Vítkovice bavily. Stezka vysekl závoru, bitka v posledních vteřinách

Prezidentský pohár pro vítěze základní části už mají, ale borci z Mountfieldu HK se do Ostravy nepřijeli jen tak ukázat a vypotit. V 59. kole Tipsport extraligy to mezi Vítkovicemi a Hradcem (3:1) vřelo. Skvělí byli oba brankáři Aleš Stezka a Henri Kiviaho, ochozy hučely, oba kotle byly solidně zaplněné. A se sirénou se strhla hromadná potyčka, kterou odstartovali vítkovický obránce Patrik Koch s hradeckým útočníkem Jakubem Lvem.

„To jsou emoce,“ pousmál se Jakub Lev, který dřív ve Vítkovicích hrával. „Neznám nikoho, kdo rád prohrává. Navíc jsem od Kocha dostal trošku na nos, to vteřinu před koncem nechutná nikomu, tak přišla lehká odveta. Nic velkého...“

Koch i Lev dostali po pěti minutách za rvačku. Na výsledku už to nic neměnilo, Ostravané v power play pečetili výhru gólem na 3:1. Vystavěli ji z velké části na skvělém Aleši Stezkovi v bráně. Exkluzivní závoru vysekl především ve 40. minutě za stavu 1:1. Christophe Lalancette si ho položil, forhendem zasunoval puk do odkryté brány. Stezka se ale k tyčce stačil natáhnout lapačkou položenou na ledě. Klíčový zákrok duelu.

„My jsme šance tentokrát neřešili dobře, spíš jsme brankáře trefovali, ale tohle chytil fakt výborně,“ uznal i Jakub Lev. „Chris si ho položil, natáhnul, ale on mu to lapačkou chytil. Výborný zákrok, i trochu štěstí. Ale i na konci měl slušné zákroky, škoda.“

Brankáře Stezku ocenili i jeho spoluhráči. „Aleš nás drží celou sezonu, chytá fantasticky,“ přitakal obránce Jakub Stehlík. „Bylo jeho vítězství. Právě v této situaci se to otočilo na naši stranu.“ Výrazným podílem přispěl i Stehlík. Z přesilovky ve 28. minutě vyrovnával na 1:1 parádní ranou z levého křídla.

Vítkovice - Mountfield HK: Solovjov se prosadil v přesilové hře, 2:1

S číslem 88 na zádech a přesnou dělovkou z první připomněl jedovky Davida Pastrňáka. „Celý život jsem hrál s číslem 31, ale když jsem si vzal 88, dělali si ze mě kluci kvůli Pasty legraci,“ pousmál se Stehlík, který sezonu začínal s číslem 31. Když se ale z Finska vrátil Dominik Lakatoš, Stehlík mu jeho oblíbené číslo přepustil. „Ze začátku jsem měl Pastu hodně na triku, ale už to kluky přešlo. Tohle číslo je spíš jen shoda náhod.“

V přesilovce pálil Stehlík přesně do růžku Kiviahovy brány. Střelu výborně zaclonil Radovan Bondra. „Stál jsem poměrně vysoko, Karel (Plášil) naznačil střelu, stáhl na sebe dva protihráče a dal mi to,“ popisoval Stehlík. „Využili jsme dvě přesilovky, za to jsme hodně rádi. Nakoplo nás to, byl to těžký zápas. Hradec je bruslivý, kvalitní tým, který vyhrál základní část. My se chceme naladit na play off a jít do něj v pohodě a dobré kondici.“

Hradecký trenér Tomáš Martinec označil vítkovické vítězství za zasloužené. „Celý zápas byli domácí aktivnější, měli lepší pohyb a větší touhu po vítězství. Mě to mrzí kvůli fanouškům, kteří nás přijeli podpořit.“

Vítězný kouč Miloš Holaň své borce chválil. Těsně před začátkem musel řešit nečekaný výpadek. Nejproduktivnější hráč týmu a centr druhé formace Rostislav Marosz hrát nemohl. Rozpadla se tím i první přesilovka Vítkovic. Kromě toho dlouhodobě chybí i Roberts Bukarts, Tobias Lindebrg, Roman Polák, Petr Gewiese a distancovaný Marek Kalus.

„Už tak sestavu lepíme a dvě minuty před začátkem měl Rosťa mírné problémy, musel odstoupit,“ popisoval Holaň. „Museli jsme narychlo přehodit formace i přesilovku, to není nic příjemného. Ale kluci to zvládli dobře. Musím je za celý zápas pochválit. Neměli žádný přehnaný respekt, byť přijel soupeř, co vyhrál Prezidentský pohár a má velkou sílu. Nezalekli se, měli dobrý pohyb a šli si za tím trpělivou hrou.“

I Holaň ocenil brankáře Aleše Stezku. „Byl vynikající, poradil si s šancemi soupeře výborně! A pomohli nám i lidi. Zasloužili jsme si vyhrát.“

SESTŘIH: Vítkovice - Mountfield HK 3:1. Ostravané rozhodli o vítězství ve třetí třetině

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:48. Jakub Stehlík, 52:38. A. Solovjov, 59:01. L. Krenželok Hosté: 20:25. Smoleňák Sestavy Domácí: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Pedan, Plášil, Jakub Stehlík, P. Koch, L. Kovář – L. Krenželok (C), J. Hruška (A), Lakatoš – Illéš, Marosz, Fridrich – R. Bondra, Flick, Bitten – Dej, Chlán, Dostálek – Bernovský. Hosté: Kiviaho (F. Novotný) – Nedomlel, Gaspar, Kalina, F. Pavlík (A), Šalda, McCormack – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Ščerbak, Lalancette, Kelly Klíma – R. Pilař, Cingel, Orsava – Miškář. Rozhodčí P. Obadal, T. Micka – J. Ondráček, O. Malý Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 255 diváků

