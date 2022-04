TOP 100 hráčů extraligy: Železný muž, Jágr nad 68. místem i esa z ciziny

73. JAKUB LEV 20 bodů Mountfield / útočník / 31 let

56 / 32 (16+16)

Železný muž extraligy. Přesně v den, kdy Mountfield získal Prezidentský pohár, odehrál rekordní partii s číslem 594 v řadě. Překonal Lešku. Mladá Boleslav - Mountfield HK: Krátkou rychlou střelou zápěstím snížil Lev, 3:2 Video se připravuje ...

73. UVIS JANIS BALINSKIS (Lot.) 20 bodů Litvínov / obránce / 25 let

42 / 23 (9+14)

Tahle sázka Vervě vyšla. Stal se z něj pilíř obrany, s Irvingem byl nejlepším bekem. Pro tým škoda, že v klíčových chvílích musel hrát s vykloubeným ramenem. Litvínov - Mladá Boleslav: Po návratu ze ZOH se ihned prosadil Balinskis, 3:1 Video se připravuje ...

70. GAŠPER KROŠELJ (Slovin.) 21 bodů Mladá Boleslav / brankář / 35 let

32 / 2,45 / 90,85

Obdivuje Dominika Haška. A někdy i tak chytá! Když slavil postup do semifinále, titulek Sportu zněl: Hradec zničil Krošeljnátor! Velká opora. Mladá Boleslav - Třinec: Krošelj předvedl skvělý zákrok proti Daňovi Video se připravuje ...

70. ADAM KUBÍK 21 bodů Kladno / útočník / 23 let

52 / 33 (22+11)

Naplno ukázal um, zabydlel se v první formaci a poprvé v kariéře se dostal přes dvacet gólů. Kladenský patriot na takovou sezonu dlouho čekal. Mountfield HK - Kladno: Kubík proměněným nájezdem vyhnal Kiviaha z branky, 1:4 Video se připravuje ...

70. JIŘÍ KULICH 21 bodů Karlovy Vary / útočník / 17 let

49 / 14 (9+5)

Věkem dorostenec, v bodování nejproduktivnější junior soutěže a v kabině mezi dospělými bez obav centr prvního nebo druhého útoku Energie. Karlovy Vary - Zlín: Kulich šikovně zametl puk mezi betony gólmana, 2:0 Video se připravuje ...

69. MISLAV ROSANDIČ (SR) 22 bodů Liberec / obránce / 27 let

44 / 18 (2+16)

Bek s vynikajícím bruslením, který v tuzemské soutěži roste každým rokem. Při zranění Šmída mu patřila i rozehrávka přesilovky. Neustále se zlepšuje. Liberec - Kometa: Rosandič lišáckým nahozením nachytal Čiliaka, 2:0 Video se připravuje ...

68. MICHAL PLUTNAR 23 bodů Karlovy Vary / obránce / 28 let

54 / 29 (8+21)

Prožil parádní sezonu. Zdvojnásobil vlastní rekordní čísla v kolonce gólů, asistencí i bodů. Jenom pět obránců v lize podpořilo útok výrazněji než on. Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Plutnar se trefil z nulového úhlu, 2:2 Video se připravuje ...

67. BRANISLAV KONRÁD (SR) 24 bodů Olomouc / brankář / 34 let

17 / 2,04 / 92,37

Slovenská stálice se dokázala vrátit do akce po hororovém zranění, kdy ji v přípravě zasáhla brusle do krku. Gólman si zachytal i v úvodu bronzového olympijského turnaje. Olomoucký brankář Branislav Konrád se chystá zmocnit puku • Foto ČTK / Sznapka Petr

66. JIŘÍ NOVOTNÝ 25 bodů České Budějovice / útočník / 38 let

34 / 8 (4+4)

Původně měl přijít na výpomoc v době marodky. Ovšem nakonec zůstal a stal se z něj klíčový muž. V play off zářil při hlavně buly. Ostatní dokázal strhnout. České Budějovice - Pardubice: Novotný baseballově trefil svůj první gól v českém play off, 3:1 Video se připravuje ...

65. JIŘÍ ONDRUŠEK 26 bodů Olomouc / obránce / 36 let

52 / 31 (9+22)

V Moře je legendou, duší týmu. Tentokrát byl i kapitán. Ale že by ho to svazovalo? Naopak. Třicátník si na stará kolena udělal osobák v počtu bodů. Vítkovice - Olomouc: Ondrušek se prosadil střelou od modré čáry, 1:3 Video se připravuje ...

63. MAREK ĎALOGA (SR) 27 bodů Kometa / obránce / 33 let

44 / 13 (5+8)

Zdaleka nejlepší obránce mužstva. Jeho bruslení je unikátní, vezme puk za vlastní bránou a lehce ho doveze k té protější. Jen by měl sbírat víc bodů. Kometa Brno - Mladá Boleslav: Ďaloga prostřelil Růžičku mezi betony, 1:0 Video se připravuje ...

63. LUDWIG BLOMSTRAND (Švéd.) 27 bodů Plzeň / útočník / 29 let

51 / 36 (22+14)

Na novou soutěž se severský bomber rychle adaptoval, úvod měl úžasný, ale postupně jeho výkonnost uvadala. Hráč jeho formátu má na víc. Mountfield HK - Plzeň: Blomstrand skóroval v rychlém protiútoku, 5:1 Video se připravuje ...

