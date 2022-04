TOP 100 hráčů extraligy: raubíř z Dynama, mozek Tygrů i třinecká zeď

Mladá Boleslav / obránce / 40 let 51 / 22 (5+17) I ve 40 letech si drží standard. Na ledě se taky uklidnil, počet trestných minut stlačil oproti minulé sezoně o 68 minut. Z jeho zkušeností těží celá kabina.

Vítkovice - Kometa: Solovjev propálil vše, co mu stálo v cestě, 3:1

Vítkovice / obránce / 27 let 38 / 28 (11+17) Zdobí ho především exkluzivní střela. Překvapit umí švihem i golfákem, v přesilovkách neomylně trefoval volná místa. S Lakatošem výrazně zvedli produktivitu týmu.

Plzeň / brankář / 22 let 25 / 2,21 / 91,79 Velký talent. Už v minulé sezoně dostával šanci, měl výborná čísla. Tentokrát se postupně vypracoval v pozici jedničky. I když sezonu v play off nedochytal.

Mountfield / obránce / 29 let 55 / 23 (10+13) Bomber z levého kruhu. Má skvělou ránu z první, na tu si dávejte všichni bacha. Základní část odehrál v reprezentační formě. Play off se mu nepovedlo.

Plzeň / obránce / 18 let 29 / 11 (5+6) Obrovský příslib do budoucna. Rychle vyrostl v klíčovou personu, nebojí se hrát s pukem, útočit. Na MS dvacítek si poranil koleno, což byla velká komplikace.

Mountfield / obránce / 30 let 56 / 31 (7+24) Zapadal do hradeckého hokeje, silný v rozehrávce, vytvářel pro spoluhráče dost šancí. Jen se závěrem sezony jako kdyby mu došly síly. Vytrácel se.

Třinec / útočník / 31 let 53 / 35 (16+19) Možná od něj někdo čekal větší kanonádu, ale svoje si odehrál, byl třetí nejvytíženější útočník Ocelářů. Štvalo ho, že se nedostal na ZOH.

Pardubice / brankář / 25 let 38 / 2,32 / 91,41 Dá se o něm říct, že většinou chytal lépe, než Pardubice hrály v poli. Dynamo díky němu několikrát vyhrálo zápas, kdy bylo herně horší a zle bránilo.

Pardubice / útočník / 28 let 48 / 36 (22+14) Když je na ledě, nikdy není nuda. Pohotovost mají nejen brankáři soupeře. Tenhle ďábel to někdy přehání a jeho fauly jsou likvidační.

41. ROMAN POLÁK 74 bodů

Vítkovice / obránce / 35 let

51 / 8 (1+7)

Lídr a osobnost. Do předkola play off naskočil se zlomeninou v nártu. Prostor kolem vlastní brány umí perfektně vyčistit, hromady střel zablokuje.