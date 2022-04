Třaskavý odchod dotažen. Rulík do Pardubic, v klubu zůstává i Král

Hrdina Mladé Boleslavi Miloš Kelemen slaví postup do semifinále s koučem Radimem Rulíkem • Pavel Mazáč / Sport

Trenér Mladé Boleslavi Radim Rulík (vlevo) přijímá gratulace k postupu do semifinále od poraženého kouče Tomáše Martince z Mountfieldu HK • Pavel Mazáč / Sport

Realizační tým Mladé Boleslavi si již naplno užívá oslavy postupu do semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Trenér Mladé Boleslavi Radim Rulík slaví postup do semifinále s vítězným střelcem Milošem Kelemenem • Pavel Mazáč / Sport

Radim Rulík na tiskové konferenci při jeho příchodu do Pardubic, za ním majitel Petr Dědek • ČTK/Vostárek Josef

„Dostal jsem nabídku. Z mé strany to nebylo rozhodnutí ze dne na den, protože jsem si potřeboval vše nechat projít hlavou. Rozhodlo, že jsem v Boleslavi, kde jsem byl maximálně spokojený, byl čtyři roky a já vždy, když jsem byl u týmu pátou sezonu, tak to nebylo ono. A nechtěl jsem to zopakovat v Boleslavi. Vše jsem zvážil a rozhodl jsem se, že je ideální čas se rozhodnout pro změnu,“ řekl Rulík na tiskové konferenci.

Pardubice hledaly trenéra poté, co tým vypadl ve čtvrtfinále play off. „Cesta hledání nového trenéra Dynama byla trošku trnitá. Jsem rád, že Radim je tady s námi a podařilo se nám získat trenéra, který má za sebou úspěchy. Má úspěchy, jako člověk je výborný a z toho mám velkou radost. Věřím, že s námi bude celou dobu smlouvy a pomůže nám k našim cílům, které jsme si stanovili,“ uvedl majitel východočeského klubu Petr Dědek.

Rulík povede Pardubice společně s Králem a Markem Zadinou, který momentálně ještě působí jako asistent v Třinci. V Mladé Boleslavi by jej měl nahradit Ladislav Čihák, jenž měl původně vést tým společně ve dvojici s ním. Angažování Čiháka ale Středočeši ještě oficiálně neoznámili.

Trenérský přesun ke konkurenci namíchl šéfa Mladé Boleslavi Jana Plachého hlavně kvůli tomu, že se o tom nejprve dozvěděl z novin. „Vůči Pardubicím nemám nic, ale Radim na to tady hodil kaňku. Očekával jsem, že se zachová jako chlap,“ uvedl boleslavský boss pro deník Sport.

Rulík po zrealizovaném předčasném odchodu na tiskové konferenci reagoval na slova někdejšího zaměstnavatele. S vedením o pardubické nabídce podle svých slov mluvil. „Rozhodně si nemyslím, že bych plivl na Boleslav,“ řekl kouč, který v roce 2015 dovedl Litvínov k mistrovskému titulu.

Rulík také v minulosti působil jako asistent nebo hlavní trenér v Karlových Varech, Plzni, ve Znojmě, v Chomutově či ve Spartě. Má za sebou i angažmá v Omsku a Lvu Poprad v ruské superlize, respektive v KHL. Působil rovněž u juniorské a seniorské reprezentace. V roce 2000 byl asistentem Jaroslava Holíka na zlatém juniorském mistrovství světa, jako spolupracovník Vladimíra Růžičky se podílel na titulu světových šampionů v roce 2005.

V Pardubicích dostal Rulík za úkol minimálně zopakovat umístění mezi nejlepší čtveřicí po základní části a v play off získat medaili. „Byli bychom rádi, aby to při stoletém výročí (od založení klubu) zacinkalo,“ řekl Dědek.

Rulík bude vedle Pardubic zřejmě působit i na střídačce juniorské reprezentace. Je totiž hlavním kandidátem na post, který uvolnil Karel Mlejnek. Vedení východočeského klubu dopředu avizovalo, že se s Českým svazem ledního hokeje dohodne na spolupráci.

