Spokojený Jágr: Dnes vyhráli všichni! Lituje dětí, které se musí loučit s táty

Ještě chvíli před zápasem řešil organizační věci, na Twitteru prosil o finanční pomoc i zámořské fanoušky. Pak se Jaromír Jágr navlékl do výstroje a charitativní zápas odehrál i na ledě, na konci řídil společnou děkovačku. „Chtěl bych všem, kteří se na tom podíleli, moc poděkovat. Dneska vyhráli úplně všichni,“ říkala hokejová legenda, která ocenila i to, že se ozval šéf NHL Gary Bettman a přispěl částkou více než jeden a půl milionu korun. „Musím natočit video a poděkovat celé NHL,“ plánoval kladenský majitel.

Jak těžké bylo všechno zorganizovat?

„Bylo to hodně těžký. Ty čtyři dny, co jsme to připravovali… Dostal jsem nápad, zavolal jsem hned Karlovi Pražákovi, majiteli Sparty. Oba týmy se daly dohromady, udělaly neskutečnou práci. Ono něco jde vymyslet, ale pak se to musí odpracovat. Takže bych chtěl všem lidem, kteří se na tom podíleli, poděkovat, protože i když skóre ukazuje, že někdo vyhrál a druhý prohrál, tak si myslím, že vyhráli úplně všichni.“

Co jste hlavně řešili?

„Trošku jsem se obával toho, že kdyby týmům o něco šlo, možná že by trenéři a manažeři z toho nebyli nadšení. Protože člověk se pak nemůže soustředit jenom na hokej. Takže to nakonec dopadlo dobře, protože jestli týmy prohrály, nebo vyhrály, nemohly se v tabulce nikam posunout. Kulisa byla skvělá. To byl ten důvod. Aby lidi přišli, užili si to, bylo to v co nejlepší atmosféře a všichni pochopili, že se dneska hrálo pro někoho jiného než pro ty dvě mužstva.“

Co vůbec říkáte celkově na situaci na Ukrajině?

„Co je mi hrozně líto – jak lidi prchají. Vezmou si jednu tašku. Matky a děti se loučí s táty, kteří jdou bojovat. Nevědí, jestli vůbec někdy ještě uvidí svoji rodinu. Zbytek doufá, že svět se o ně postará. A to byl důvod, proč jsme dneska hráli ten zápas.“

Byl jste až dojatý, když jste viděl choreo v modro-žlutých barvách?

„I když si člověk řekne, že je to trochu exhibice, pořád se musí soustředit na hokej. Některých věcí jsem si všímal, ale že bych koukal pořád na kostku, tak to ne.“

Co jste říkal na atmosféru?

„Věděli jsme, že to bude speciální, proto se to dělalo. Abychom předali lidem zprávu ve stylu: Jsme tady všichni, abychom pomohli. Nešlo vyloženě o utkání, protože v tabulce nic neřešilo.“

SESTŘIH: Kladno - Sparta Praha 1:4. Chlapík v zápase pro Ukrajinu srazil Kladno

Potěšilo vás, že se ozval i Gary Bettman, šéf NHL?

„Když se to začalo organizovat, nenapadlo nás, že by to mohlo být takhle veliký. Doufali jsme, že přijde minimálně deset tisíc lidí. Tlačil nás čas, navíc nám říkali, že hrát v 17.20 hodin je v Praze hrozně těžký, protože lidi pracují, navíc bylo úterý. Takže hodně věcí šlo proti nám, ale nakonec jsem rád, že fanoušci pochopili zprávu, kterou jsem se jim snažil vyslat. Že chceme pomáhat, pokud to jde.“

Uklidňovalo vás, jak lístky mizí?

„Věřil jsem od začátku, že se to prodá. Nesmíme zapomenout, že mezi Spartou a Kladnem vždycky byla rivalita. Když jsme tady hráli, tak bylo skoro plno vždycky. Plus to, co tady řešíme posledních třináct dnů, se k tomu přičetlo. Takže jsem věřil, že se to vyprodá a bude skvělá atmosféra.“

A co jste říkal na Bettmana a příspěvek NHL ve výši 68 tisíc dolarů, tedy v přepočtu asi 1,6 milionu korun?

„To je skvělý gesto. Musím natočit video a osobně poděkovat celé NHL. Nejenom, že věnovali tak vysokou částku, ale zpropagovali celý zápas. Myslím si, že každý hokejový fanoušek v Kanadě, v Americe a možná i na celém světě ví, že se konalo tohle utkání. Což je skvělý. To je možná víc než peníze, které přišly.“

Vy jste se na sociálních sítích zastal Rusů, kteří se stali v Česku terčem nenávisti. Vidíte to i ve svém okolí?

„Já jsem o tom četl. Mrzelo mě to. Na druhou stranu – já jsem pravoslavné víry, takže v našem kostele se potkává spousta Ukrajinců a Rusů a žádný vyložený problém jsem neviděl.“

Jak těžko bylo pro vás hrát, když jste měl spoustu starostí a ještě chvíli před zápasem jste tweetoval?

„Pro mě nebylo klíčové, abych předvedl skvělý výkon na ledě. Pro mě bylo důležitější, abych pomohl akci zorganizovat, a jsem rád, jak to dopadlo. Pro mě je to vítězství.“

Máte radost z toho, že se ukázala síla vaší osobnosti?

„To moc neřeším. Každý může pomoct určitým způsobem. Já můžu přispět tím, že lidem připomenu, že mohou pomoct, dám tomu reklamu, ostatní to musejí odpracovat. Každý má na tom svůj díl.“

Jaký jste na tom měl vy?

„To ti nemůžu říct, to bys mě pak kopíroval.“ (smích)

Do 17. dubna budete čekat na vítěze první ligy, s kterým se utkáte v baráži. Jaké to bude?

„Několik vět jsem říkal klukům po zápase s Brnem, dneska jsem to znovu zopakoval. Bude to těžký. Já ani trenéři ani hráči neví, jak trénovat. Je to poprvé, kdy tým čeká čtyřicet dní na to, aby hrál o všechno. Přirovnal bych to k vojákům, kteří se připravují na válku, a nevědí, co je tam čeká. My opravdu nevíme. Půjdeme proti týmu, který bude unavený, může mít nějaké zraněné, ale na druhou stranu bude rozehraný, každý druhý den bude předtím hrát o všechno. Na rozdíl od nás. Nebudeme v boji. Bude to pro nás těžké, možná těžší než zápasy v extralize. Musíme se na to připravit.“

