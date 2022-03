Příběh uprchlíků, kteří dojali O2 arenu: od útěku před válkou k děkovačce

Stáli jsme v dlouhé koloně aut na přechodu hranic z Rumunska do Maďarska. Já, po pětatřiceti hodinách na cestě. Ukrajinská rodina, - dvě ženy, sestry, z nichž jedna byla těhotná, a tři skvělí malí kluci -, po ještě více vyčerpávající pouti. Už čtvrtý den byli na útěku ze svého rodného Kyjeva. Díky vlastnímu odhodlání, nesmírné lidské pomoci a štěstí, se ženám nakonec podařilo dostat do Moldavska. Odtud jsme mířili dál do Prahy. Proto bylo jakékoliv další zdržení velkou nepříjemností a zbytečným dalším stresem. Rozhodl jsem se proto na hraničním přechodu Satu Mare vyjít z auta, abych zjistil, jak dlouho budeme v mrazivé noci stát.

Míjel jsem několik set metrů dlouhou frontu aut v momentě, kdy se svět dozvídal další zdrcující zprávu. Ruská armáda vedená diktátorem Vladimirem Putinem začala po celé Ukrajině ostřelovat i civilní cíle. Bomby dopadly do sídlišť v Charkově i v dalších městech. V ten moment se z několika vozů, stojících v koloně, ozval pláč a nářek slyšitelný i přes zavřené dveře. Z aut vystupovaly ženy a děti, objímaly se, plakaly a do noci několikrát bezmocně zakřičely slovo, které v posledních dnech proběhlo hlavami milionů z nás: „Proč?!“

Každý z Ukrajinců okolo mě prchal a za sebou nechal své nejbližší. Manžele, rodiče, kamarády. Musel to být strašný pocit, stát na neznámém místě a netušit, zda některá vystřelená raketa nemíří zrovna na ty, které milujete. Nikdy předtím jsem tak silně smutek a hluboké lidské utrpení necítil. Tady se odehrávaly přímo přede mnou a já mohl jen mlčky pozorovat. I já jsem brečel. Hodně. Na vlastní oči vidíte nesmyslnost všeho, co se děje na východ od nás. Plakala i Olga, Ukrajinka, kterou jsme do Prahy vezli. Na telefonu nám ukazovala dům, jenž stojí jen o ulici vedle místa, kde v Kyjevě bydlí. Byl srovnaný se zemí. Strašná chvíle.

Choreo na podporu Ukrajiny v zaplněné O2 areně během duelu Kladna se Spartou

Celou rodinu se i díky pomoci přátel a dalších dvou řidičů, pánů Josefa a Karla, podařilo dopravit 2. března do bezpečí. Čekala na ně už babička, která mě o pomoc při záchraně jejich dcer a vnoučat požádala. Moment, kdy celá rodina vystoupila v Praze z auta, aby se navzájem objala, ze sebe do konce života nevymažu.

Střih do úterního podvečera. Vyprodaná O2 Arena hlasitě aplauduje Olze a Ljubě a jejich třem synům, Mironovi, Matveiovi a Jaroslavovi, jakmile se objevili na obrazovkách na kostce nad ledem. Jejich reakce, když je kamera nečekaně zabrala, byla úžasná. Poslaly polibky na všechny strany, které měly vyjádřit jediné slovo: „Děkujeme!“ Zároveň je přemohl pláč. Nyní už však nešlo jen o slzy plné bolesti. Hokejové utkání mezi Kladnem a Spartou dokázalo po prožitých hrůzách vyvolat pláč, v němž byly i slzy radosti.

Už předtím byly ženy natolik silné, že podaly na kameru výpověď, co to reálně pro matky znamená válka: vzít do náruče dítě, batoh, mobil, pár sušenek a ujíždět. Jedno kam, hlavně pryč od ruských bomb. Jejich svědectví do atmosféry benefičního duelu mezi Kladnem a Spartou patřilo, pomohly vytvořit vědomí solidarity. A když pak na konci utkání mohly se svými syny předat ocenění pro nejlepší hráče utkání, bylo patrné, že už se jedná o tolik potřebný zážitek, který si mohou společně i trochu užít. O zážitek, jenž na pár minut dokáže zastínit pochmurnou realitu, která se denně týká jejich domova.

Hezky viditelné to bylo v očích malých kluků. Především v momentě, kdy si je úžasně spontánní brankář Sparty Július Hudáček vzal na svou osobní děkovačku s domácím kotlem. Dvouletý Miron, jehož Hudáček posadil na branku, tak vlastně zatnutými pěstičkami vyburcoval fanoušky k ještě větší hlasité reakci, zatímco jeho bratři, po vzoru slovenského gólmana, klouzali po ledě směrem ke kotli. Smáli se, dělali hlouposti, pošťuchovali se. Přesně tak, jak by v jejich věku měli.

Cítil jsem tehdy obrovské štěstí. Že i s mou malou pomocí se dokázali naprosto nevinní lidé, kterým okolnosti okolo nich naprosto změnily život, na chvilku bavit. Rád bych proto poděkoval i kladenskému a sparťanskému celku, že něco takového umožnily. A že se něco takového rozhodly zorganizovat. Pro celou rodinu to byl velký zážitek, jak sami řekli. Bylo patrné, že „léčba“ hokejem v tomto případě zafungovala.

I když, ono to je i naopak. Nakonec se díky speciálnímu zápasu vybralo na pomoc ukrajinským uprchlíkům přes 3,5 milionu korun. Do velké míry i díky odvaze Olgy, Ljuby a jejich dětí. Mít odvahu a navíc schopnost jen několik dní po tak strašlivém prožitku o všem vyprávět, je obdivuhodné. A také silné, jak se všichni v hale měli možnost přesvědčit. Dámy, smekám před vámi, stejně jako smekám před celým vaším silným a odvážným národem, který už po tolik dní vzdoruje nechutné agresi z východu. I proto bych rád text zakončil zvoláním, které poslední větu asi dovede vyřknout daleko lépe: Cлава України!