SESTŘIHY: Hradec slaví Prezidenta! Zlín obral Plzeň, sedmý pád Dynama

Mountfield HK - Litvínov

Už dvě kola před koncem poznala základní část hokejové extraligy svého vítěze. Hradec Králové vrátil Litvínovu úterní porážku, před 5536 diváky vyhrál 3:0 a s předstihem si zajistil Prezidentský pohár, protože má dvě kola před koncem náskok šesti bodů před druhým Třincem a lepší bilanci ze vzájemných zápasů. Pro Hradec Králové to znamená největší úspěch v hokejové historii města.

Nebýt hradecké cesty za pohárem, stejně by se utkání neslo ve slavnostním duchu. Domácí útočník Jakub Lev totiž nastoupil k 594. extraligovému zápasu v řadě, čímž v čele historických tabulek překonal dosavadní rekord Petra Lešky. Pamětní dres dostal už před úvodním buly.

Obrovská chuť hokejistů Mountfieldu byla znát hned od úvodních minut, kdy hrozili dokonce ve vlastním oslabení. Těsně po jeho skončení otevřel skóre z přečíslení Kevin Klíma, jemuž nechal gólman Godla zcela odkrytou branku. Druhý útok domácích se před přestávkou postaral o další radost. Kevin Klíma rychle doplnil útok, prostrčil puk Perretovi, ten si stáhl kotouč na bekhend a opět zakončil do prázdné brány.

Půl zápasu trvala absolutní hradecká dominance. Po chybě při litvínovském střídání ji mohl podtrhnout Lalancette, ale Godla ukázal, proč si ho Verva pojistila na další dvě sezony. Až když za domácím brankářem Novotným zazvonila horní tyč po odvážném pokusu mladíka Svobody, hosté se začali osmělovat. Jako by ale zapomněli střílet. Za dvě třetiny vyslali na bránu ostudné tři rány.

Ani domácí hráči ale nemířili přesně, anebo naopak až příliš přesně: Kevin Klíma v přečíslení minul a McCormacka zastavila tyčka. Největší potlesk si tak vysloužil litvínovský útočník Zdráhal za gesto fair play, kterým odvolal vyloučení Nedomlela.

Agresivitu a přímočarost vystřídala v poslední části na hradecké straně rozvaha, v útočných akcích někdy až zbytečná. Verva naproti tomu zaměstnala Novotného dostatečně na to, aby neohrozila nedávný antirekord Zlína se sedmi střelami na branku za zápas, ale třetí čisté konto v novém dresu mu už nesebrala. V power play ukončil její naděje Kelly Klíma.

Ohlasy trenérů:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Byl to výjimečný zápas v parádní kulise. Dvě třetiny jsme byli výrazně lepší, ale bohužel jsme neproměňovali jasné šance a vedli jenom 2:0. Ve třetí třetině jsme se o to trošičku báli a Litvínov měl svoje šance. Výsledku si moc vážíme, jsme rádi, že se nám to podařilo dotáhnout už dneska a mohli jsme s fanoušky oslavit Prezidentský pohár.“

Vladimír Růžička (Litvínov): „Hradec dokázal, proč je první. Od začátku až do konce byl ve všem lepší a výsledek je ještě přívětivý k tomu, jak zápas vypadal. Nezbývá nám než mu pogratulovat k vítězství v základní části a přejeme hodně štěstí dál.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:50. Kevin Klíma, 17:36. Perret, 58:23. Kevin Klíma Hosté: Sestavy Domácí: F. Novotný (Kiviaho) – Nedomlel, Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Jank, McCormack – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Miškář, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Cingel, Orsava – Ščerbak. Hosté: Godla (Neužil) – D. Kolář, Stříteský, Hrbas, Strejček, Demel, D. Zeman – Sukeľ, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), Fronk, Jarůšek – Kudrna, Gerhát, P. Svoboda – Zygmunt, V. Hübl (C), M. Havelka – F. Lukeš (A). Rozhodčí Pražák, Pilný – Gerát, Hynek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5 536 diváků

Olomouc - Pardubice

Po úvodním tlaku Olomouce převzali iniciativu hosté, kteří měli v první třetině více brankových příležitostí. Skóre mohl otevřít Cienciala, ale Konrád proti němu včas zasáhl betonem. V polovině první třetiny vytvořili hostující hráči velký závar před olomouckou brankou, Konrád byl ale nadvakrát úspěšný a svůj tým podržel.

