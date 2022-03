Lahůdkářství Kometa. Úleva, řekl Holík. Kouč se sháněl po novinářích

Obrovský řev a zaťaté pěsti ve vzduchu. Tak vypadala střídačka Komety po výhře v Liberci 3:2. Tvrdě vydřená výhra zajistila díky prohře Karlových Varů pro Brno účast v předkole play off a konec nejistého přešlapování. „Teď po zápase víme, že Vary prohrály a to je pro nás určitě dobře. Je to úleva,“ přikývl hrdina utkání Petr Holík, jenž Bílé Tygry sestřelil dvěma brankami a jednou asistencí a nadělil si tak krásný dárek ke čtvrtečním třicetinám.

„Dobrý den, vítejte v našem lahůdkářství,“ jako by chtěla první formace Komety sdělit všem fandům na libereckém stadionu. Kombinace, které do prázdné branky předvedla, byly naprosto prvotřídní. A ve všech měl prsty mazaný diblík Petr Holík. První z nich sám po přistrčení Petera Muellera zakončil, aby poté parťákovi pomohl s Martinem Zaťovičem připravit zakončení do prázdné branky v přesilovce. Třetí gól? To Marek Ďaloga objel celé pásmo a naservíroval puk před Holíkovu čepel. Ten jen pomyslně smekl. Tyhle tři momenty určily ráz utkání.

„Jednou jsem byl sám před gólmanem. Spadlo to tam, možná jsem to udělal dobře, to nevím. Fakt nevím, co jsem tam vlastně udělal. V přesilovce to bylo nacvičené. Super, že nám to vyšlo, protože přesilovky letos z naší strany nebyly nic moc. A pak jsem dával do prázdné. I když to není samozřejmost, já jsem taky schopný prázdnou branku úplně minout,“ vyprávěl v dobrém rozmaru šikovný centr po utkání.

Liberec - Kometa: Další brněnská paráda! Po Ďalogově akci zakončoval Holík, 1:3

Úleva z něj přímo vyzařovala. V posledním utkání totiž Kometa ztratila s Olomoucí dvougólový náskok a těžce si zavařila na poslední kola. Tím spíš, když to na severu Čech vypadalo na podobný průběh. „Vzpomněl jsem si na to. V kabině jsme si říkali po druhé třetině. Ne, že bychom se vraceli do minulosti, ale řekli jsme si věci, které musíme plnit. A i když jsme dostali gól, tak jsme to nějak ukopali,“ porovnal Holík oba zápasy.

„Snížili jsme na 2:3. Pak jsme měli smůlu, trefili jsme tyč, dvakrát to skákalo na čáře,“ okomentoval závěr utkání liberecký Adam Najman. Ano, v té době se Brno klepalo, další ztráta by mohla být fatální. Nicméně těsný náskok nakonec vydržel a díky prohře Karlových Varů má jisté předkolo. „Přitom si troufnu říct, že jsme byli lepším týmem, ale zlobila nás efektivita,“ dodal trenér Patrik Augusta.

Liberec - Kometa: Nádhernou přesilovkovou souhru zakončil do odkryté branky Mueller, 1:2

„Nechci vyzdvihovat jedince, chci pochválit celý tým. Ano, byli jsme ve třetí třetině pod tlakem, ale i tak jsme to zvládli a jsem rád, že to štěstí bylo tentokrát při nás,“ shrnul svůj pohled také dobře nalazený Jiří Kalous. Ten se při tiskové konferenci domáhal většího počtu novinářů, pět natažených mikrofonů jeho směrem mu přišlo málo. „Kde jsou všichni po takovém zápase,“ ptal se s úsměvem. Dokonce pochválil mladého kolegu s dlouhým sestřihem, že on nosil v mládí podobný. „Ale to už je dávno,“ smál se.

Zatímco jihomoravská chlouba si zajistila, co potřebovala a její představitelé rozdávali dobrou náladu, libereckým se zkomplikoval jejich cíl do konce sezony. Boj o čtyřku se v tuto chvíli přesunul už jen do roviny teorie.

Góly Domácí: 15:59. A. Najman, 47:50. Filippi Hosté: 08:40. P. Holík, 25:47. P. Mueller, 29:00. P. Holík Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Aubrecht, Derner, M. Ivan, Melancon, M. Rosandić, L. Šmíd (A), Štibingr – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Klepiš, Ordoš, M. Zachar – Rychlovský, J. Vlach, J. Šír – A. Najman, P. Jelínek (C), Klapka. Hosté: Čiliak (Tomek) – Ďaloga, L. Doudera, R. Holland, Kučeřík, Tansey, Fajmon, Jan Sedláček – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Vincour, A. Zbořil, L. Horký – T. Šoustal, R. Pavlík, Kollár – Rákos, Šik, Dočekal. Rozhodčí Pešina, Hradil – Hlavatý, Zíka Stadion Home Credit Arena, Liberec

Z V VP PP P Skóre B 1. Mountfield 54 31 8 5 10 179:111 114 2. Třinec 54 31 4 7 12 168:114 108 3. Sparta 54 25 6 6 17 195:151 93 4. Plzeň 55 24 5 9 17 166:151 91 5. Pardubice 54 21 11 4 18 168:149 89 6. Č. Budějovice 54 25 5 4 20 160:146 89 7. Liberec 54 24 3 8 19 137:141 86 8. Vítkovice 54 21 8 5 20 138:142 84 9. M. Boleslav 55 21 3 6 25 126:145 75 10. Olomouc 54 18 8 4 24 128:150 74 11. Brno 54 16 10 5 23 142:161 73 12. Litvínov 54 18 4 8 24 149:167 70 13. K. Vary 54 17 4 7 26 154:174 66 14. Kladno 54 14 6 8 26 141:176 62 15. Zlín 54 9 6 5 34 107:180 44 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

Baráž Sestup