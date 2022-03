Deprese Energie: play off, nebo baráž. Na poslední kolo navíc přijdou o halu

Stoprocentně jisté místo ve čtyřce ještě Pražané nemají, leč k němu jsou velmi blízko. Náskok na krizí zmítané Pardubice činí čtyři body. Rudí navíc v závěrečných dvou kolech budou doma hostit dva nejhorší týmy základní části – Zlín a Kladno.

„Bojujeme o čtyřku, Vary taky o svoje umístění. Rozhodla první branka, která to překlopila na naši stranu. Vynikající výkon podal brankář Machovský, který tím položil základ vítězství,“ vyzdvihl gólmana Sparty trenér hostů Josef Jandač.

Brankář byl velmi blízko druhé nule z posledních tří utkání. Nakonec mu ji v 55. minutě korekcí skóre sebral Tomáš Rachůnek. „Jo, mrzí mě to. Čisté konto je vždycky hezká vizitka. Pro nás jsou ale hlavně důležité tři body. Vary ale hrály fakt skvěle, takže bych řekl, že ten jeden gól si zasloužily,“ uznal Machovský.

Právě Rachůnek pak na druhé straně lovil slova jen těžko. Energie nepodala špatný výkon, natažené ruce ale žádný bod nechňaply. Naopak od soupeře ještě dostaly přes prsty. „Už to není náhoda. Nevím. Začali jsme dobře, měli jsme dobrý pohyb. Sparta pak ukázala sílu a potrestala, co jsme jí nabídli. My jsme svoje šance nevyužili. Když nemůžeme vstřelit branky, musíme hrát na 0:0 a prostě to ukopat,“ kroutil hlavou útočník.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Sparta Praha 1:4. Hosté potvrdili formu také na ledě Energie

„Před zápasem jsme si řekli, že chceme hrát o play off, nic jiného neřešit. Sparta nás ale vyškolila. Kladno je za zády, nikdo to za nás neodehraje. Musíme další zápas zvládnout a nic jiného neřešit. Nevím, co k tomu víc říct,“ přidal. Na dvanácté místo ztrácí Energie čtyři body, stejný náskok má pak na Kladno s barážovým bubákem.

Šichta čeká Karlovarské pořádně těžká. V neděli pojedou do Plzně, která se taky rve o čtvrté místo. V úterý pak v poslední kole základní části měli ve své hale uvítat Litvínov, jenže se tak nestane. KV Arena se totiž od příštích dnů stane centrem pro pomoc ukrajinským uprchlíkům. Kde se možná klíčový duel celé sezony odehraje, zatím není jasné.

​„Musím velmi ocenit věcný přístup vedení města Karlovy Vary, jednatele KV Areny, ale i vedení klubu HC Energie, protože harmonogramu hokejových zápasů se rozšíření prostor uprchlického centra do haly samozřejmě výrazně dotýká. Moc všem děkuji za pochopení situace a vstřícnost, se kterou k tomuto řešení přistupují. Nyní je to jediná možnost, jak bez přerušení provozu centra můžeme kapacitu zdvojnásobit a urychlit tak odbavení ukrajinských občanů. Doufáme, že to pochopí i fanoušci Energie,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Na stadionu vznikne sklad humanitární pomoci vydávané zaregistrovaným ukrajinským občanům.