Zakončení nevyšlo ani zcela volnému Matýsovi. Převahu tak Pardubice potvrdily až v první přesilové hře , kdy se z hranice pravého kruhu prosadil střelou z první Cienciala. Zvýšit mohl z mezikruží Poulíček, jenže Konrád zasáhl. Hostující brankář Frodl v úvodních 20 minutách proti žádné vyložené šanci zasahovat nemusel, nejnebezpečnější byla až Knotkova teč sekundu před koncem první třetiny mířící nad branku.

Olomouc zahrozila ve své první přesilové hře na začátku druhé třetiny, jenže Ondrušek branku od modré čáry těsně netrefil a Káňa zamířil jen do boční sítě. Šikovné ruce a dobré vidění hry pak znovu předvedl Krejčí, který se s přihrávkou neunáhlil, počkal si na najíždějícího Kunce a přihrál mu na střelu z první. Jednadvacetiletý olomoucký útočník se trefil do odkryté branky z podobného místa jako Cienciala při první brance.

Těsně po polovině hry nevyužili špatné střídání domácích Rohlík s Kofferem, Konrád ve spolupráci s vracejícími se obránci obstál. Blízko druhé brance byli také domácí, Frodl ale dorážku Bambuly zneškodnil. V závěru druhé třetiny zachránila Pardubice dvakrát branková konstrukce, nejdříve se puk otřel o tyč po zakončení Nahodila a dorážka Káni zamířila vedle, poté trefil konstrukci prudkou střelou také obránce Rašner.

Na začátku třetí třetiny už šli domácí do vedení, Frodla překonal po střele Buriana dorážející Lichanec. Olomouc se po druhé brance zaměřila na defenzivu, z čehož pramenil pardubický tlak. Toho využil Košťálek, jehož prudkou střelu zastavila až tyč Konrádovy branky. Jen o chvíli později do brankové konstrukce zamířil z ideální pozice také Kousal.

Vyrovnat se Pardubicím podařilo tři minuty před koncem základní hrací doby. Zásluhu na tom měl obránce Kolář, který dorazil do sítě odražený puk po střele Říčky. Když už se zdálo, že utkání dospěje do prodloužení, dostal na modré čáře nabito Škůrek a prudkou ranou prostřelil vše, co mu stálo v cestě.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:37. Michal Kunc, 43:27. Lichanec, 59:55. Škůrek Hosté: 13:15. Cienciala, 56:58. J. Kolář Sestavy Domácí: Konrád (Špunar) – Ondrušek (C), T. Černý, Švrček, Dujsík, Řezníček, Škůrek, Rašner – J. Káňa, David Krejčí (A), Nahodil – Kusko, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, P. Kolouch, Navrátil – Burian, Lichanec, Michal Kunc. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Mikuš (A), J. Zdráhal, O. Vála, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, Petgrave – Paulovič, Poulíček (C), A. Musil – Matýs, R. Kousal, Camara – Říčka, Cienciala, Hecl – Koffer, Anděl, O. Rohlík. Rozhodčí Roman Mrkva, Zbyněk Kubičík – Jiří Ondráček, Ondřej Malý Stadion Zimní stadion Olomouc

Karlovy Vary - Sparta

V úvodním dějství se hrál ofenzivní hokej z obou stran. Hned v úvodní minutě se nebezpečnou střelou prezentoval hostující Dvořák. V 6. minutě jen díky výbornému přesunu gólmana Lukeše nedokázal Šmerha trefit odkrytou část domácí branky. Karlovy Vary se dostaly ke slovu díky první přesilovce, ale Kohout ani Flek z bezprostřední blízkosti nedokázali překonat rovněž pozorného Machovského. Když ani Vitouch po chybě karlovarské obrany nepřekonal ze samostatného úniku domácího gólmana, šlo se do šaten za bezbrankového stavu.

