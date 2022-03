Pavelka po další domácí nule Liberce: Kluci v nás mají důvěru a to je základ

Pro gólmana asi nejlepší možný výsledek?

„Ano. Dlouho to bylo 0:0, zápas byl o jedné brance, kterou se podařilo vstřelit nám. Pak jsme výborně blokovali střely, ubránili i powerplay a dali na 2:0. Jsme rádi, že tu body zůstaly a pokračujeme dál. Chceme pořád zabojovat o tu čtyřku.“

Zmínil jste boj o čtyřku. Vnímal jste to i vy v brance, o jak důležité klání šlo?

„Jasně, ale ty zápasy jsou teď všechny těžké, každý se připravuje buď na čtvrtfinále, nebo na předkolo. Vše se hraje naplno. Dnes si ale myslím, že jsme byli o trochu lepší tým a zaslouženě jsme vyhráli.“

Tým šlape, má formu. Lze to stáhnout i na vás? Protože poslední zápasy chytáte v naprostém klidu.

„Tak snažím se chytat v klidu a kluky podržet. Teď jsem dostal trochu víc prostoru. To mi pomohlo, včetně utkání v Benátkách, co jsem odchytal. Byl jsem trpělivý, snažím se na sobě pracovat, a jak jsem říkal už minule. My oba s Kvakym pracujeme, makáme. Doufám, že nám to vydrží co nejdéle. Ale tahle nula patří celému týmu. To oni zblokovali plno střel. Oproti zápasu, který jsem chytal v Třinci před 10 dny, tak tam na mě šlo více šancí.“

SESTŘIH: Liberec - Třinec 2:0. Pavelka vynuloval Oceláře, rozhodl Klepiš

Určilo možná vaše vítězství v Třinci, že jste do branky šel i nyní?

„Je to možné, ale je to spíš otázka pro trenéry. Teď se nás snaží nějakým způsobem točit a na mě vyšel zase Třinec. Neviděl bych v tom velké spojitosti, že když jsem tam jednou vyhrál, tak mě tam budou dávat proti nim pořád. Ale jsem rád, že se to povedlo i podruhé. Těch utkání už prostě moc není a proto je třeba z nich vydolovat, co se dá.“

Pozměnilo se v kabině, jak se vnímá pozice brankářů? Protože sám říkáte, že se s Petrem Kváčou více točíte v brance.

„Myslím, že ne. Kvaky je jednička a teď nás točí. Nechci tu říkat, že jsem jednička, nebo něco takového. Oba jsme vyrovnaní gólmani a oba se snažíme, ať chytám já, nebo on, odvést tu nejlepší práci pro tým. A hlavní je, že pokud tam bude Petr, nebo já, tak kluci teď v nás mají důvěru a to je hrozně důležité.“

