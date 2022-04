Námluvy s koučem v Dynamu: Salfický oslovil Rulíka už v základní části

Radim Rulík na tiskové konferenci při jeho příchodu do Pardubic, za ním majitel Petr Dědek • ČTK/Vostárek Josef

Když Pardubice skončily ve čtvrtfinále a odvolaly Richarda Krále a celý jeho realizační tým, začaly sondovat trh, kdo přijde místo něj. Ptaly se Pavla Grosse nebo Aloise Hadamczika. Nakonec si plácly s Radimem Rulíkem. „Byla to trochu trnitá cesta. Ale jsem rád, že se nám podařilo získat trenéra, který má zkušenosti a úspěchy. Těším se na spolupráci, věřím, že tady vydrží celou dobu, jak říká smlouva, a pomůže k našim cílům,“ řekl majitel Petr Dědek.

Drobný zádrhel spočíval v tom, že Rulík měl ještě rok smlouvu v Mladé Boleslavi. Dynamo ho z ní muselo vyvázat. „Nic zvláštního, co bych už dřív nedělal. Většina lidí z toho dělala senzaci, ale ta tam nebyla. Nejdřív jsme se bavili s Radimem, jestli je to u něj v pořádku, jestli ho to zajímá. Když jsme si řekli, že ano, oslovili jsme Boleslav,“ pronesl šéf Pardubic.

Dědek přiznal, že Rulík byl v hledáčku klubu už delší dobu: „Na rovinu, když se domlouváme na nějakých cílech, tak Dušan (Salfický) byl pověřen, aby nachystal variantu, kdyby to třeba nevyšlo. Radim Rulík byl jedním z mých tipů už na konci minulé sezony, když na nějakých poradách zaznělo téma s trenérskou změnou. Říkal jsem Dušanovi, že mě Radim Rulík hodně zajímá, dělá dobrou práci. Bavili jsme se o něm, vždycky jsme připraveni.“

Salfický kontaktoval Rulíka už na konci základní části, aby sondoval terén. „Radimovi jsem volal zhruba dva měsíce zpátky. Říkal mi, že je pod smlouvou a nemá důvod nic řešit, protože si připravuje play off. Pak ale situace dospěla do bodu, že jsme se konkrétně bavit začali. Chtěli jsme, aby u nás pracoval, hodně se nám líbí, jak o hokeji přemýšlí,“ komentoval námluvy s novým koučem sportovní ředitel Pardubic.

Dědek trval na tom, aby u jeho klubu působil hlavně Čech. „Nejsme zastánci zahraničních trenérů. Agentury nám nabízely zkušené trenéry z ciziny. Ale my chceme jít příkladem, proto jsme si vybrali českého trenéra a proto takhle přistupujeme i ke stavbě kádru.“