Ve 23. minutě byl blízko vedoucí brance Koblasa, ale proti byl levý beton Machovského a ani tutovka Rachůnka o minutu později se neujala. Postupně ale aktivitu opět přebírali hosté a výsledkem byla ve 26. minutě vedoucí branka, poté co Horák v předbrankovém prostoru tečoval Moravčíkovo nahození. Po obdržené brance byl o chvíli později za držení vyloučen Dlapa a Sparta svoji první přesilovku díky Formanově důslednosti ve 27. minutě zužitkovala.

Poslední dvacetiminutovka byla zcela v režii hostů. Ve 41. minutě dostali po vyloučení Kulicha a Plutnara možnost hrát 28 sekund přesilovku pět na tři, sice ji nevyužili, ale ve 43. minutě se v klasické přesilovce přesně z prostoru mezi kruhy potřetí trefil Moravčík. Navíc ve 47. minutě se po chybě karlovarských obránců na útočné modré čáře dostal k puku Dvořáček a samostatný nájezd proměnil nekompromisní střelou ve čtvrtou branku.

Nakonec se gólu dočkali i Západočeši, radost Machovskému z čistého konta pokazil v 55. minutě po přesné nahrávce Fleka Rachůnek.

Ohlasy trenérů:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Myslím, že začátek utkání byl vyrovnaný, možná že jsme si ve druhé polovině první třetiny vytvořili trošku větší tlak a větší šance. Paradoxně ve druhé třetině, kdy jsme měli nejlepší pasáž a vytvořili jsme si tam vyložené šance, ze kterých jsme měli skórovat a nebyli jsme produktivní, tak nás Sparta potrestala a z jednoho shozeného kotouče využila dvě přesilové hry a bylo pro nás v podstatě po zápase. Dnes nám chyběla produktivita, chyběly nám branky a potom nám chybí body. Hráčům se nedá nic vytknout, upřít snaha, nechali na ledě co mohli, ale Sparta dnes byla lepší a proto vyhrála. Bohužel musíme se rvát dále, musíme udělat všechno pro to, a by jsme tu sezonu zakončili nejlépe jak to půjde. Musíme se prostě rvát dál.“

Josef Jandač (Sparta): „Bojujeme samozřejmě o čtyřku a Karlovy Vary také o své umístění, proto byl začátek takový rozkouskovaný. My jsme tam měli sem tam nějakou situaci, ale Vary také vždy zahrozily. Myslím, že na naší stranu to překlopil první gól, když předtím výborný Machovský chytil vyložené šance domácích a dal nám šanci na výhru. Tím, že jsme dali první gól a využili jsme první přesilovku, tak jsme dali základ pro vítězství. Několikrát jsme tady zažili, že jsme měli dobře rozehraný zápas a Vary to vždycky otočily, tak jsme rádi, že jsme zvládli i poslední třetinu a dotáhli to do tří bodů.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 54:40. T. Rachůnek Hosté: 25:09. R. Horák, 26:51. M. Forman, 42:30. Moravčík, 47:00. Dvořáček Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, Parkkonen, D. Mikyska, Pulpán (A), Weinhold – T. Rachůnek (A), T. Mikúš, Flek – Kulich, Hladonik, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Průžek, Jiskra, Osmík. Hosté: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, Tomáš Dvořák, A. Polášek, T. Pavelka, Moravčík, David Němeček, M. Jandus – Buchtele, Chlapík, Tomášek – M. Forman, Sobotka, M. Řepík – Šmerha, R. Horák, Z. Doležal – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Rozhodčí Svoboda, Šindel – Brejcha, Votrubec Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3237 diváků

Vítkovice - České Budějovice

Lépe do zápasu nastoupili hosté, ale ránu Novotného ve druhé minutě zastavila tyčka a puk za brankovou čárou nenašla ani dodatečná kontrola videozáznamu.