62. ALEŠ JERGL 28 bodů Mountfield / útočník / 27 let

55 / 38 (14+24)

Skvělá sezona! Pod Růžičkou v minulé sezoně mu to nešlo, teď pookřál, pobral nejvíc bodů v kariéře a zářil ve formaci s Perretem a Kevinem Klímou. Mountfield HK - České Budějovice: Nápor Hradce zužitkoval dorážející Jergl, 1:0 Video se připravuje ...

61. JAROMÍR JÁGR 29 bodů Kladno / útočník / 50 let

43 / 19 (8+11)

Když je fit, pořád umí rozhodnout. Postupně ale sám sobě naordinoval roli útočníka do čtvrté formace, přestal chodit i na přesilovky. Chystal se na baráž. Kladno - Litvínov: Jágr propašoval puk mezi Godlovy betony a srovnal skóre, 1:1 Video se připravuje ...

60. MICHAL VONDRKA 31 bodů České Budějovice / útočník / 39 let

47 / 24 (15+9)

Už se zdálo, že jeho kariéra uvadne. Ale ne! Návrat domů ho polil živou vodou. Ukázal, že na to pořád má, blýsknul se dokonce i hattrickem. Mountfield HK - České Budějovice: Vondrka těžil z povedené akce Valského, 1:1 Video se připravuje ...

59. PAVEL KOUSAL 33 bodů Mladá Boleslav / útočník / 23 let

54 / 35 (15+20)

Rok od roku roste. V základní části se stal nejproduktivnějším hráčem týmu. Jeho sehraná lajna s Najmanem a Flynnem je cítit i v play off. Už nakoukl do reprezentace. Mladá Boleslav - Mountfield HK: Pláněk naservíroval vedoucí gól Kousalovi, 2:1 Video se připravuje ...

57. TOMÁŠ MERTL 34 bodů Plzeň / útočník / 36 let

53 / 36 (13+23)

Klidná síla. Moc toho nenamluví, ale pro tým klíčová osoba. Musel se obejít bez osvědčeného parťáka Gulaše. Pozitivní je, že mu drželo zdraví. Olomouc - Plzeň: Mertlův gól rozhodl i přes trenérskou výzvu soupeře, 1:2p Video se připravuje ...

57. MICHAL BIRNER 34 bodů Liberec / útočník / 36 let

53 / 34 (12+22)

Před dvěma lety byl druhý, loni sedmý, tentokrát výrazně klesnul. Jeho čísla už nebyla tak vysoká, skvělý bruslař se potýkal s výpadky formy. Liberec - Mladá Boleslav: Po stupňujícím se tlaku Tygrů, se prosadil Birner, 2:2 Video se připravuje ...

56. DAVID CIENCIALA 35 bodů Pardubice / útočník / 26 let

52 / 39 (11+28)

Měl úžasný začátek, že jste si mysleli, jak vyhraje bodování ligy. Má dobré nápady, nebojí se risknout těžkou nahrávku. Umí ale taky zavařit vzadu. Pardubice - Třinec: Snahu Ocelářů o zvrat definitivně utnul Cienciala, 6:3 Video se připravuje ...

55. STUART T. PERCY (Kan.) 36 bodů Č. Budějovice / obránce / 28 let

48 / 20 (9+11)

V NHL má 2 starty, přechod do Česka zvládl výborně, stal se stěžejním bekem. Milovník guláše byl nejlíp střílejícím obráncem týmu v základní části. České Budějovice - Pardubice: Hanzl krásně našel Percyho, který navýšil vedení, 2:0 Video se připravuje ...

54. MAXIM MATUŠKIN (Švéd.) 37 bodů Sparta / obránce / 32 let

26 / 20 (6+14)

Ofenzivně laděný zadák si získal místo v elitním přesilovkovém komandu. Občas měl problémy v defenzivě, body ale vše převážil do kladu. Mountfield HK - Sparta: Matuškin využil trestné střílení, 3:8 Video se připravuje ...

53. AARON IRVING (Kan.) 38 bodů Litvínov / obránce / 26 let

52 / 25 (10+15)

Spolu s Balinskisem největší opory zadních řad. Ale stejně jako Lotyš i on zdravotně trpěl, když šlo do tuhého. Měl zlomený prst, hrál pod prášky. Kometa - Litvínov: Ještě jeden gól Vervy! Nechytatelnou dělovkou zvýšil Irving, 1:5 Video se připravuje ...

52. ADAM POLÁŠEK 39 bodů Sparta / obránce / 30 let

49 / 13 (5+8)

Bodově byl tenhle vousáč zvyklý na plodnější léta, plnil ale spíš defenzivnější úkoly. Stal se nejlepším obráncem soutěže v hodnocení plus/minus. Zlín - Sparta: Polášek uštědřil unaveným Beranům ještě jeden zásah, 1:4 Video se připravuje ...

51. RADEK SMOLEŇÁK 43 bodů Mountfield / útočník / 35 let

56 / 35 (15+20)

Během léta se zdálo, že kvůli zranění ani nebude moct hrát. Ale jeho nic nezastaví! Pro tým by dokázal sežrat puk. Správný kapitán a buldok. Mountfield HK - Zlín: Smoleňák bombou na lapačku navýšil vedení Hradce, 2:0 Video se připravuje ...