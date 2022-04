TOP 100 hráčů extraligy: sběratel rekordů, kapitáni i spolehlivý bek

Už je ikonou klubu. Naskočil k 900. zápasu v extralize, drtivou většinu odehrál právě v dresu Bílých Tygrů. Poctivec skáče do střel a pro tým udělá cokoliv.

6 bodů Liberec / obránce / 38 let 53 7 (3+4)

Zlín - Kladno: Rytíři šli v závěru do tří a Gazda trefou 5 sekund před koncem rozhodl, 3:2

6 bodů Zlín / obránce / 24 let 47 21 (11+10)

96. MATĚJ MACHOVSKÝ

6 bodů

Sparta / brankář / 28 let

19 2,27 92,0

Do mužstva přišel z Rigy až během sezony. Ale poté, co se s ním rozloučil svéráz Salák, si zajistil pozici jedničky. V úvodu play off měl skvělá čísla.