První gól však padl do českobudějovické sítě. Illéš v 11. minutě nabil od mantinelu na osu kluziště Fridrichovi, který z voleje prostřelil Hrachovinu.

Ještě před koncem úvodní dvacetiminutovky ale Jihočeši kontrovali: v čase 19:29 prošel Vráblíkův příklep od modré čáry nad Dolejšovým ramenem do sítě.

Hned ze startu druhého dějství musel Dolejš eliminovat šanci Pecha, ale i tak si brzy Budějovičtí uzmuli vedení, když ve 23. minutě jim dokonale vyšlo vhazování a po zpětné přihrávce Novotného, se z kruhu bez přípravy trefil přesně Valský.

Vyrovnání pak před odkrytou bránou prováhal Krenželok, ale druhá desetiminutovka prostřední části patřila domácím. Lakatoš v 35. minutě usměrnil tečí střelu Solovjova a bylo vyrovnáno.

O minutu později mohl skóre otočit Marosz, ale orazítkoval jen tyčku. Úspěšnější byl v 39. minutě, když při signalizovaném vyloučení ve vítkovické výhodě dorazil za Hrachovinu vyraženou ránu Flicka.

Hra se však nadále přelévala jako vlnách a v třetí části se znovu nadechli hosté. Domácí ještě odolali šanci Hanzla, jenž pálil do tyče, ale ve 49. minutě prokázal svůj velký přínos pro tým Gulaš a v přesilové hře oslavil svůj návrat do sestavy po měsíční pauze svou klasickou trefou bez přípravy.

Nakonec ovšem větší bodová kořist zůstala v Ostravě. V prodloužení dostal Krenželok přihrávku před bránu od Marosze a rozhodl.

Ohlasy trenérů:

Miloš Holaň (Vítkovice): „Chtěli jsme jít do vedení, chtěli jsme být aktivní a to se nám podařilo. Škoda laciného gólu na konci první třetiny. Zápas plný zvratů, hodně se to tahalo. To co rozhodlo, že nemáme tři body, byl odpískaný faul, který dle mého nebyl. Voženílek tam skočil jako do bazénu. Nikdy jsem se k tomu nevyjadřoval, ale teď ty emoce musím pustit ven: co se na ledě někdy dějí za věci, za neodpískané fauly, kolik toho je. Soupeř má jedno vyloučení, my máme tři. Díky tomu třeba nezískáme tři body. Je to hodně k zamyšlení. Děkuju ale i tak hráčům, že našli cestu k vítězství a že si pro to šli.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Bylo to vyrovnané utkání. Po inkasovaném gólu jsme se dostali zpátky do utkání a na konci první třetiny jsme dali gól a pak jsme ve druhé třetině odskočili. Udělali jsme ale pár chyb a domácí nás u obou branek potrestali, když jsme si v předbrankovém prostoru špatně rozebrali hráče. Potom se to tahalo, vyrovnali jsme z přesilovky zásluhou gólu kapitána, který se nám vrátil do sestavy. V prodloužení jsme si špatně rozebrali hráče a soupeř rozhodl.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:18. Fridrich, 34:51. Lakatoš, 38:14. Marosz, 61:13. L. Krenželok Hosté: 19:29. Vráblík, 22:50. Valský, 48:18. Gulaš Sestavy Domácí: Dolejš (Stezka) – A. Solovjov, R. Pedan, Plášil, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok (C), J. Hruška (A), Lakatoš – Illéš, Marosz, Fridrich – R. Bondra, Flick, Dostálek – Dej, Chlán, Bernovský – Lednický. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček (A), Percy, Šenkeřík, Bučko, Štencel, Vráblík, Bindulis – J. Ondráček, Pech (A), Gulaš (C) – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Vondrka, Koláček, Holec – D. Voženílek, J. Novotný, Valský. Rozhodčí O. Hejduk, J. Kika – V. Lederer, D. Klouček Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 109 diváků

