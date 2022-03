Boj o postup pro Motor. Pardubice do předkola: Koho máme? Hm, Vary

Slogan na autobusu nelže: „Motor jede!“ České Budějovice se nakonec opravdu vmáčkly do první čtyřky, nacpaly se do extraligové špičky. V Hradci jim stačil bod, který necelé čtyři minuty před koncem vystřelil Michal Vondrka, nakonec porážka 1:2 po prodloužení vůbec nevadila. Pardubice splnily povinnost, ve Zlíně vyhrály 3:0 a čekaly, jaká zpráva přijde. Pro ně špatná, jdou do předkola.

Jiří Novotný dupal jako první do kabiny. Vedl za sebou žlutou budějovickou vlnu, řval jak tygr. „Jsme tam. Jóóó. Pánové, čtvrtfinále.“ Hyperaktivní veterán byl v ráží. Aby ne, Motor dotáhl senzační výsledek do cíle. V Hradci získal bod, tím pádem postoupil přímo do čtvrtfinále.

Vzpomínáte, jak přitom Novotného angažmá v Budějovicích začínalo? Bývalý reprezentační kapitán tlumil euforii z návratu. Předtím si střihl 4 zápasy v kraji. Dorazil na výpomoc, spíš dočasně. Tady ovšem nikomu nevadí, že se dočasný pobyt krapet protáhl.

Když Novotný a spol. křepčili před kabinou, Pardubice měly ve Zlíně tou dobou už hotovo. Výsledek? Povinnost splněná, po osmi porážkách vyhrály, sestupující tým porazily 3:0. Když Robert Říčka dělal pár minut po utkání ve Zlíně rozhovor pro klubový web, netušil, že Budějovice v Hradci Králové ke konci vyrovnaly na 1:1.

Až redaktor Sportu mu sdělil špatnou novinku. „I když naděje umírá poslední, už jsme s tím víceméně počítali. Spíš jsem naštvaný na nás, ta šňůra porážek byla obrovská. Osm proher v řadě jsem nezažil v extralize ani v těch horších sezonách. I na střídačce mi to teď přišlo takové nervózní. Byli jsme v křeči. Teď už se to nevrátí. Jsem aspoň rád, že jsme se na play off naladili vítězně, byť zápas nás neprověřil. Zlín nehrál sestavě, ve které byl celou sezonu. Ze začátku kousal, ale pak bylo cítit, že mu dochází síly. Možná nám to bodlo, že jsme mohli vyhrát,“ zamyslel se.

SESTŘIH: Mountfield HK - České Budějovice 2:1p. Vondrka dotlačil Motor k důležitému bodu

A pak se pídil, na koho Dynamo narazí. „Vary? Hm, tak to nevím, kde budeme hrát, když nemají stadion,“ hořce se pousmál. „Favorit asi jsme, toho se nemůžeme zříkat. Pokazili jsme si závěr, tak to budeme muset odpracovat v předkole. Máme nějaká zranění, čtyřku jsme chtěli uhrát. Ale věřím, že se dobře připravíme a postoupíme,“ dodal.

České Budějovice si zajistily klid, odpočinek a pohodovou náladu. Kýžený bod trefil v čase 56:19 Michal Vondrka. Paradox? Jeho góly před dvěma roky touhle dobou zachraňovaly Pardubice v extralize. Pak ale rok po operaci zad nehrál, klub o něj dál nestál. Tak se vrátil domů, na jih Čech. „Je zajímavé, že některé hráče to takhle potká a umí rozhodovat důležité zápasy. Má určitě talent být ve správný moment na správném místě,“ usmál se i budějovický kouč Jaroslav Modrý, jenž obyčejně drží spíš zamračený výraz. Tady i na něm byla vidět obrovská radost po výborné práci.

„Vás by před sezonou napadlo, že skončíme čtvrtí?“ při rozhovorech otočil role Michal Vondrka. Najednou neodpovídal, ptal se. Když slyšel, že ne, spokojeně pokýval hlavou. Motor, který složil nový tým z hvězd Milana Gulaše (36 let), Lukáše Pecha (38), Dominika Hrachoviny (27), právě Vondrky (39 let) nebo Novotného (38), zazářil.

„Všichni říkali, že máme starý tým, ale všechno tady funguje neskutečně. S každým tady klidně zajdete na kafe nebo na pivo. Máme tady opravdu výbornou partu, na tom hodně záleží,“ přidal střelec důležité budějovické trefy. Jestli zkušená parta dovede být od play off ještě lepší? „Věřím tomu,“ pousmál se. Před týdnem v úterý Motor rozdrtil Pardubice 7:1. Teď jim dal další ránu, nepustil je před sebe a poslal je do předkola. Tihle old boys mají pořád sílu.

Nejproduktivnější hráči Motoru 1. Lukáš Pech 58 (22+36) 2. Milan Gulaš 42 (18+24) 3. Martin Hanzl 32 (11+21)