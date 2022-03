Jágrův nápad táhne! O2 arena se plní, ve hře jsou i virtuální vstupenky

Bude v úterý vyprodáno? „Moc bych si to přál!“ tvrdí Jaromír Jágr. Právě on přišel s myšlenkou, že by hokejoví Rytíři odehráli poslední zápas v základní části extraligy se Spartou v O2 Areně. Výtěžek poputuje na pomoc ukrajinským rodinám, které musely prchnout z těžce zkoušené země. Ta je pod ruskou palbou. „Věřím, že přijde co nejvíce lidí a pomůžeme tím dobré věci,“ reaguje kladenský majitel. Hala má kapacitu 17 tisíc fanoušků a během včerejška už se prodalo přes polovinu vstupenek. Takže zájemci by si měli pospíšit!

Bude to skvělý hokejový zážitek spojený s tím, že se pomůže dobré věci. Tradiční setkání dvou rivalů. Kladno vs. Sparta.

Tentokrát ale body nejsou tím hlavním. Slogan zápasu je výmluvný: Rivalita stranou.

„Moc bych si přál, aby bylo plno. Společně pomůžeme těm, kteří to opravdu potřebují,“ tvrdí nejslavnější český sportovec. Právě on s tímhle nápadem přišel, Sparta rychle souhlasila. Původně se měl zápas odehrát v Chomutově, kde Rytíři hrají celou sezonu.

„Chceme do naší domácí arény přivést co nejvíce fanoušků, kteří budou chtít stejně jako my pomáhat. Společná pomoc je motorem obou klubů. Několik akcí na podporu Ukrajiny jsme již podnikli a hodláme dál pomáhat,“ prohlásila Barbora Snopková Haberová, generální manažerka pražského klubu.

Na nápad hokejové legendy fanoušci slyší. „Zájem je opravdu velký,“ potvrdil Lukáš Jůdl, tiskový mluvčí Rytířů. Takže kdo nechce o tento zážitek přijít, měl by si pospíšit. Dá se očekávat, že každou hodinou budou volné lístky ubývat.

Jágr o bankovce: Je mi ctí. Věřím, že je to jedna z věcí, co po mně zbyde

„Během včerejška už jsme se přiblížily ke dvěma třetinám kapacity haly,“ připustil Jůdl. Do největší české haly může přijít až sedmnáct tisíc fanoušků.

Utkání je na programu v úterý 8. března v 17.20 hodin, cena vstupenek začíná na 150 korunách. Což je velmi vstřícné. „Chtěl jsem, aby to pro fanoušky bylo co nejpřijatelnější. Aby jich mohlo přijít co nejvíc,“ říká Jágr, jehož Kladno ještě má teoretickou naději, že unikne baráži.

Jenže tentokrát nejde jenom o výsledek. Ve hře je mnohem víc. Pomoc ukrajinským rodinám…

Utkání se odehraje v plném režimu, tedy s doprovodným programem, v akci bude i kostka nad ledem.

„Pokud bude zájem opravdu velký, zvažujeme i to, že začneme prodávat virtuální vstupenky v symbolické hodnotě. Jednak pro lidi, kteří se do haly nedostanou, ale i pro ty, kteří by rádi pomohli ukrajinským rodinám ještě nad rámec ceny klasické vstupenky. O tom ještě budeme fanoušky informovat,“ říká tiskový mluvčí Jůdl.

„Doufám, že si to lidi užijou a společně vybereme co největší částku,“ přeje si kladenský majitel, jenž fanoušky vábí i prostřednictvím svých sociálních sítí.

Silou své osobnosti a umu už několikrát O2 Arenu dokázal vyprodat. I teď by to mělo klapnout. Lidi jdou nejenom na něj a na Spartu, ale hlavně: aby pomohli těžce zkoušenému národu…

„Jsou důležitější věci než sport. Pojďme to teď všichni dokázat,“ láká legendární útočník co nejpočetnější divácké zastoupení.

Zdá se, že by mohlo být vyprodáno.