Zlín - Plzeň

Hokejisté Plzně promarnili šanci upevnit si pozici na přímý postup do čtvrtfinále. Mají sice dvoubodový náskok před pátými Pardubicemi i šestými Českými Budějovicemi, ale zbývá jim do konce základní části jediný zápas, zatímco pronásledovatelé budou hrát ještě dvakrát.

Utkání kvůli problémům Plzně s dopravou začalo o půl hodiny později až v 18:00. V úvodu prověřil Hufa od modré čáry slovenský obránce Graňák, zlínský brankář puk směřující ke vzdálenější tyči zneškodnil betonem. Skóre otevřel ve čtvrté minutě jiný bek Západočechů. Budík si po průniku položil Hufa a zakončil do volné části branky.

Domácí mohli zanedlouho vyrovnat, Okál ale Svobodu zblízka nepřekonal. Stejný hráč poté neuspěl ani se střelami z pravého kruhu a z hranice útočného pásma. Na druhé straně si do mezikruží najel Schleiss, jenž trefil beton roztaženého brankáře.

Ve druhé třetině to zdálky zkoušel k pravé tyči Lang. Jeho pokus se sice od Hufovy lapačky odrazil zpět do hřiště, k dorážkám se ale hosté nedostali. Do velké možnosti nahrál Schleiss před branku Kodýtkovi, ten ale mířil pouze do připraveného Hufa.

Druhý plzeňský gól nepřidali ani lotyšský reprezentant Dzierkals a Přikryl, který se objevil sám před Hufem. Skórovat proti svému bývalému klubu mohl volný Dufek, Huf jej ale vychytal. Po pokusu Gustava Thorella se v závěru druhého dějství snažil znovu udeřit Budík, letící kotouč se ale zastavil v Hufově lapačce. Domácí brankář si poradil i se zakončením z hole Bulíře.

Navýšit vedení se Západočechům podařilo až v přesilovce. Ve 42. minutě ji využil Bulíř, který z pravého kruhu zamířil pod horní tyč. Zlín ale dvěma góly během 47 sekund dokázal vyrovnat. Nejprve se krátce po početní převaze prosadil Sedláček, poté Svobodu překonal najetý Kubiš.

Plzni mohl náskok vrátit Suchý, na Hufa ale ve dvou šancích nevyzrál. Obrat ve skóre zase nedokonal Makarenko, Svoboda proti jeho bekhendovému blafáku natáhl pravý beton. Vítěze určily až samostatné nájezdy, Zlínu ve čtvrté sérii zařídil bod navíc Okál.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45:31. P. Sedláček, 46:21. Kubiš, . Okál Hosté: 03:36. Budík, 41:11. Bulíř Sestavy Domácí: Huf (Šarman) – M. Novotný, Riedl, O. Němec, Talafa, Suhrada, Hamrlík, Kunst – Zabusovs, R. Veselý, Honejsek – D. Luža, Hejcman, Köhler – Okál, Makarenko, P. Sedláček – Fryšara, Chludil, Kubiš. Hosté: Miroslav Svoboda (Pavlát) – Kaňák, Čerešňák, Graňák, Kvasnička, Budík, Hamšík – Suchý, Kodýtek, Schleiss – M. Lang, Bulíř, Dzierkals – Blomstrand, G. Thorell, F. Přikryl – J. Dufek, Malát, Dvořák. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Ganger, Rampír Stadion Zimní stadion Luďka Čajky - Zlín

Kladno - Mladá Boleslav

Hosté měli hned v úvodu výhodu přesilové hry, faul Baránka ale potrestat nedokázali. I díky tomu se dostali do vedení Rytíři. V 6. minutě překonal brankáře Růžičku střelou mezi betony po rychlém protiútoku a přečíslení dva na jednoho Hlava.

