máme jistotu prvních dvou míst,“ říká útočník Radek Pilař s tím, že teď v Hradci ladí zejména přesilovky a oslabení na klíčovou fázi ročníku. los Mountfieldu Litvínov (v), Litvínov (d), Vítkovice (v) Motor ČB (d) los Třince Liberec (v), Pardubice (v), Ml. Boleslav (v) SESTŘIH: Kometa Brno - Mountfield HK 2:4. Východočeši vyhráli poosmé v řadě, na prvním místě mají dvoubodový náskok

Přímá účast ve čtvrtfinále Mezi třetím a šestým místem jsou za sebou natřískány čtyři týmy ve čtyřech bodech. Klíčová hraniční čára vede pod elitní čtyřkou. Právě ta odděluje týmy s jistou přímou účastí ve čtvrtfinále play off od těch, které čeká předkolo. „Máme všichni obrovskou motivaci to uhrát. Program je hodně náročný, odpočinek by se každému hodil,“ říká sparťanský útočník David Tomášek. Právě Pražané v posledních dnech skvěle šlapou. Vyhráli třikrát v řadě a docvakli se. Ještě před měsícem se přitom topili kdesi kolem desátého místa a spíše se strachem koukali pod sebe. V nabitém kusu tabulky jsou jejich největšími soupeři Plzeň, České Budějovice a Pardubice, které jsou aktuálně týmem s nejhorší formou v soutěži. Člen elitní čtyřky má k dobru deset až dvanáct dnů zápasového volna, účastník předkola jen dva… SESTŘIH: Sparta - Liberec 5:2. Tomášek třemi body řídil další triumf Pražanů

Začínat předkolo doma Týmy na pátém až osmém místě začnou série předkola play off na vlastním pracovišti. Ve formátu na tři vítězná utkání často klíčová výhoda. Kluby ve vrchní polovině tabulky už mají z tohoto pohledu jasno, definitivní puntík jistoty chybí jen u aktuálně osmých Vítkovic. Aby je devátá Mladá Boleslav ještě zvládla poslat pod sebe, musela by vyhrát všechny tři své zbývající duely. Ostravané by oproti tomu museli čtyřikrát odejít s nulou. Vzájemné zápasy vyznívají lépe pro Bruslaře, je však vysoce pravděpodobné, že na rovnost bodů vůbec nedojde. Boleslav navíc musí hledět taky za paty, na třinácté Vary má náskok šesti bodů. „Hlavně jít od zápasu k zápasu a nedělat blbosti. Musíme se o to porvat, tlačit se do branky, všechno tam cpát,“ burcuje obránce Martin Pláněk. 2/11 - Pouze dvě výhry z posledních jedenácti utkání mají na kontě hokejisté Mladé Boleslavi. Doma porazili Motor a Zlín. Venku během celého února ani jednou neuspěli. SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 4:1. Hosté definitivně sestupují do Chance ligy

Play off, nebo konec sezony Na úplném dně už jsou karty rozdány jasně. Černý Petr zůstal Zlínu, který půjde z extraligového kola ven. Baráž prakticky s jistotou potká Kladno. Pořádná řežba čeká partu nad ním. Litvínov, Kometa, Olomouc a Karlovy Vary. Čtyři kluby narvané ve dvou bodech! Jednoho z nich čeká přesně za týden konec sezony. Poněkud útlumový ročník už se nepodaří nakopnout Karlovým Varům a skončí třinácté. O příčku nad nimi Kometa, která by měla okupovat úplně jiné pozice, jenže znovu ji nezbude než doufat, že se probere v play off. Olomouc vyloženě ladí na play off, tomu odpovídá i její nepříjemný hokej z poslední doby. A Litvínov? Černý kůň vyřazovací fáze je asi silné označení, ale koník, co sem tam dost bolestivě kopne, určitě ano. Proti němu nebude chtít nastoupit nikdo. los Litvínova Mountfield HK (d), Mountfield HK (v), Olomouc (d), K. Vary (v) los Komety Plzeň (d), Olomouc (d), Liberec (v), Kladno (d), Olomouc (v) los Olomouce Kometa (v), Pardubice (d), Litvínov (v), Kometa (d) los Karlových Varů Ml. Boleslav (v), Sparta (d), Plzeň (v), Litvínov (d) SESTŘIH: Kometa Brno - Sparta Praha 2:1. Horký dvěma góly utnul sérii Pražanů