Bruslaři byli v útočném pásmu nebezpečnější, Bowa se jim ale překonat nedařilo. Flynn v 15. minutě trefil z úhlu jen tyč. Na druhé straně se následně neprosadil Pytlík.

Ve 23. minutě mohl zvýšit vedení Kladna Kubík z trestného střílení, trefil však jen tyč. Mladá Boleslav následně zatlačila Rytíře do hluboké defenzívy, prakticky neustále se hrálo v obranném pásmu domácích, Bow ale chytal spolehlivě a navíc si Bruslaři ani nevytvářeli výrazné šance.

Tým hrajícího majitele Jágra čekal na svou šanci z brejku a ve 36. minutě se dočkal. Po dlouhém obléhání kladenské branky se dostal do samostatného nájezdu Melka a překonal Růžičku podruhé. Vzápětí byl střelec druhého gólu vyloučen, místo snížení ale přišly šance domácích. Wood ale trefil jen tyč, poté se vyznamenal Růžička.

Obraz hry se nezměnil ani po druhé přestávce. Ve 46. minutě mohl snížit Flynn, i potřetí ale ze souboje s mladoboleslavským útočníkem vyšel vítězně Bow. Vzápětí mohl po Růžičkově chybě v rozehrávce duel rozhodnou Beran, hostující gólman ale své zaváhání napravil.

Další příležitost zdramatizovat utkání měli hosté při vyloučení Babky nebo Pytlíka, ani v početní výhodě ale recept na Bowa nenašli. Kanadský gólman tak podruhé v řadě udržel proti Bruslařům čisté konto.

Ohlasy trenérů:

Jiří Burger (Kladno): „První a třetí třetina byly poměrně vyrovnané, ve druhé jsme byli pod tlakem. Podržel nás Landon Bow a nám se podařilo z brejku zvýšit na 2:0. Ve třetí třetině jsme si to pohlídali, takže u nás je velká spokojenost, že jsme získali tři body a pořád máme o co hrát. Pořád jsme ve hře o třinácté místo. Uvědomujeme si, že to nemáme jen ve svých rukách, ale na druhou stranu jsme byli 4. ledna tři body od (posledního) Zlína.“

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Byl to zvláštní zápas z pohledu, že my jsme po jeho většinu byli v držení puku. Poměr střel 41:15 a prohra 0:2... Kladno nám jezdilo samo na bránu. My jsme to neměli zajištěné, tlačili jsme se do nich a oni zápas odbránili a odbrejkovali. Z toho dali dvě branky, což rozhodlo zápas. A naše neproduktivní přesilovka.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:35. Hlava, 34:56. Melka Hosté: Sestavy Domácí: Bow (Janus) – Dotchin (A), Arzamascev, Ticháček, K. Wood, Kehar, Baránek, J. Suchánek (A) – A. Kubík, Plekanec (C), Hlava – Pytlík, Zikmund, Melka – Jágr, M. Indrák, M. Beran – Babka, Kuťák, Donaghey. Hosté: J. Růžička (Krošelj) – Jánošík, Ševc (C), Pavel Pýcha, Pláněk (A), Lintuniemi, Fillman, Bernad – Lunter, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, P. Kousal – Adam Raška I, Fořt, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí Horák, Obadal – Lhotský, Svoboda Stadion Chomutov, ROCKNET ARÉNA Návštěva 1965 diváků

Liberec - Kometa Brno

Do utkání vstoupil aktivněji domácí Liberec a v první šanci se objevil Rosandič, před Čiliakem ale netrefil ideálně kotouč. Na opačné straně zase nebezpečně pálil Zaťovič, Kváča byl připraven. Poté byli za rozmíšku před Čiliakovou brankou současně vyloučeni Kučeřík a Jelínek a Brno šlo při hře ve čtyřech do vedení. Mueller hezky uvolnil Holíka a ten bekhendovou kličkou otevřel skóre.

Bílí Tygři se snažili o okamžitou odpověď a dobré šance měli Derner a Faško-Rudáš, Čiliak ale výborně zasáhl. V 16. minutě už se ale Liberečtí dočkali vyrovnávací trefy. Najman hledal přihrávkou před brankou volného Rychlovského, puk se ale šťastným odrazem od brusle jednoho z bránících hráčů odrazil až za Čiliakova záda. V závěru první třetiny mohl znovu Najman poslat domácí dokonce do vedení, Čiliak ale tentokrát výborně zasáhl.

Druhou část začala lépe Kometa, která si zahrála také první přesilovku v zápase. V ní předvedla osvědčenou souhru první formace a po přihrávkách Holíka se Zaťovičem poslal hosty do vedení trefou do odkryté branky Mueller. Severočeši mohli okamžitě odpovědět Zacharem, Čiliak ale jeho střelu i dorážku výborně vyrazil. A tak udeřilo znovu Brno. Po zmatcích v domácí defenzivě zvýšil v polovině utkání na rozdíl dvou branek druhým gólem v zápase Holík.

Liberečtí hráli poté v početní výhodě, nesehráli ji ale vůbec dobře a Čiliaka prakticky neohrozili. Až po jejím skončení předvedl hezký průnik Šmíd, brankář Komety byl ale opět na místě. V závěru druhé třetiny mu navíc po střele Rychlovského pomohla horní tyč.

Liberec pokračoval v aktivitě také ve třetí třetině a ve 48. minutě se dočkal kontaktní branky. V přesilové hře propálil Čiliaka dělovkou pod horní tyč Filippi. Bílým Tygrům vnesl vstřelený gól další energii a rázem jich byl plný led. Dobrou šanci měl Melancon, Čiliak ale s vypětím všech sil branku uhájil. Blízko vyrovnání byl Zachar, brněnskému brankáři ale podruhé v utkání pomohla horní tyč. V závěru třetího dějství sáhli domácí ke hře bez brankáře a vytvořili si obrovský tlak, vyrovnat už ale nedokázali.

Ohlasy trenérů:

Patrik Augusta (Liberec): „Odehráli jsme dobré utkání a myslím si, že jsme byli i lepším týmem. Bohužel jsme ale nedokázali využít naše šance a Kometa zkrátka dala o gól víc. Porážka nás mrzí, do dalšího zápasu ale půjdeme opět s jasným cílem vyhrát.“

Jiří Kalous (Brno): „Pro nás jsou to nesmírně důležité body, protože jsme si zajistili účast v předkole. Musím tým pochválit za výkon, a i když jsme byli ve třetí třetině hodně pod tlakem, tak tentokrát při nás stálo trochu štěstí. Zápas jsme zvládli vítězně a jsme za to moc rádi.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:59. A. Najman, 47:50. Filippi Hosté: 08:40. P. Holík, 25:47. P. Mueller, 29:00. P. Holík Sestavy Domácí: Kváča (J. Pavelka) – Aubrecht, Derner, M. Ivan, Melancon, M. Rosandić, L. Šmíd (A), Štibingr – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Klepiš, Ordoš, M. Zachar – Rychlovský, J. Vlach, J. Šír – A. Najman, P. Jelínek (C), Klapka. Hosté: Čiliak (Tomek) – Ďaloga, L. Doudera, R. Holland, Kučeřík, Tansey, Fajmon, Jan Sedláček – Zaťovič (C), P. Holík, P. Mueller (A) – Vincour, A. Zbořil, L. Horký – T. Šoustal, R. Pavlík, Kollár – Rákos, Šik, Dočekal. Rozhodčí Pešina, Hradil – Hlavatý, Zíka Stadion Home Credit Arena, Liberec